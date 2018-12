Todo listo para la segunda versión del Festival de los Talones Alados

El Festival lleva su nombre basado en el libro Pipatón, de Elmer Pinilla Galvis que narra la historia del cacique de los talones alados, quien se entregó a los españoles para que no reprimieran a los Yariguíes. “Al cacique lo retuvieron y le quitaron los talones para que no escapara y poderlo controlar, pero él, al ver cómo continuaban maltratando al pueblo, se escapa y vuelve a enfrentar a las tropas para salvarlos a todos. Decidimos ponerle ese nombre porque es muy poético, habla de las raíces de Barrancabermeja, y nos da la oportunidad de contar la historia de nuestros ancestros” relata Jaison Neutra, co-creador del Festival.



Dos noches de magia vivirán los barramejos hoy 30 noviembre y mañana primero de diciembre con cantautores del exterior como Sabina Odone de Chile y Ryan Tennis de Estados Unidos; nacionales como Lucio Feuillet de Pasto, Daniel Castillo de Tunja, Catalina Ávila y Andrés Correa de Bogotá; y la cuota regional por Kiara de la Ossa, The Riverman, Ángel Parra, Calle Candela, Ana Naranja y su anfitrión, Jaison Neutra.



A su vez, el festival continúa con un espacio académico que en esta versión presenta ¿Cómo se hizo el Mochila Fest?, del sello discográfico Mochila Music, con la vocería de su gerente Luis Herrera, y ‘Cómo hacer un DVD y no morir en el intento’ por Lucio Feiullet.



El festival que este año será ‘Versión Cantautores’ pretende continuar el fortalecimiento de los artistas que convierten historias en canciones, visibilizar su trabajo y gestionar nuevos espacios que resignifiquen la cultura y le den el lugar que se merece. “Ha sido un poco más difícil que el año pasado porque parte del equipo de trabajo del Festival ha tenido sus proyectos personales, pero la idea es que el espacio se pueda reinventar” afirma Neutra.



El evento se realizará en el Social Picnic de Barrancabermeja. La entrada tendrá un costo de $15.000 y será válida por los dos días. Los asistentes podrán disfrutar de un momento al aire libre, tomar algo y disfrutar en familia lo mejor de los cantautores de Colombia y el mundo.