En cuatro ocasiones Steven Pinker ha sido nombrado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más importantes del mundo.



También ha sido incluido en la lista de la revista Time de los 100 líderes mundiales más influyentes, y es uno de los principales estudiosos del cerebro y del comportamiento humano.



Es profesor de la Universidad de Harvard y ha ejercido en la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.



Sus investigaciones sobre cómo los seres humanos obtenemos y procesamos información lo han hecho merecedor de múltiples reconocimientos. Ha sido finalista del premio Pulitzer y ha recibido nueve doctorados honorarios.



Es autor de más de 10 best sellers, y su más reciente libro se titula La racionalidad: qué es, por qué escasea y cómo promoverla.

Al comienzo de su libro sobre la racionalidad, nos presenta a los pueblos sans. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué son importantes para usted?

Son cazadores recolectores que viven en una de las condiciones más inclementes del mundo, el desierto del Kalahari. Los elegí porque nos dan una idea del estilo de vida del cual evolucionó nuestra especie. Los cazadores recolectores son bastante racionales, pues dependen de animales como los antílopes, que son mucho más rápidos que ellos. La única manera de perseguirlos y acorralarlos es por medio del rastreo. Es decir, utilizan las huellas del animal como pistas, como evidencia científica, para comprobar sus hipótesis sobre qué tipo de animal es, cuál es su sexo y su condición y hacia dónde es probable que vaya después.



Para ello utilizan todas las herramientas del razonamiento que discuto en el libro, como por ejemplo, el pensamiento crítico. Saben que no deben confiar en su primer instinto, sino que deben dar un paso atrás y razonar como grupo. Evitan el argumento de autoridad: si un miembro mayor del grupo cree que el animal que están persiguiendo es un kudú, debe convencer con argumentos persuasivos, pues el grupo no aceptará lo que él dice por el solo hecho de que es mayor. Hacen distinciones lógicas: saben que si el suelo no es lo suficientemente blando, un animal de tres dedos podría dejar una huella de solo dos. Por lo tanto, reconocen que una huella de dos dedos no necesariamente pertenece a un animal de dos dedos.



Y evitan la falacia que se conoce como la afirmación del consecuente. Si una huella podría provenir de dos tipos de animales diferentes, determinan que proviene del animal que predomina en el entorno. De modo que cuando se trata de la irracionalidad que percibimos a nuestro alrededor hoy, no podemos culpar a nuestros ancestros. Siempre hemos sido capaces de razonar. La pregunta es por qué no siempre lo aplicamos en las circunstancias actuales.

Racionalidad: qué es, por qué escasea y cómo promoverla es el nuevo libro de Steven Pinker. Foto: Editorial Paidós

¿Se puede aprender a ser racionales?

Sí, es decir, se puede mejorar. Es una de las cosas a las que aspiro con mi libro y con mi curso universitario sobre el tema. No es fácil, pero podemos aprender a evitar ciertas fallas de razonamiento, aprovechando las fórmulas y herramientas que tienen nuestros mejores científicos y matemáticos.



Creo que las herramientas de razonamiento, incluyendo la teoría de la probabilidad, la lógica y la teoría de la correlación versus la causalidad, deberían formar parte del currículo. La pregunta inevitable es: ¿qué eliminar del plan de estudios para poder incluirlas? Y mi respuesta es la trigonometría. No tengo nada en su contra, pero quizá deberíamos actualizar un currículo heredado de la época medieval y optar por ramas de las matemáticas que ahora son más importantes.



La razón por la cual creo que las herramientas del razonamiento merecen prioridad en el currículo es porque, al igual que la lectura y la escritura, son fundamentales para todo lo demás. No se pueden entender realmente la política, la historia ni los estudios sociales y cívicos, sin evitar las fallas del razonamiento.

Usted argumenta que los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo mucho mayor para darles contexto a los lectores. Eso que propone, que claramente es muy atractivo, requiere repensar cómo se organiza la industria de la información.

Creo que sí, porque hay ciertas prácticas que son parte de la propia naturaleza del periodismo que garantizan que se informe incorrectamente. Las noticias se enfocan en los eventos. Y una de las fuentes de las falacias lógicas es que basamos nuestras estimaciones de riesgo, probabilidad y peligro en los eventos que tenemos en la memoria, en esos que vemos en noticias y suponemos que son comunes. En una sociedad tecnológicamente avanzada lo que deberíamos hacer es basarnos en los datos, no en las anécdotas.



