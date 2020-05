Entre el jazz, el fado y ‘bossa nova’, el estilo de Sofía Ribeiro

Cuando Sofía Ribeiro aterrizó en Santa Marta para presentar el primero de los conciertos que iba a hacer en alianza con el Banco de la República se enteró de que no solo ese concierto sino los que iba a presentar en Barranquilla y en Bogotá también habían sido cancelados por causa de la pandemia. Luego, además, se canceló la gira que iba a hacer por Europa. Sofía quedó atrapada en Bogotá junto con su pareja, el músico colombiano Juan Andrés Ospina. Sin embargo, estos cambios de planes terminaron en un resultado inesperado: un nuevo álbum que se llama Casa.

Ella llevaba un año largo tratando de terminar una canción que le quería dedicar a su papá el día de su cumpleaños, pero como no pudo viajar a su país natal, Portugal, no logró entregársela personalmente. La cuarentena fue el toque que necesitaba para terminarla y no solo eso, sino que a partir de ese momento se desató como una especie de nudo que no le permitía terminar sus canciones desde hacía dos años. Un nudo creativo, podría decirse.



La cantidad de canciones que estaban amarradas en ese nudo eran suficientes para conformar este nuevo álbum, pero ¿cómo grabar un álbum estando atrapada en un apartamento en Bogotá? La amistad. Habló con sus amigos músicos que están alrededor de todo el mundo y que puedan grabar desde sus casas. Decidió además financiar el álbum por medio de un crowdfunding. Se podía desde donar cinco dólares, comprar el disco de forma anticipada, y hasta contratar a la artista para un concierto privado. Según cuenta Ribeiro, el 10 % de los recursos serán destinados a la comunidad de San Luis, a la salida de Bogotá.



Este es ya el cuarto crowdfunding exitoso de la artista portuguesa, ella es una convencida de la independencia artística. Y su voz y su talento evidentemente dan para que sea una gran artista. Es una cantante versátil, discípula de la gran Maria João en su ciudad natal (Oporto, Portugal), de Bob Stoloff en la prestigiosa Berklee College of Music y de David Linx en Bruselas, además de haber trabajado con Bobby McFerrin.

En palabras del Banco de la República, “Ribeiro es uno de aquellos talentos que día tras día renueva el significado del jazz conjugando en este lenguaje una heterogeneidad de materiales musicales”. Los movimientos de las manos de Sofía Ribeiro mientras canta son suaves como las palabras que salen de su boca alumbradas por lo armonioso del portugués. Así como sonríe mientras habla también lo hace cuando está al frente de un micrófono. EL TIEMPO conversó con la artista portuguesa.

El nuevo disco será muy diferente...

Sí porque no vamos a grabar en vivo. Además va a ser el primer disco que yo voy a producir. Esta vez estoy más a cargo de la parte musical, que me gusta mucho. Tengo más tiempo para pensar en los arreglos musicales, cómo quiero que suene, qué instrumentos van a estar. Siento que va a ser un disco más mío que los anteriores...

Resultó muy inspirador este tiempo de cuarentena...

Sí, me he dado cuenta de que todo el mundo está teniendo diferentes reacciones. Y para mí ha sido la época más creativa de mi vida. Es muy interesante porque los ultimos dos años he estado un poco trabada con la parte de escribir. Sentía casi que un bloqueo creativo, pero desde que empezó la cuarentena yo he escrito varias canciones: Una para mi papá porque no pude viajar a Europa a estar con él, y pues tenía una con el poema de mi mamá, entonces aproveché y le envié la canción... y luego escribí doce canciones nuevas. Estoy como en un shock creativo, es muy loco, solo quiero crear, crear, cantar, componer...

¿Por qué quedó “atrapada” en Bogotá?

Yo estoy pasando una temporada acá. Viví cuatro años en Nueva York hasta el año pasado, y ahora estoy con mi pareja acá en Colombia. Supuestamente iba a ir a Europa de gira por tres semanas y, obviamente, todo se canceló. Pero estoy teniendo a Colombia como base, en Bogotá. Viajo mucho todo el tiempo.

