No es una sorpresa que Tom Cruise haya recuperado la corona del hombre dorado de Hollywood. Por un lado, Top Gun: Maverick, su más reciente producción, está rompiendo récords de taquilla que, en los últimos tiempos, solo habían logrado películas de superhéroes. De hecho, al momento de redactar esta entrevista, el filme ya superaba los 800 millones de dólares en taquilla. Y en aumento.

La edición 118 estará en circulación a partir del domingo 26 de junio de 2022. Foto: Revista BOCAS

Por otro lado, las reseñas y las críticas que ha recibido la producción han sido más que favorables, precisamente por lo cual la imagen del galán de acción de 59 años –mezclada con la del avezado productor– recibió una inyección de credibilidad que lo instala, de nuevo, en el trono de la industria (y sin competidores a la vista). Además, no resulta menor subrayar que Tom Cruise ya es uno de los actores mejor pagados de todos los tiempos.



Una carrera que ya completa cuatro décadas y que se enorgullece de poseer trofeos tan radiantes como Top Gun (1986), Days of Thunder (1990), Jerry Maguire (1996), Magnolia (1999), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), Wars of the Worlds (2005) y la superexitosa franquicia de Mission: Impossible (desde 1996), entre otros títulos, que han recaudado más de 10.000 millones de dólares en taquilla.



Así las cosas, no es un secreto que Tom Cruise se encuentre en uno de los momentos más dulces de su carrera: 35 años después de haberse puesto la chaqueta del piloto de aviación Maverick, en Top Gun (1986), su nueva producción Top Gun: Maverick ya se convirtió en la película más taquillera de su palmarés, superando a Mission: Impossible–Fallout (2018), que había alcanzado la astronómica cifra de 791 millones de dólares en recaudo.



Y como si fuera poco, el pasado 18 de mayo, Cruise obtuvo –a manera de sorpresa– la Palma de Oro Honorífica en el Festival de Cannes, donde, además, recibió una ovación de pie de cinco minutos.

Siempre que he tenido miedo de no saber algo, siempre he trabajo duro para tratar de entenderlo. Y ese ha sido el viaje. FACEBOOK

Pero todo claro tiene su oscuro. El pasado 13 de junio, el actor fue señalado de “apoyar los abusos que se producen en la Cienciología”, según la actriz Claire Headley. “No dejen que el encanto de la estrella los engañe”, dijo ante la prensa, además de acusarlo de “destruir familias” y de “promover una secta peligrosa que destruyó a mi familia y me obligó a tener dos abortos”. Sin embargo, esas declaraciones poco efecto han tenido sobre la estrella que, tres lustros atrás, ya había estado en el ojo del huracán por el mismo motivo.



Todo comenzó con un inocente acto de amor. Cuando Cruise accedió a participar en El show de Oprah Winfrey, en mayo del 2005, con el fin de promocionar La guerra de los mundos, resultó ser todo un acontecimiento mediático en la medida en que muy rara vez daba entrevistas. Una vez subió al escenario, la multitud enloqueció. El actor estaba de muy buen ánimo. Durante la entrevista, Oprah mencionó su más reciente interés amoroso, la actriz Katie Holmes, quien estaba fuera del escenario, donde las cámaras no podían verla. La emoción de hablar de su nueva novia lo llevó a saltar de alegría en el sofá, el mismo lugar donde Winfrey consiguió sentar a la pareja de Cruise.



Hasta ahí todo parecía inofensivo. Sin embargo, gracias a un nuevo sitio de publicación de videos en Internet llamado YouTube, la imagen de Cruise brincando sobre el sofá de Oprah se convertiría en un curioso fenómeno de la cultura pop que, curiosamente, afectó la carrera del actor. Demasiado entusiasmo para ser verdad.



Un mes después, Cruise accedió a participar en el programa matutino de noticias Today para seguir promocionando La guerra de los mundos y también para hablar sobre su religión, la cienciología. Cuando el entrevistador Matt Lauer abordó el tema, y específicamente sobre que Cruise no estaba de acuerdo con la psiquiatría, el tono de la entrevista cambió. En unas pocas semanas, esos dos episodios crearon una nueva narrativa –evidentemente negativa– en torno a la imagen del actor. Para entonces, la prensa sensacionalista se había enfocado de forma enfermiza en la relación entre Cruise y Holmes, a la que llamaron “TomKat”.

