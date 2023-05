Durante las últimas décadas, el mundo ha tenido un constante cambio cultural y de pensamiento que han generado una serie de subculturas, las cuales se caracterizan por tener comportamientos y creencias diferentes al de varios sectores sociales.



Para algunos expertos en la investigación de estos fenómenos culturales, las subculturas aparecieron por primera vez en la década de los años 60 en las grandes ciudades de diferentes países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.



Según el portal Psicología y Mente, una de las primeras subculturas en el mundo fue la de los ‘Hippies’, quienes aparecieron porque tenían un pensamiento en contra de la guerra de Vietnam que se desató en la década de los 60.

Una de las principales características que marca uno de estos grupos culturales son las ideologías que comparte, la vestimenta, algunas reglas, la jerga, los gustos musicales y en algunos casos hasta la simbología.



Según estudios culturales sobre estos fenómenos en la sociedad, las personas que integran estas subculturas, por lo general, se reúnen para compartir algunos gustos determinados y que a simple vista ‘los hacen diferentes a otras personas’.



Sin embargo, algunos sociólogos explican que en diversos casos, los integrantes de estos grupos culturales hacen parte de una minoría en la población y sufren de diferentes perjuicios por tener valores e ideas diferentes.

A diferencia de las contraculturas (se oponen a los valores y opiniones de una sociedad), las subculturas ‘aceptan determinadas normas y reglas que rigen una población determinada' y no están en contra vía de las ideas de su entorno.



Para los expertos, estos grupos no solo están compuestos por jóvenes, ya que no se tiene en cuenta el rango de edad entre sus integrantes porque prevalecen los gustos, comportamientos e ideas similares.

