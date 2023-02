La Liendra, uno de los 'influencers' colombianos más reconocidos, terminó siendo objeto de burlas por parte de otros influenciadores latinoamericanos, entre ellos el 'streamer' Komanche, en la plataforma de Twitch.

Durante la charla, Komanche, quien es un 'streamer' de origen salvadoreño, muy famoso en Twitch, reveló una anécdota que le ocurrió durante la gala de ‘Esland’, los premios para creadores de contenido en ‘streaming’ de las comunidades hispanohablantes, con La Liendra.

Según Komanche, Carlos Mauricio Gómez, nombre real del influenciador colombiano, se le acercó al final de la gala para que lo ayudara a ingresar directamente a los ‘Squid games’, una convocatoria hecha entre creadores de contenido y para la que hay formularios de participación.



“Terminó la gala y yo ni sé quién era, pero tenía acento colombiano y no sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, contó Komanche, en medio de las risas de sus colegas. Ante el tono despectivo del 'olvido' de Komanche, alguien dijo el apodo del influencer colombiano.



‘Komanche’ agregó que La Liendra se jactó de su cantidad de seguidores en Instagram y TikTok y que quiere comenzar a pegar fuerte en Twitch. Sin embargo, en este punto cabe destacar que el colombiano ha recibido muchas críticas negativas por sus participaciones en Twitch, una plataforma en la que quiere crecer cada vez más.



Conservando el mismo tono de burla, el centroamericano reveló en la charla con sus colegas lo que le respondió a La Liendra: “(Se me acercó y me dijo): 'Me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games”. Y yo (pensé): ‘No mames’. Le dije: ‘Fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo’. (A lo que ‘La Liendra’ respondió): ‘Bueno, no hay problema, cualquier cosa me puedo contactar con tu agente o mi ‘mánager’ se puede contactar contigo para cuadrar algo’. (Le contesté): ‘No, todo lo hacemos nosotros, no es necesario nada de eso’. Y ya me lo zafé”.



Komanche rememoró que La Liendra no se conformó e hizo un nuevo intento para obtener la invitación directamente. Así lo relató el streamer: "Después en el ‘after party’ llega otra vez (y dijo): ‘Hola, ¿qué tal? Te presento a mi ‘mánager’ para que hables con ella un poquito en el tema de ‘Squid games’. Y yo (risas), yo le dije: ‘Amigo, ya enviamos todo’. (‘La liendra’ insistió): ‘¿Cómo me puedo dar cuenta para saber cuándo puedo entrar y todo eso?'”.



En la parte final de la conversación, Komanche le dijo a La Liendra que él compartió un trino en el que mostraba cómo es que los creadores de contenido interesados en participar podían unirse llenando los formularios.



Un usuario de Twitter publicó el video de la conversación en la que el streamer centroamericano cuenta la anécdota con La Liendra.