Facebook Twitter Linkedin

Tom Cruise tiene tres nominaciones para el Óscar al mejor actor: en 1990 por Nacido el 4 de julio, en 1997 por Jerry Maguire y en 2000 por Magnolia. Foto: Getty

La cobertura sensacionalista sobre ellos, además del rumor de la participación de Cruise en la cienciología –incluidas las teorías de que la relación de Cruise y Holmes fue supuestamente arreglada por esa iglesia y de que esa misma organización causó la ruptura del actor con su exesposa Nicole Kidman–, surtió un efecto contundente en la vida del actor. Cruise y Holmes se casaron en noviembre del 2006 y se divorciaron seis años después.



La mala prensa pronto comenzó a afectar la carrera de Cruise. Mission: Impossible 3 se estrenó en mayo del 2006, siendo la película con menor recaudación de la franquicia hasta la fecha (con 400 millones de dólares). Luego, el estudio Paramount decidió cortar los lazos con su casa productora después de los escándalos y la mala prensa que trajeron sus puntos de vista basados en la cienciología.



Cruise decidió hacer una pausa en las películas de acción y pasó a hacer dramas como Lions for Lambs (2007) y Valkyrie (2008), que no fueron tan taquilleras, pero tampoco un desastre. Entre esas películas, Cruise accedió a protagonizar la comedia de su amigo Ben Stiller, llamada Tropic Thunder (2008), en el papel de un caricaturesco ejecutivo de cine llamado Les Grossman. Al hacer algo tan fuera de lugar, comenzó a recuperar seguidores que había perdido tras los escándalos personales.



Años después, Cruise se reconcilió con Paramount para poder hacer más películas de la franquicia Misión Imposible. En el 2010 rodó Mission: Impossible - Ghost Protocol, en la que el actor escaló el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, sin un doble. Esa maniobra intrépida, que le dio la vuelta al mundo, ayudó a que la película obtuviera la mayor taquilla mundial de la saga, con 695 millones de dólares.

Yo hago mis películas para el público, porque es mi vida y quiero que tenga esa experiencia única en la pantalla grande. FACEBOOK

En el 2015, con M:I - Rogue Nation volvió a hacer otra locura que se tradujo en millones en taquilla: esta vez se colgó de un avión mientras despegaba, de nuevo sin ayuda de dobles. El resultado: 682 millones de dólares en recaudo. Y con Fallout, en el 2018, lo hizo aún mejor: 791 millones. Récord.



Thomas Cruise Mapother IV nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York. Su madre era maestra de educación especial y su padre era ingeniero eléctrico. En la escuela primaria, Cruise incursionó en la actuación y participó en varias obras de teatro, pero en su adolescencia se unió a un seminario con la esperanza de convertirse en sacerdote.



Sin embargo, la vida monacal no era su camino. En 1981, a sus 19 años, logró su primer papel en la película Endless Love, de Franco Zeffirelli. Ese mismo año alcanzó un papel secundario en Taps, de Harold Becker. Su rostro impactó positivamente en el público juvenil y en el corazón de las adolescentes. Fue Risky Business, en 1983, la película que lo catapultó en Hollywood. Fue así como, pronto, llegó una suma de títulos que le dieron un enorme prestigio: El color del dinero, en 1986, de Martin Scorsese, y el taquillazo Top Gun, en 1986, de Tony Scott. El resto es historia.



Desde Cannes y Los Ángeles, habla el hombre que lo hace todo, una afirmación que no es, para nada, una exageración. Porque no es un secreto que Tom Cruise hace las escenas más peligrosas de sus películas sin usar dobles. Y eso incluye pilotar aviones y helicópteros, descolgarse de las montañas y/o aguantar la respiración por seis minutos debajo del agua. Habla el hombre dorado de Hollywood.

Facebook Twitter Linkedin

Tom Cruise ha sido ganador de tres premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro honoraria. Foto: Getty

Más que ser un actor y una estrella de cine, usted se considera un verdadero amante del arte cinematográfico. ¿Siempre soñó con una carrera como la que ha tenido?

