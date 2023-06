María Susana Muhamad siempre miraba su nariz y su color de piel con extrañeza. Buscaba entre sus familiares de dónde podría venir ese gen, pero no hallaba una respuesta. Ella siempre ha tenido su identidad un poco perdida. Papá de Santa Marta, mamá de Sevilla, un pueblo cafetero, quizá el más paisa del Valle del Cauca. Nació en Bogotá, pero se crio en Barranquilla. Cuando estudiaba Ciencia Política en la Universidad de los Andes le decían ‘la Coste’, aunque conocía la ciudad como sus compañeros más bogotanos. En ‘La Arenosa’ se acomplejaba viendo bailar a sus compañeras –veía a Shakira yendo a un colegio muy cerca a su casa–, pero en la capital no le iba tan mal. ¿De dónde había salido esa nariz?

Fue en un pueblo pequeño de quince casas a quince minutos de Ramala, en Cisjordania, donde encontró 16 narices iguales, 16 primos con la misma nariz y el mismo color de piel. Desde muy pequeña había tenido que aprender a deletrear ese apellido extraño que nadie entendía en Bogotá.

¿Cuál es su relación con Palestina?

Mi abuelo paterno era palestino y migró a Colombia más o menos en 1925. Murió cuando yo tenía cerca de seis años. No vine a saber mucho de la historia familiar hasta que viajé allá en el 2009. Fui con el pasaporte de mi abuelo, más por curiosidad de conocer el contexto, de ver yo misma de dónde venía él, y terminé encontrando una familia inmensa 90 años después de que él hubiera emigrado, entrando por Puerto Colombia, sin haber regresado nunca. Para mí eso fue muy significativo.

¿Y usted tiene comunicación con esa familia en Palestina?

Relativamente, no muy cercana. Fue un encuentro muy importante. De pronto tenía 16 primos hermanos alrededor, con sus hijos, y tuvimos esa conversación de tantas preguntas que ellos tuvieron toda la vida. Yo llevé por primera vez fotos del abuelo, ellos vieron a su propio abuelo por primera vez, había mil historias de la migración. Uno de ellos tenía una visa de Colombia en su pasaporte, para venir a buscarlo. Entonces uno se da cuenta de que esas migraciones no son hechos que quedan rezagados, sino que siempre hay un rompimiento familiar, porque lo que pasó fue que mi abuelo dejó dos hijos allá, algo que nunca supimos acá, en Colombia, y esos hijos tuvieron cada uno ocho hijos, y con esos primos hermanos fue que yo me encontré.

¿Por qué vino su abuelo a Colombia?

Era el momento de la transición entre el Imperio otomano y el protectorado inglés, entonces el ejército británico estaba reclutando jóvenes en Palestina, y lo que he podido reconstruir es que siete jóvenes de esa vereda decidieron migrar para no entrar al ejército.

¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene?

Estar en la cama de mis papás, como de tres años, yo estaba como en una siesta y sentí un ruido. Abrí los ojos y vi las cortinas y lo que había detrás era una mosca.

¿Dónde vivían en ese momento?

En Bogotá, en Cedritos, que no era nada que ver con lo que es hoy, había una cantidad de potreros, se oían las vacas en la mañana, las gallinas, los gallos. Cuando yo nací, mis papás vivían en Chapinero, pero ya unos meses después vivíamos en una casa en Cedritos, en un conjunto cerrado.

En el 2018 fue candidata al Senado avalada por Movimiento Alternativo Indígena y Social como parte de la coalición conocida como Lista de la Decencia. Foto: Pablo Salgado

¿Cómo fue su vida escolar?

Yo era muy nerda; a mí me gusta mucho estudiar. Tenía una vida muy feliz aquí en Bogotá en el colegio, y cuando ya me llevaron a Barranquilla tuve un choque cultural fuerte. Para mí la sociedad en Barranquilla era muy machista. En esa adolescencia decidí hacer deporte y me metí a nadar. Mi adolescencia fue metida con la cabeza en una piscina para esperar que pasara el tiempo y poder devolverme a Bogotá apenas pudiera.

Usted estudió ciencia política en la Universidad de los Andes y llegó como una costeña a la capital, pero ya jugaba de local…

Mi papá trató de mantenerme en Barranquilla, me dijo “le compro un carro si se queda acá”, y le dije “no cambio libertad por carro”. Fue una época muy fértil, una época difícil en el país, finales de los noventa. A mitad de la carrera entró Rudolf Hommes como rector y dejaron de cobrar el semestre por declaración de renta y las matrículas se dispararon. Me tocó coger crédito de Icetex. Ese crédito me costó diez años pagarlo. A mí me encantaba la universidad, me encantaba todo lo que fuera internacional, entonces tenían una asociación de estudiantes de economía mundial y me volví una intensa con eso.