Un sitio de noticias es un proveedor de anécdotas y es casi garantizado que le dé a la gente una impresión errónea de la realidad. De modo que eventos como los tiroteos en las escuelas, los accidentes de avión o nucleares tienden a dar la impresión de que nuestros hijos están en riesgo cuando van a la escuela, de que los aviones son peligrosos y de que la energía nuclear es insegura.



Por supuesto, estos eventos no deben ser censurados, pero debería haber un mayor esfuerzo para ponerlos en un contexto estadístico: ¿cuál es la probabilidad de ser asesinado por un terrorista en una escuela? ¿A qué porcentaje de los homicidios anuales corresponde esta sangrienta historia sensacionalista sobre la cual estamos informando?



Por poner un ejemplo más explícito, y que considero una absoluta negligencia periodística: cuando inicialmente se aprobaron las vacunas contra el covid-19, hubo historias de personas que se contagiaron aun estando completamente vacunadas. Pero desde un principio sabíamos que la eficacia de las vacunas no era del cien por ciento. Así que eso no debería ser una noticia.



Una historia como esa puede dar una impresión equivocada de que los casos excepcionales son comunes, y creo que una forma de remediarlo sería presentar todo incidente excepcional en un contexto estadístico, y tal vez hacer un poco más de énfasis no en los incidentes, sino en las tendencias.

Steven Pinker, divulgador de temas muy especializados de la psicología, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Foto: Getty

Uno de los temas más preocupantes que usted explora en el libro es lo que llama ‘el sesgo de mi lado’, la propensión que tenemos a adoptar las posiciones del grupo que nos apoya, incluso cuando eso no nos genere ningún beneficio personal. ¿Cómo se puede contener o limitar este fenómeno?

Es uno de los grandes desafíos en las democracias modernas porque es un ejemplo de razonamiento motivado. Es decir, cuando diriges tu razonamiento hacia el lugar en el que quieres que termine, en lugar de dejar que la evidencia te conduzca. De los 200 sesgos que los psicólogos cognitivos y sociales han enumerado, es probablemente el más resistente y el más poderoso. Se manifiesta independientemente de la inteligencia de la persona, y lo vemos tanto en la izquierda como en la derecha. Y creo que no sabemos realmente cómo minimizarlo.



Algo que sí sabemos de las investigaciones es que si, por ejemplo, tienes una propuesta política, como una ley para control de armas, y le dices a la gente que fue propuesta por político conservador, los de la derecha tienden a decir “genial”, mientras que los de la izquierda dicen que “nunca va a funcionar”. Y viceversa. Así que es importante no etiquetar problemáticas sociales como de izquierda o de derecha.



Fue un desastre que el cambio climático se identificara como un tema de izquierda, pues es un bien moral. Deberíamos basar nuestras opiniones en la persuasión y no en la identidad o la lealtad.

Usted sostiene que las personas pueden tener dos sistemas de creencia al mismo tiempo: una mentalidad realista y una que llama mitológica. Ayúdenos a entender esto.

Hay una distinción que ha existido en la psicología desde hace mucho. Yo la llamé la mentalidad de la realidad versus la mentalidad de la mitología.



La mentalidad de la realidad es la que aplicas a tu vida tangible y física. Incluso los chiflados que apoyan teorías de conspiración, que creen en fantasmas y espíritus y en el poder de la curación por medio de los cristales visten y alimentan a sus hijos y los llevan a la escuela. No están alucinando ni están fuera de contacto con la realidad. Pero la historia es otra cuando se trata de cuestiones que no les afectan directamente, como ¿qué ocurre realmente en la Casa Blanca?, ¿cuál es el origen del universo? o ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?



Cuando se trata de cuestiones cósmicas que están fuera del ámbito de la experiencia inmediata, la gente suele conformarse con creencias que sean estimulantes, que empoderen, que sean entretenidas. El hecho de que sean verdaderas o falsas se percibe como algo pedante y quisquilloso. Entonces, si alguien dice que Hillary Clinton lidera una red de explotación sexual infantil, no es claro que esa persona lo crea de la misma manera que cree que hay leche en su refrigerador. Es solo otra forma de abuchear a Hillary Clinton, de expresar una convicción moral. Y esa es una mentalidad a la que todos podemos ser susceptibles.



Creo que la razón es que hasta hace poco no teníamos los medios para responder a esas grandes preguntas cósmicas. Pero ahora tenemos archivos históricos, bases de datos del gobierno, tenemos ciencia y podemos establecer lo que es cierto y lo que no lo es. Creo que todas nuestras creencias deben estar en el ámbito de la realidad y no de la mitología. Pero no es una mentalidad universal.



MOISÉS NAÍM

Para EL TIEMPO

Entrevista del programa Efecto Naím