Recuerdo que, cuando tenía cuatro años, quería hacer películas y volar aviones. Y pensé en mi vida, y quería tener una aventura en mi vida. Siempre fui un niño que estaba haciendo cosas locas, trepándome a los árboles, lanzándome. Era un gran soñador. Y constantemente escribiendo historias, escribiendo personajes. Cuando crecí, tenía trabajos, no en el negocio del cine, pero tenía que tener trabajos de niño. No tenía que hacerlo, pero cortaba el césped, quitaba la nieve en el invierno y vendía tarjetas de Navidad tocando puertas en mi barrio. Y ahorraba mi dinero para ir al cine. Y de repente, a los 18 años, ya estaba haciendo Taps. Realmente fue mi segunda audición y obtuve el papel, un papel muy pequeño.



¿Ya sabía en ese entonces que la actuación era lo suyo plenamente?

No solo actuar, sino cada parte de este negocio. Yo era el tipo de persona que siempre escribía metas en la pared, sobre qué tipo de películas me gustaría hacer o qué quería que fuera mi vida. Yo trabajaba para lograr esas metas. Entonces, sabía que tenía que ir a todos los departamentos una vez conseguía algún papel. Y comencé a estudiarlo todo, la cinematografía, siempre estaba allí en el tráiler molestando a la gente. Y estaba allí, analizando todos los aspectos de lo que era hacer una película, convirtiéndome en autodidacta por convicción en esta industria.



¿Fue difícil seguir ese sueño?

Como todo, hay que trabajar por lo que se quiere. Y en mi caso, si no entendía algo, no tenía miedo de preguntar y aprender. Pero eso sí, siempre que he tenido miedo de no saber algo, siempre he trabajado duro para tratar de entenderlo. Y ese ha sido el viaje. Y quería una vida en la que pudiera viajar por el mundo, en la que no solo pudiera ser un turista, sino poder trabajar en diferentes países. Yo quería ser parte de esas culturas. Yo quería ir a esos lugares de las películas que veía. Quería conocer a esa gente. Y siempre tuve mucha curiosidad por contar historias. A medida que avanzaba mi carrera, pude viajar por el mundo y comenzar a ver películas en diferentes idiomas.



Al inicio, ¿qué era lo que más lo motivaba a seguir en esta carrera?

Quería ir a hacer películas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Si miras las películas que he hecho, que he producido, parte de eso se trata de filmar en diferentes lugares. En el caso de Misión Imposible, esencialmente es una película que honra diferentes culturas, arquitecturas, tipos de paisajes, no solo para poder trabajar personalmente, sino también para compartirlo con el mundo. Así que esas son las cosas que siempre me interesan. Me interesa la gente, me interesa la historia. Y si miras lo que es el arte y la derivación del arte, cada persona tiene su opinión de qué son las cosas y qué le gusta. Es maravilloso porque también me gusta una amplia gama de películas y por eso he querido estudiar cada formato de cada género para poder entender el mundo. Porque el drama es diferente a la comedia, por ejemplo. Y la comedia de personajes es diferente a la acción. Entonces, ¿qué son estas cosas y cómo creamos estos efectos en las audiencias? Estos son los asuntos que siempre me interesaron mucho.

Nada reemplaza la experiencia de ver una película en una sala de cine. Nada. No solo para mí, sino que sé que hay mucha gente que quiere esa experiencia FACEBOOK

¿Todo parece indicar que usted aprendió sobre la marcha?

Es interesante porque creo que aprendí desde niño que, si podía hacer esto el resto de mi vida, si podía volverme hábil en esto, si podía comprenderme a mí mismo y ser competente, entonces podía ser calificado en muchas otras cosas. Y todo lo que he aprendido es como si hubiera crecido en una escuela de cine, en salas de guionistas y salas de edición. He pasado mi vida en eso y es una vida increíble, muy privilegiada, porque es algo que he querido hacer y porque siempre me ha gustado el público. Yo hago mis películas para el público, porque es mi vida y quiero que tenga esa experiencia única en la pantalla grande.



A propósito, usted ha dicho que una película como Top Gun: Maverick debe ser vista en una sala de cine. ¿Por qué apostarle a esa experiencia de ver cine así, si el cine está siendo atacado por formatos como el streaming?

