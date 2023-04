Si tú me quieres representa un nuevo ciclo para Fonseca. Porque es la canción que abre la etapa del que será el décimo álbum de estudio del cantante bogotano ganador de siete Grammy Latinos.

Pero, para Fonseca, la canción resulta ser más que el primer paso de una nueva etapa musical. Es también un sueño cumplido. Pues, Fonseca -que no ha sido ajeno a hacer diferentes colaboraciones artísticas, entre estas varias con su amigo y colega Andrés Cepeda y alguna inolvidable con Willie Colón- tenía pendiente el sueño de grabar con el dominicano Juan Luis Guerra. Y esta canción le ayudó a cumplirlo.



Ambos artistas fusionan sus sonidos en una canción tropical, con una temática romántica que encantó a Juan Luis Guerra, por lo que aceptó participar. Sobre esto, el cantante de temas como Burbujas de amor, Las avispas o El Niágra en bicicleta afirmó: "Recibí la invitaicón de Fonseca apra cantar en esta canción y cuando escuché me di cuenta de que era una canción muy hermosa, una de las más bonitas que me han invitado a hacer. Siempre es un gusto trabajar con él... tiene una de las voces más bellas que conozco y espero que este dueto sea del agrado de todos".



Fonseca, por tanto, está más que emocionado. El mundo empezará a oír esta canción, escrita por él en compañía de los compositores Yoel Henríquez y Yadam González, que trabajó durante mucho tiempo para que fuera un fuerte punto de partida de su nueva producción. En el camino, además de encantar a Juan Luis Guerra, la canción llamó la atención de Juanes.



"Juanes empezó a decirme por qué no le metes esto, y esto también y esto -le dijo Fonseca a EL TIEMPO-. Así que le dije: ven y me ayudas con la producción".



Por eso Juanes se unió a Yadam González en la producción de esta canción que verá la luz este 20 de abril, a las 6 p.m. (hora de Colombia).



"Compartir esta canción junto al maestro Juan Luis Guerra para mi es un sueño cumplido... oír su voz en esta canción es algo realmente muy emocionante y es una canción que de alguna manera muestra la influencia que ha tenido su música en la mía”, dijo Fonseca a través del comunicado con el que anunció la salida de Si tú me quieres.



La gira de Fonseca por Colombia

El cantante bogotano Fonseca tiene programada una serie de conciertos en Colombia durante el mes de mayo. Se presentará en el Movistar Arena (Bogotá), los días 12 y 13 de mayo; en La Macarena (Medellín), el 25 de mayo; en Arena Cañaveralejo (Cali), el 26 de mayo y en el hotel El Prado (Barranquilla), el 27 de mayo.



Las boletas se pueden conseguir en Tuboleta (Bogotá y Barranquilla), Latiquetera (Medellín) y Colboletos.com (Cali).



Despues, Fonseca se presentará en escenarios de Estados Unidos, como Houston, New York, Miami, Dallas, Washington, Boston, Chicago, Raleigh, Atlanta, y Orlando. Posteriormente, hará sshows en Europa.