Después de la universidad usted se dio un periplo por Sudáfrica, Holanda, Dinamarca. ¿Cómo fue esa travesía?

En esa asociación de estudiantes en la universidad conocí una persona que me metió el bicho de la sostenibilidad, y terminé siendo elegida para la junta mundial de esa asociación, que quedaba en Holanda. Yo quería entender qué había que hacer para que el mundo no fuera a todo el proceso de destrucción ambiental en el que iba. Por internet me puse a buscar quién en el mundo estaba viviendo sosteniblemente y encontré una ecoaldea en Sudáfrica, les escribí y decidí irme de voluntaria. Terminé allá sin un peso, no pude salir de allá como en un año, me tocó quedarme a vivir con esa gente, en una zona rural cerca de Johannesburgo, muy interesante porque eran como las segundas minas más grandes de platino del mundo y en la mitad de esa zona minera un emprendedor social estaba buscando hacer una ecoaldea con arquitectura sostenible, y además en el conflicto racial de Sudáfrica. Él era un emprendedor blanco, en esa finca vivía una comunidad negra, entonces él entró a que trabajáramos todos juntos en esa mezcla racial. Iban diez años de que se hubiera acabado el apartheid y estaban haciendo su experimento, cómo se vivía de la tierra, cómo construir sosteniblemente, cómo se recuperaban las tradiciones africanas de la tierra, pero me costó mucho tiempo, hasta hace poco, como unos tres años, que hice un taller de escritura creativa, reflexionar realmente qué fue lo que yo vi ahí. Y claro, en nombre de la sostenibilidad estábamos reproduciendo otro patrón colonial brutal.

¿Y Holanda y Dinamarca?

Luego me salió una práctica en Dinamarca en un estudio de derechos humanos en proyectos de la petrolera Shell, donde terminé trabajando cinco años. Entonces fue un triángulo de casi tres años entre Holanda, Dinamarca y Sudáfrica. Mi primer ensayo en la maestría fue el sistema de la sostenibilidad, porque yo estuve viviendo con estos mineros, trabajando en una multinacional al mismo tiempo y viendo el sistema energético desde ahí, yendo a territorios, viendo los impactos ambientales del extractivismo petrolero, trabajando con derechos humanos, haciendo mi maestría en un programa superalternativo. Fue un total de ocho años en este proceso, y en los últimos tres, cuando ya estaba asentada en Holanda trabajando en la Shell, en esa época fue que el Polo Democrático se unió.

¿Cómo y cuándo nace en usted la inquietud por la política?

Después de todo ese periplo llegué a una conclusión. La forma de cambiar esto era la política. Por donde iba había relaciones de poder y la política era la forma más estructural de abordar el tema de la sustentabilidad. Yo me inscribí como ciudadana en el Polo Democrático y empecé un capítulo en Holanda. Yo lo fundé, éramos cinco gatos, de los cuales tres eran exiliados por masacres paramilitares. En mi corazón siempre he sido de izquierda, no sé por qué. No sé si es por la raíz palestina; después me enteré de que mi abuelo materno había sido comunista, pero eso no era consciente. En Holanda escuché el debate en vivo de Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Congreso, entonces ya empezó más un involucramiento político. Para mí entrar al Polo fue toda una experiencia, conocer una gente que tal vez yo había estado buscando y no había podido encontrar.

¿Sus papás votaban por la izquierda?

A mi papá le gustaba hablar de política, pero yo creo que él era conservador. Mi mamá era más liberal, pero no era un rasgo muy asentado el tema político en la familia. Ellos votaban. Por ejemplo, cuando la elección fue Gaviria-Álvaro Gómez, mi papá votó Álvaro Gómez.

¿Usted come carne de res y de cerdo?

No mucha. Carne de res de pronto dos veces al año por ahí, que me entra como una necesidad fisiológica. Normalmente como más pollo. Quizá un chicharrón, una vez al año, por nostalgia familiar, pero no como cotidianamente.

Fue secretaria de ambiente y secretaria general de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro; y concejal de la ciudad entre 2020 y 2022. Foto: Pablo Salgado

Una palabra para definir a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Apertura.

¿Cómo es el manejo ecológico de su casa?