Porque es una experiencia que une. Todos hablamos diferentes idiomas, venimos de diferentes culturas, tenemos diferentes ideas sobre el arte o compartimos historias similares, pero estamos unidos y podemos unirnos como comunidad y compartir la experiencia de ver una película en la sala de cine. Hay una manera muy específica de hacer una película para el cine y yo hago películas para la pantalla grande. Además, siempre pensé en una producción, no solo para el fin de semana de estreno, sino para que sea duradera. Y uno espera hacer una película que entretenga y atraiga a la audiencia, no solo el fin de semana de apertura, sino que tenga longevidad. Y digamos que, en ese aspecto, los otros formatos están bien, pero nada reemplaza la experiencia de ver una película en una sala de cine. Nada. No solo para mí, sino que sé que hay mucha gente que quiere esa experiencia. Y quiero que otros cineastas tengan la posibilidad de hacer películas para que sean vistas como debe ser: en la sala de cine.



¿Cómo ha desarrollado y cultivado el don de hacer películas comerciales?

Es interesante porque, a veces, cuando estoy explorando algo, simplemente lo hago solo porque estoy trabajando en ello constantemente. La verdad, me paso mucho tiempo desarrollando personajes y trabajando. Y creo que todo depende de la historia y depende del personaje. Y voy desde ese punto de vista. Luego hay un aspecto físico con los personajes. Creo que, con todos los actores, ya sea que haya movimiento o no, hay una presencia física en todo. Con movimiento ves cómo puedes contar una historia, y con la quietud podrías contar otra historia, igualmente. Solo depende de qué es la película y dónde estamos y hacia dónde nos lleva la historia. Quiero decir, recuerdo todos los momentos en cada toma. Yo recuerdo todas esas cosas. Y es una locura ver este carrete, por cierto. Es como tu vida en 10 minutos, algo muy complicado.



Su palmarés actoral es impresionante, con películas como Eyes Wide Shut, pasando por Collateral, hasta Tropic Thunder. ¿Con cuál película se siente más identificado?

No sé. Ha sido una experiencia hermosa porque, como dije, siempre quise viajar por el mundo. Y por donde fui, siempre hubo mucha gente pidiendo otro Top Gun. Siempre era maravilloso ver qué tipo de películas le gustaban a la gente y escuchar por qué les gustaba. Eso ha sido simplemente hermoso. Yo aprendí mucho de todos los directores y colaboradores y todas fueron experiencias increíbles para mí. Recuerdo que era muy joven y estaba haciendo The Outsiders. Y luego hice Risky Business. Tuve mucha suerte. Recuerdo que estaba estudiando, y estaba metido en cada película e iba a todos los departamentos. Siempre estaba pensando ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a su trabajo? Y lo mismo con el guion y la historia.

Facebook Twitter Linkedin

En 2020, fue calificado como el segundo actor más rico del mundo por la revista Forbes. Foto: Getty

Mission Impossible es una franquicia muy especial porque cada película es muy diferente. Hay algo exclusivo que vayamos a ver el próximo año cuando finalmente salga Mission: Impossible- Dead Reckoning?

Siempre hay algo que trato que sea nuevo e innovativo, que no se haya visto antes. Porque no se trata de mí, se trata de la historia. Puedo crear un personaje, pero siempre priorizo las historias. Y busco las personas para eso. Y conozco a los directores y conozco a las personas que están involucradas en cada parte del trabajo. Y pasamos mucho tiempo juntos porque quiero entender cuál es su compromiso; quiero entender quiénes son y qué tipo de película podemos hacer juntos. Y también para celebrar el talento con el que estoy trabajando, la gente con la que estoy. Pasamos tiempo aprendiendo sobre nosotros mismos. Y miro los resultados y digo: “admiro eso de ellos”. Y quiero que eso se celebre en la pantalla, su talento, sus personajes. Entonces, cuando la gente ve mis películas, ya sea Risky Business, Taps, Jerry McGuire o Top Gun; Maverick, eso lo pueden ver. Me gusta cuando alguien va a ver una película y ama al personaje de la historia que ve. Me gusta que ame ese momento.



Es evidente que usted arriesgó su vida en Top Gun y Misión Imposible. Siendo un hombre con familia, con una vida establecida, ¿por qué correr un riesgo tan alto con cada película?

