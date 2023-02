La historia de Ellie y Joel, junto a Sam y Henry, llegará dos días antes del anunciado estreno del capítulo 5 de The Last of Us, en la plataforma de streaming HBO Max España.

Según el medio especializado Esquire, debido al Super Bowl y la presentación de Rihanna en el show de medio tiempo, el episodio 5 del denominado fenómeno televiso de este año 2023 llegará mañana, por lo menos a HBO Max España.

Conforme a lo explicado por dicho medio, "en el cruce del Ecuador de esta primera temporada de The Last of Us Henry y Sam serán la clave, pero también el descubrir qué era eso que hace temblar la tierra (spoiler: nada bueno)".



Aunque la emisión lineal en HBO seguirá la misma hora (domingo a las 22:00 en Estados Unidos), la plataforma de streaming acogerá el capítulo casi 48 horas antes. El episodio 5 llegará a HBO Max España el sábado 11.



Sin embargo, la plataforma no ha informado la hora exacta. Hay que esperar que esté disponible desde el sábado a las 9:00 de la mañana, hora habitual de actualización de contenidos en la plataforma.



Con respecto a porqué los estrenos de series de HBO como The Last of Us son habitualmente los lunes, Esquire explicó que en todos los productos estrella de esa plataforma, tales como Succession, La casa del dragón o The White Lotus, ese día es una constante y el motivo tiene que ver con la diferencia horaria respecto a Estados Unidos. Es decir, para HBO, todas estas series se estrenan en la noche de máxima audiencia televisiva, los domingos.



Por lo anterior, según ese medio, si usted viviera en Estados Unidos, cada domingo a las 22:00 de la noche tendría un nuevo capítulo de HBO. En España, habitualmente el contenido se actualiza cada día a las 9:00 de la mañana.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