La primera decisión fue vivir en un sitio donde no necesitáramos transporte, que fuera cerca de todas nuestras actividades, y fue bien escogido porque hasta ahora llevamos 13 o 14 años viviendo ahí y siempre he estado a una caminata o bicicleta del lugar donde trabajo. La segunda decisión fue no comprar una casa nueva, sino usada. Es un apartamento que estaba bastante dañado y lo recuperamos, usando la menor cantidad de materiales en la restauración. Nos gusta mucho la madera y mandamos a hacer todo con madera reciclada, muebles, mesa del comedor, tablón de la cocina. No usamos gas, todo es eléctrico; es más costoso, entonces poco a poco se ha ido electrificando todo. Además, muchos materiales de la casa, como las cortinas, son de materiales naturales, certificados. En las prácticas más cotidianas tenemos bolsa negra y bolsa blanca para ese esfuerzo de reciclaje. Duchas cortas, de cinco minutos, más o menos…

¿Le da pensadera en la ducha?

Sí [risas], es el momento en que nadie habla.

¿Canta en la ducha?

A veces, ahora que andaba pegaba al concierto de Fito Páez estaba como cantadora...

¿Qué se debe mirar en un jabón o detergente a la hora de comprarlos?

Si usted lee los ingredientes de un detergente y no entiende nada, no compre eso; son cosas que uno debería entender. En cuanto a otros hábitos, ahorita como ministra no he podido, pero antes tenía trabajo de “paquera” en el barrio donde vivo. Entonces teníamos nuestro trabajo de compostaje orgánico comunitario, y todos los domingos íbamos a hacer la “paca”, pero ahora como ministra no he podido. Otra práctica fue eliminar las toallas higiénicas, eso es lo mejor, la basura que se produce con eso es impresionante. Y antes de este trabajo, es una de las cosas que más me pesa, yo vivía en bicicleta.

Ahora usted tiene esquema de seguridad, etc…

Trato de liberarme lo más posible, pero no es tan posible…

¿Cuál ha sido su mayor atentado ecológico?

Los vuelos. Llegué a pensar en la pandemia que íbamos a usar más métodos virtuales, que el mundo iba a cambiar a usar menos transporte y más métodos virtuales, pero no, no pegó. Creo que todo mi presupuesto de carbono ya lo gasté en mi vida en todos los vuelos.

¿Cómo es su hogar ahora?

Vivo con mi esposo, decidimos no tener hijos y vivimos con nuestro gato.

¿No tener hijos fue una decisión ecológica?

Sí, por la conciencia hacia dónde va el mundo no tuve mucho ánimo de procrear. Lo otro fue también que cada uno tiene una vida muy interesante y hemos estado muy entretenidos con nuestra propia vida. Cuando dijimos “bueno, al fin qué”, ya estaba como tardecito.

¿Usted tiene cuero en su clóset?

Tengo unos zapatos de cuero, pero soy de las que cogen unos zapatos y los usan como cuatro años. Tengo unos tenis también, pero los de cuero son los de combate. Y tengo una chaqueta de cuero, pero que muy conscientemente la compré de segunda.

Aquí va un regaño: ¿por qué es tan difícil visitar los parques naturales? Ir a Chingaza, por ejemplo, requiere tantos requisitos que es como si buscaran que uno no fuera a visitarlos. Ir por un guía a Guasca o La Calera, pedir cita, llenar formularios…

No tenía conciencia de eso. Voy a hablar con el director a ver si de verdad hay mucha tramitología.

Existen acciones que la gente piensa que son ecológicas, pero terminan siendo más perjudiciales. ¿Qué no vale la pena hacer en términos ecológicos?

Un tema que tiene algo de impacto positivo, pero se ha visto que ya el impacto negativo sigue siendo muy alto, es el reciclaje de plásticos. Entonces uno, muy juicioso, lava el plástico, lo seca, lo pone en la bolsa blanca, y en el mundo sólo el 10 por ciento realmente termina en un ciclo de reciclado de material. Yo sí creo que hay que ir a una eliminación de los plásticos. Hay ciertos temas médicos donde pueden ser muy útiles, pero hay que ir mucho más a lo reusable; más que a lo reciclable, a lo reusable, y a consumir poco. Esa lógica de "porque reciclo entonces ya puedo seguir consumiendo", creo que no. Si se rompe una camisa, un saco, uno debería coserlos. Las medias se pueden remendar si están buenas, hasta cierto punto. Esta cosa del fast fashion es tremendo. Mi abuela decía “fino, pero poquito”.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad en rueda de prensa del lanzamiento de Feria Internacional de Medio Ambiente. Foto: Fim

Usted ha estado en el activismo ambiental, pero también en el sector público. ¿Cómo se diferencian ambos mundos? ¿Se puede hablar de activismo extremo?