Nadie le preguntó a Gene Kelly, ¿por qué bailas? ¿Por qué haces tu propio baile? ¿Por qué haces tu propio canto? Si hago un musical, quiero cantar, quiero bailar y quiero ver cómo puedo hacerlo. Y Misión Imposible fue la primera película que produje. Sherry Lansing y Stanley Jaffe, a quienes conocí por Taps, una vez me dijeron: “Tom, queremos que produzcas películas”. Y me fui a Paramount y dije: “Quiero hacer Misión Imposible”. Y, por supuesto, en ese momento había una serie de televisión. Y la gente, mis amigos me decían: “Esa es una idea terrible. Es una serie de televisión. No querrás hacerlo”. Pero realmente aprendí mucho haciendo la película y siempre pensé que había algo más que podía hacer. Yo quería impulsar esa forma de arte.



Pero, ¿no es demasiado temerario correr esos riesgos?

Sí, pero pensaba, ¿cómo puedo sumergir a la audiencia en una película con este tipo de acción y cómo puedo entretenerla? ¿Qué puedo hacer? Si miras mis películas, ya sea Risky Business o incluso Taps con el marine, ha sido importante cómo descubrir la parte física. Toda mi vida he querido lanzarme en paracaídas y saltar, y estas son las habilidades que he desarrollado con el tiempo. Soy piloto acrobático y vuelo helicópteros y vuelo rápido y bailo. Tomo clases de baile y clases de canto. Y siempre me he preguntado: “¿Cómo puedo hacer todo esto en el estudio de cine?” Y digo: “Puedo poner una cámara aquí. Puedo crear para una audiencia y experimentar lo que creo que será único para ellos y sumergirlos en un mundo de una manera única”. Y sí, estoy estudiando y estoy trabajando constantemente.

Recuerdo que, cuando era niño, cuando tenía cuatro años, quería hacer películas y volar aviones FACEBOOK

Es una actitud muy osada, sin duda…

Recuerdo cuando era un niño, creo que tenía unos cuatro años y medio, que yo tenía un muñeco articulado, que lo arrojaba al aire y que caía en un paracaídas. Y jugaba por horas con él tirándolo desde un árbol. Y yo ya pensaba que realmente quería hacer esto. Y recuerdo quitar las sábanas de mi cama y ataba la cuerda al muñeco allí y me subía al techo de la casa. Y mi madre estaba en la cocina, y tenía cuatro hijos, y yo dije: “está bien”. Tenía el paracaídas allí y salté del techo. Y es ese momento en el que saltas del techo y dices “esto no va a funcionar”.



¿Y qué le pasó?

Golpeé el suelo muy fuerte, pero, por suerte, estaba mojado. No sé cómo sucedió, pero mi cara, mi cuerpo y mi trasero golpearon el suelo muy fuerte. Y por primera vez en mi vida vi estrellas del dolor. Y recuerdo mirar hacia arriba y pensar: “¡Oh, Dios mío!, mi mamá me va a matar”, porque las sábanas estaban sucias [risas]. Pero ahora, aquí, estoy haciéndolo en cine. Yo era el niño que trepaba a las vigas o trepaba al árbol más alto solo para ver cuánto podía llegar a hacer.



¿Le han gustado siempre los riesgos?

De cierta forma se puede decir eso, porque quería hacerlo. ¿Y cómo desarrollo estas habilidades y cómo las hago parte de la historia y del personaje? Pues esas son las cosas que, con Misión Imposible o Top Gun, y como productor de la película, me pregunto: ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a resolverlo? Sucedió, por ejemplo, con Days of Thunder, en la que conducíamos autos de carreras mientras yo corría autos para Paul Newman. Y así, siempre estoy aprendiendo todas estas habilidades. Y me he dado cuenta de que en el viejo Hollywood tenías que estudiar baile y tenías que estudiar canto. Y ese sistema se ha ido. Pero yo, constantemente, incluso si no estaba trabajando en una película, siempre estudiaba cine y me estaba presionando para aprender diferentes habilidades. Y luego dije: “Voy a poner esto en una película algún día”. Entonces, tomaría clases de baile que luego puse en el personaje de Les Grossman en Tropic Thunder. O tomaría lecciones de canto que luego puse en Rock of Ages. Yo estoy constantemente pensando en historias y personajes. Y luego el estudio da luz verde a esa película. Y esa ha sido la constante en mi vida profesional.

Facebook Twitter Linkedin

El actor Tom Cruise es la portada de la edición #118 de la Revista BOCAS. Foto: Revista BOCAS

Entrevista por Mario Amaya

Desde: Cannes y Los Ángeles

Fotos: Getty

Revista BOCAS

Edición 118 Junio - Julio



