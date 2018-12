Shakira dice ser un 'chivo expiatorio' de las autoridades españolas

Ante la querella que presentó la Fiscalía de Barcelona contra Shakira por seis delitos de fraude fiscal, la cantante aseguró estar "convencida" de que las autoridades locales quieren utilizarla como "chivo expiatorio" con el fin de "meter miedo al resto de contribuyentes".



La oficina de prensa de la cantante publicó un comunicado donde se afirma que Shakira "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español". El texto emitido, además, contradice lo dicho por la Fiscalía española, y añade que la artista, a través de sus asesores fiscales, "ha colaborado con la agencia y ha presentado toda la información de forma clara y transparente", y que la propia cantante "se ofreció a declarar y se le declinó este derecho fundamental".

La Fiscalía, que presentó este viernes la querella contra la cantante por seis delitos contra la Hacienda pública, la acusa de defraudar al fisco por 14,5 millones de euros, simulando no vivir en España y ocultando su renta a través de una compleja red de sociedades en varios paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.



La colombiana, por su parte, ha asegurado a través del comunicado ya mencionado que en ese lapso de tiempo "no estuvo más de 183 días en España" porque era una ciudadana extranjera, y que estableció su residencia fiscal en ese país en el año 2015, cuando empezó a tributar allá.

"En la querella de Fiscalía se aplica por primera de forma artificiosa una supuesta presencia para imponer una tributación en España a alguien que no ha residido previamente. Este hecho marca una diferencia fundamental con respecto a otros casos y, por tanto, lo convierte en un claro atropello recaudatorio", señala el comunicado.



En el documento, además se afirma que "la estructura societaria que se discute se formó en el 2007, años antes de conocer a su pareja" (el futbolista Gerard Piqué), cuando la cantante no vivía en España, y "fue validada por autoridades de la Unión Europea reiteradas veces como también por PriceWaterhouseCoopers (PwC)", sus asesores fiscales.



Por su parte, el Ministerio Público español ha pedido que Shakira comparezca como investigada y, adicionalmente, que se le imponga una fianza de más de 19 millones de euros, o se le embarguen los bienes hasta alcanzar esa cantidad. El mencionado comunicado, además, asegura que la cantante "no ha recibido la querella formalmente", sino que se ha enterado por la prensa y considera que "lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus".



EFE