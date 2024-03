The Offspring: la banda que alejó la lluvia del Estéreo Picnic y dio cátedra de punk

El libreto de un gran concierto lo siguió a rajatabla la banda The Offspring en su recital en el último día del Estéreo Picnic. No podía ser de otra manera, pues la experiencia y la precisión musical de la maquinaria punkera divertida funcionó sin problemas desde el primer minuto de su show.

El arranque fue directo con su mega hit Come Out and Play. ¿Para que hacer esperar a la emoción con un poco de suspenso inicial. The Offspring entregó el himno que los hizo famosos a una multitud que gritó histérica e hizo posible el primer ‘temblor de tierra’ en el escenario Johnnie Walker. No sería el único.

Todos gritaban y saltaban ante semejante inicio. Uno podría pensar que iban a dejar esa canción como la cereza del pastel, pero la banda californiana tiene un arsenal de canciones para escoger. Su guitarrista Noodles había contado antes del concierto que escoger el setlist era un reto. Pero en Bogotá hicieron un trabajo maravilloso de curaduría para sus fanáticos.

Holland en un momento del concierto. Recalcó la energía de sus fanáticos. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

Apenas se recobraba el aliento, el grupo disparó All Want, Want you Bad y Staring at the Sun. Dexter Holland cantaba emocionado y no dejaba de ver a Noodles haciendo lo suyo rasgando la guitarra sin compasión.

“Este es el mejor público de la gira (…). Cantan como ángeles”, fue una de las frases de Noodles a su compañero de aventuras musicales. “Eso es cierto”, respondióHolland, que en pocos minutos comenzó a sentir una ráfaga de energía tan poderosa, que tomó de nuevo su guitarra con fuerza y acompañó a su banda a otra dosis un punk que fue capaz de conjurar la lluvia (que amenaza el concierto), pero que poco a poco desapareció. Con Original Prankster el pogo se transformó en un baile casi surfero y The Offspring aprovechó para rendirle un homenaje a Ramones con su versión de Blitzkrieg Bop.

El Hey ho, let's go! Hey ho, let's go! fue una ponderosa inyección de adrenalina, el coro del himno punkero configuró una danza tribal y miles de sonrisas. Gotta Get Away, Why Don't You Get a Job? Y (Can't Get My) Head Around You, hizo que todos cantarán desenfrenadamente. La ronquera de muchos fue el resultado de ese momento mágico, pero no importó ese pequeño sacrificio. The Offspring tenía más para dar.

El grupo logró un setlist cargado de sus principales éxitos.. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

“Los públicos suramericanos son los mejores y los más apasionados para los que puedes tocar, de hecho el de Bogotá, en Colombia, podría ser el mejor de la gira hasta ahora”, comentó Noodles emocionado por la desbordada respuesta de cariño

Quizá el único lunar del encuentro fue que durante la histeria que causó Pretty Fly (For a White Guy) el público no cantó con la energía esperada en un momento de interacción que planteó Holland…Al final el cantante sonrió y se dejó sorprender viendo a la multitud saltando y, eso sí, gritando ¡Uh Huh, Uh Huh!.

Tras una falsa despedida de unos minutos el grupo regresó para cerra su show con You’re Gonna Go Far, Kid y Self Esteem, esta última, la perfecta para cerrar. La gente gritaba, movía la cabeza y aceleraba el paso en uno que otro pogo. La contundencia musical de esta composición fue un choque eléctrico positivo para los fanáticos (y los que quizá estaban descubriendo a The Offspring en el Estéreo Picnic). La energía punk que alejó a la lluvia y el frío dejó una huella de alegría.