Entre Colombia y Portugal hizo el video y la canción que acaba de lanzar, ‘Flor Silvestre’...

La canción forma parte de mi último disco que fue lanzado el año pasado. Pero ya teníamos listo el videoclip que fue grabado entre Colombia y Portugal, que son los sitios donde me siento más en casa. Lo lanzamos ahora en la cuarentena en parte porque la canción habla de conectarnos con lo más simple, lo más sencillo y encontrar la felicidad en esos pequeños detalles de la vida.

Tengo entendido que la letra la escribió su madre...

Sí, a mi madre le gusta mucho la poesía y un día envió a mis hermanas y a mí que había ganado un premio en una competencia de poesía. Yo lo leí y sentí inmediatamente que era una canción. Le preparé la sorpresa, la toqué en vivo, le envié un video en su cumpleaños... fue algo muy bonito detrás de esa canción. Y mi mamá, feliz, porque su poesía está en uno de mis discos, nunca se lo imaginó. Muy emocionante para las dos.

El título ‘Flor silvestre’ es muy bello, es la belleza que hay en lo más sencillo...Por ejemplo, lo lindo que es un diente de león...

¿Qué es un diente de león?

Es una flor amarilla que se ve en los jardines...

No sabía que se llamaba así. Qué bonito nombre, diente de león. Sí, claro, eso fue en una finca que tiene todas las flores, increíble... es una flor muy sencilla, pero representa para mí mucho, la flor silvestre.

Otra canción muy personal es ‘Por isso canto’, la que le dedicó a su padre y que destapó su creatividad...

En esta canción yo cuento que la música entró en mi vida por los vinilos de mi papá. Siempre tuvo muy buen gusto, tenía discos de música clásica, buena música pop, de una gran cantidad de músicos. Y recuerdo que él se emocionaba mucho escuchando música, tenía una expresión facial especial cuando escucha música.

¿Ahí entró la música en su vida?

La música siempre ha sido parte de mi vida. Yo crecí en Oporto, somos cinco hermanos, y nadie más siguió por el camino de la música, pero siempre ha estado muy presente. Mis padres siempre tuvieron mucha pasión por la música... por ahí a los 20 me fui a viajar para estudiar música, me fui a Barcelona, a Boston, en Estados Unidos; fui a Bruselas, luego a París...Desde ahí no he parado.

Su música tiene jazz, fado…

Es una mezcla de estilos. El jazz está presente porque es el estilo que yo más estudié... me fui a Estados Unidos a estudiar jazz. Entonces está muy presente en mi música, principalmente en la parte armónica, los acordes... me gustan las armonías elaboradas, la música más compleja... El fado está presente por la manera de cantar que escuché toda la vida en Portugal, hay una intensidad, una cosa medio dramática, un tipo de ornamentaciones que me gustan y que salen naturalmente en mi manera de cantar. Y después hay otro estilo que es la música de compositores de bossa nova, como Tom Jobim, Chico Buarque... esos compositores que me encanta.

El fado es un arte muy profundo, que viene de las entrañas...

No todos los fados son tristes, algunos son alegres, pero la parte dramática proviene de las entrañas. Para cantarlo tiene que ser de forma muy visceral, todas las entrañas tienen que estar ahí, en el canto, tiene que ser intenso. Y, claro, la nostalgia, la saudade está muy presente. A mí me encanta... me gusta mucho el fado, pero no me veo como una cantante de fado tradicional que solo canta fado. Lo admiro mucho, pero siento que mi música no es solo eso.

¿Cómo el fado llegó a usted?

Los recuerdos que tengo de escuchar fado son a través de mi hermana mayor, Susana. Ella tuvo un grupo de fado en una época, y yo me acuerdo de escuchar fado a través de ella... Ella cantaba de forma intuitiva. Mi hermana hoy es arquitecta y no canta casi nunca, pero sigue siendo mi cantante de fado favorita, porque canta muy lindo.

Simón Granja Matias

Redacción Domingo @simongrma