Yo descubrí que hay muchos roles en el sistema para empujar la sostenibilidad y uno tiene que escoger en cierto momento una sola teoría de cambio. El rol del activismo es empujar fronteras. Por eso a la gente que no entiende le parece que el activismo es irracional, que están pidiendo cosas que son imposibles. Pero en el proceso de activismo uno no le está hablando al poder, sino a los demás para que se unan a una causa. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo el Paro Nacional en Colombia, y ese momento histórico hizo que cosas que parecían imposibles hoy sean posibles. El mismo paro nacional terminó sacando la realidad del abuso de la policía, o por ejemplo abrir el espacio político para que un gobierno de izquierda fuera elegido. Yo creo que el clima que generó el paro nacional posibilitó la elección de Gustavo Petro. Petro trata de mover siempre la frontera política en su discurso y así jalonar también a la institucionalidad, a moverse hacia allá.

¿Se podría decir que Petro es un activista con herramientas políticas?

Es un político con herramientas activistas. Él cree en el poder de la movilización social para hacer cambios.

Vamos con unos temas rápidos de la agenda nacional. ¿Buses eléctricos o de hidrógeno?

Tenemos que partir de los trenes. Hay que aumentar la capacidad en el transporte con metros, trenes, para sociedades masivas, como en las que estamos, y a partir de ahí sistemas tanto en la carga por tren y la logística más descentralizada.

¿Metro elevado o subterráneo?

Subterráneo.

¿Qué opina del fin de los contratos de exploración?

Hay que dimensionar el fin de la frontera extractivista y la transición energética. No hay un contrato de explotación petrolera que se entregue por menos de 20 años, no es posible la inversión de capital por unos pocos años, y también hay que entender que Colombia no es un país rico en reservas, no son infinitas, no se siembran, y por más que explores llega un punto en que no vas a encontrar más reservas. Entonces yo diría que nos conviene empezar la transición antes, más temprano que tarde.

¿Con qué se paga esa transición energética?

El uso de combustibles fósiles está atado a una incertidumbre de precios, en cambio los costos de energía pueden ser más estables. Normalmente la operación de sistemas eléctricos versus combustibles fósiles es más barata, la operación y la inversión de capital ya está muy cercana o prácticamente igual, y en algunos casos menor en términos de costo beneficio. Hoy es mucho más eficiente hacer un parque solar o un parque eólico que hacer todo el proceso de exploración y explotación de petróleo. Entonces en esa transformación se pueden hacer modelos financieros en donde el costo de operación pague las inversiones de capital, y lo que tenemos que buscar es que eso sea prácticamente igual que invertir en la otra tecnología.

Eucaliptos y pinos en Bogotá, ¿sí o no?

Si me habla del Bosque Bavaria, yo diría que, en ese caso, el servicio ambiental que está prestando ese bosque en ese punto, absolutamente urbanizado, con la peor calidad del aire de Bogotá, es invaluable para los habitantes de ese sector, y lo que se necesitaría es una sucesión ordenada para especies nativas. Pero en el servicio ecosistémico, en la mitad de ese punto en Kennedy, es mejor dejarlos que talarlos. Pero, por ejemplo, decir que vamos a restaurar ecológicamente la sabana de Bogotá con pinos, no.

Hipopótamos. ¿Qué vamos a hacer?

Se está diseñando el plan integral que muestra cuánta población hay que controlar anualmente durante los próximos 20 años para frenar la reproducción. Es costoso. Tiene un componente científico; esa meta hay que lograrla o si no la reproducción nos gana. El tiempo que me presentaron es demasiado largo, no nos podemos demorar todo eso. Hay cuatro formas de tratamiento, ninguna es la solución total y hay que aplicar las cuatro: esterilización, que tiene un impacto parcial; exportación, que tiene complejidades, porque uno dice “Ay, devolvamos los hipopótamos a África”, pero resulta que como estos hipopótamos se reprodujeron entre ellos son una familia endogámica, que ya generó una genética que no se puede liberar en la vida silvestre. Entonces la exportación debe ser a sitios controlados, hay que buscar dónde. La tercera es el confinamiento, mantenerlos en un cerco, y no es fácil. La última opción es la eutanasia, que hay que hacer los protocolos, porque se puede generar una eutanasia humanitaria, con la que no haya maltrato, que no haya dolor. Ahora lo que está haciendo el equipo es aterrizar esto a la realidad, cuántos cupos hay para exportación, cuánto cuesta y cuánto se demora lograr la esterilización y qué tanto impacto tiene, dónde se pueden confinar en la práctica y que aseguremos que no se escapen...

¿Lo más barato sería la eutanasia?

No, no tengo ese costo aquí.

¿La Alcaldía de Bogotá está en sus planes?

Estaba. Quería ser precandidata del Pacto Histórico a la Alcaldía en este periodo, pero pues me llamaron a esto, entonces, por ahora, el plan es este.



