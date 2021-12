Spiderman no way home se ha posicionado como el tercer mejor estreno de todos los tiempos en el cine con una taquilla, sólo en Estados Unidos, de 253 millones de dólares. En medio de una pandemia, esta cinta logró tal récord al vender 4.235 entradas según Sony y Marvel.



La más reciente película del Hombre Araña se posicionó detrás de otras dos cintas de superhéroes que dominan las mejores taquillas de la historia: Avengers Endgame y Avengers Infinity War.



A nivel internacional las ventas de Spiderman No Way Home fueron de 334 millones de dólares, lo que en total, en sus primeros días de estreno, hacen que la recaudación sea de 587 millones de dólares para una película que costó cerca de 200 millones de dólares.



Hay que decir que esta película del Hombre araña: sin regreso a casa aún no se estrena en mercados como Tailandia, Japón y China, país en donde aún no hay fecha de estreno.

Spiderman No Way Home: una trama que sorprende a todos

En esta entrega Peter Parker se enfrenta a una vida de exposición y matoneo tras conocerse su identidad como el hombre araña. La película muestra cómo lidia el joven con sus amigos y familia la dura situación.



Ante la presión, decide pedirle ayuda a su viejo amigo el Doctor Strange, quien lanza un hechizo que no termina bien: abre las puertas del metaverso, el cruce de realidades y personajes de universos paralelos, que desemboca en grandes momentos para la saga.



Los usuarios también han celebrado las escenas poscréditos de la película, que muestran qué vendría para la saga de Spiderman y de otros personajes del Universo Marvel.