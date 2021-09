¿Se acuerda de la palabra 'suanfonson'? Hace un año la RAE la explicó

Hace un año la palabra que estaba en boca de todo el mundo era 'suanfonson'. Muchos no sabían lo que significaba, pero en Twitter se volvió común ver frases como: "Los días se están yendo bien suánfonson", "Te quiero ver, así sea a lo suánfonson", "Lo que suanfonson viene, suanfonson se va".



(Le sugerimos: Actor Jaime Barbini dice que se quiere morir)

La palabra se viralizó luego de que un usuario subiera un video explicando el término. "Es como una onomatopeya del sonido que realizan los automóviles de formula 1 al desplazarse velozmente. Es como lo que se escucha cuando los bólidos pasan a una gran velocidad: pasan y hacen suánfonson", aseguró.



(Además: Fórmula 1: vea el accidente de Lewis Hamilton y Max Verstappen)

SUANFONSON! aquí tienen la explicación 👇 🚬 pic.twitter.com/iZoreQIHMt — Mister White (@MisterWhite46) September 22, 2020

El video se compartió tantas veces que 'suanfonson' se volvió tendencia y por ende, algunas personas decidieron preguntarle a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) por ella.



"Es un neologismo reciente, al parecer, de origen onomatopéyico, utilizado en la jerga juvenil colombiana y solo documentado en redes sociales. Se usa como adverbio con el sentido de 'muy rápidamente' o como sustantivo con el de 'instante'", explicó la academia en ese entonces.

Un año ya ha pasado desde ese momento y si bien la palabra no es tan usada como antes, hay algunos que la siguen incluyendo en sus trinos:

Esas escenas van volando y pasando en suanfonson #enfermeras https://t.co/NpzROVkTtU — JohanaG ❤ (@johanag05) September 15, 2021

Ya no lo tengo pereza a los lunes, por que el viernes llega nuevamente en un suanfonson! 🏎 — Karina Morelo (@karinamorelom) September 20, 2021

se me ocurre un twitt y tengo que ir como un suanfonson a escribirlo porque sino se me olvida en fin... la mala memoria. — ???????? (@queperezaaaa) September 19, 2021

(Le recomendamos: ¿Se dice 'carné' o 'carnet'? ¿Qué significa defenestrar?)

Suanfonson es una de las palabras 'extrañas' que la RAE ha optado por explicar. Aunque tenga presente que esto no significa que haya sido reconocida por la entidad.



Incluso, la academia tiene un Observatorio de Palabras, un sitio web que tiene como objetivo “ofrecer información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc".



(Puede seguir leyendo: ¿Un nombre de pila o un apellido pueden dar lugar a una palabra común?)