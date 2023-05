Según un informe de la compañía Warner Bros. Discovery (dueña de HBO Max) que recoge las estadísticas financieras en el primer trimestre de 2023 de este año, la serie The Last of Us consiguió una media de 32 millones de espectadores solo en Estados Unidos por episodio únicamente en territorio estadounidense. Unas cifras de locura.

Además, superó en visualizaciones a otra serie poderosa de la plataforma: The House of the Dragón. Un buen ejemplo de ese desempeño es la respuesta que tuvieron los primeros seis episodios de The Last of Us, que fueron vistos por unos 30 millones de personas en América Latina.



Desde el principio de esta producción, en la que las personas son infectadas por un hongo y el mundo entra en un ciclo de caos y destrucción, se sintió que la química de los protagonistas (Pedro Pascal y Bella Ramsey) era impactante y el tono de acción, terror y drama funcionaban a la perfección.Fuera del circuito estadounidense, 'The last of Us' es ahora el programa más visto en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, aseguró la compañía.



El drama debutó ante 4,7 millones de espectadores en enero y ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas en vivo y transmisiones de premios, señaló Warner.





En The Last of Us la química de los protagonistas fue muy sólida. Foto: HBO Max

Aunque el último capítulo de la primera temporada se emitió el pasado 12 de marzo, la producción ha conseguido seguir llamando la atención y es ‘redescubierta’ por nuevos fanáticos de las tramas apocalípticas o de seguidores del videojuego homónimo que fue la fuente de inspiración para la serie.

Los Clickers, se convirtieron en las criaturas más aterradoras de la serie. Foto: HBO

La historia gira en torno a Joel (Pedro Pascal) quien tiene que llevar a una niña de 14 años, Ellie (Bella Ramsey), en un viaje peligroso para tratar de encontrar una cura, ya que Ellie es la única persona inmune a la infección que casi ha acabado con la humanidad. Ahora se sabe que habrá segunda temporada y que la trama podría ser más cruda, dolorosa y con nuevos personajes.



"Estoy muy emocionada, para ser honesta, por la historia de Ellie y Dina (que llegará a la trama). Vi un montaje de ambas, alguien hizo un trabajo fenomenal, no sé cómo lo hacen, como una edición asombrosa solo de la historia de amor de Ellie y Dina en el juego. Así que estoy emocionada de interpretar eso”, recalcó Bella Ramsey en un podcast Happy Sad Confused.



