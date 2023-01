La honestidad con que Shakira Mebarak Ripoll aborda la ruptura de su matrimonio en la sesión número 53 del productor Bizarrap es visceral y desgarradora. El color azul característico del estudio del productor urbano argentino es, en este caso, particularmente importante, porque lo habita la colombiana más importante de la música en el mundo.

Durante los minutos siguientes de la sesión, Shakira ejecuta a su expareja con una serie de comparaciones, afrentas y reclamos que nada tienen que envidiarle a las mujeres más gangsteriles del rap global. Como en cualquier batalla callejera de hip hop, no se salvan las marcas de carros y de relojes para hacer comparaciones mordaces entre la súper estrella global y su némesis:



“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta con serenidad y firmeza, mientras se reafirma en su poder como mujer sin importar su edad: “Yo valgo por dos de 22”, agrega, y continúa: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Los community managers de las marcas reaccionan rápidamente. Renault España se pronuncia en Twitter para defender su carrito: “Pa’ tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen! #renault #twingo #claramente”. La división educativa de Casio, por su parte, también entra a la defensa del icónico reloj atrapado en el fuego cruzado de la tusa más grande del mundo hispano: “Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los relojes y teclados Casio son de y para toda la vida”. La cuenta oficial de los relojes es menos diplomática: “Quizás no seamos un Rolex, pero nos encanta que nos salpique” (Piqué respondió con una aparición en el twitch de la King’s League, donde anunció que Casio era su nuevo patrocinador y agregó: “Este reloj es para toda la vida”).

Reacciones como estas en redes sociales son inmediatas y contundentes: memes, análisis digitales, emisoras de radio musical, de noticias, canales de televisión, tuits, clubes de fans, influenciadores y tiktokers se abalanzan sobre el más dramático episodio de la vida personal de la cantante barranquillera convertido en canción para participar de ella y sacar máximo provecho de su impacto. La moneda con que se paga la discusión es el like, el comentario, el enganche. El vídeo se reproduce 50 millones de veces en 24 horas, convirtiéndose en la canción latina en debutar con el mayor número de vistas en esa plataforma en su historia.

Pero el éxito de la canción no se queda ahí: el pasado viernes, Bizarrap se convirtió en el primer artista argentino en llegar al número uno del top global de Spotify y la canción junto a Shakira es ahora el quinto debut más grande de la historia, con 14.39 millones de reproducciones en la plataforma. Su canción junto al español Quevedo, que ocupó varias semanas el número uno en ese prestigioso listado en 2022 —y que tres semanas luego de su lanzamiento en ese canal en julio del año pasado ya contaba con 88 millones de reproducciones en la plataforma—, sigue ocupando el puesto número 13 del listado.

Algunos observadores de la industria de la música en Colombia dicen que lanzar la canción un miércoles le da a Shakira una tracción importante sobre los demás lanzamientos de la semana, que se hacen estandarizadamente los viernes. “La estrategia de los artistas grandes es lanzar canciones los miércoles, para sumar los números acumulados de ese día y del jueves y viernes”, comenta una fuente de la industria que prefiere no dar su nombre. “Así, cuando llega el viernes, le llevas una ventaja a todos los lanzamientos que salen ese día”.

Lo cierto es que si usted no tenía idea de quién era Bizarrap, ahora lo sabe. El joven ex promotor de discos de Argentina convertido en productor tiene 17 millones de suscriptores en YouTube que están pendientes, desde hace más de tres años, de las famosas sesiones, caracterizadas por su naturaleza visual casera y primeros planos de los músicos que las hacen. Bizarrap (nombre de pila Gonzalo Conde), permanece siempre en el fondo, como un accesorio a la estrella que rapea. Lo que para algunos expertos es una factura mediocre y de baja calidad con un contenido básico y vulgar de música, para nuevas generaciones es una mirada íntima a un fenómeno conocido como el ‘productor de dormitorio’ (bedroom producer): un joven y emprendedor nuevo músico ayudado de computadores, softwares, teclados y una sensibilidad que oscila entre electrónica de balneario, hip hop y el reggaeton. Dicho fenómeno del joven que empezaba a hacer beats en el cuarto de su casa soñando con hacerse famoso, fue muy popular en Estados Unidos y Canadá hace más de una década, gestó fenómenos enormemente virales como Frank Ocean, The Weeknd y el DJ, el productor Kaytranada y la consolidación del hip hop de baja fidelidad (lo fi beats).

Esa mirada empieza a convertirse en promesa cuando las sesiones generan sus primeras controversias. La primera de ellas, el rap que Residente le dedicó a J Balvin, generó una conversación intensa en redes sociales que produjo una crisis en la imagen pública del reguetonero de Medellín. Al comenzar a mover la aguja de las conversaciones digitales, el estudio casero empieza a convertirse en un símbolo de legitimidad callejera, de estéticas ‘hazlo tú mismo’ y de credibilidad musical. De repente y a partir de la participación de artistas como Nicky Jam, Paulo Londra y Anuel, y del apabullante éxito de la sesión con el español Quevedo, el pequeño estudio azul se volvió un sacramento de la generación Z.

Pero, aún con sus 17 millones de suscriptores y feroz actividad en redes sociales, mucha gente no tenía ni idea de quién era Biza sino hasta que Shakira apareció esta semana en la sesión 53. Armada de un carisma irrefrenable, gesticulación de hip hop y la belleza que emiten las mujeres con poder, Shakira le aporta a Bizarrap una iconografía excepcional: si la reina del Pop latino está ahí, por algo será. Así mismo, el efecto de Biza como plataforma de nuevos consumidores de música legitima a Mebarak en un público reacio a las sensibilidades noveleras de su discografía, más cercano a un lenguaje coloquial, desafiante, veloz, cargado de ego, valentía y sensualidad. La presencia de Shakira en el estudio del Biza lo vuelve un ícono; la desgarradora sesión, cuyo purulento contenido se convierte en una invasiva manifestación de viralidad, la transforma en una leyenda.

La retahíla venenosa y potente de Shakira en la sesión 53 es, para muchos, un exorcismo a través de la música. Para otros, un berrinche innecesario. Pero no es la primera vez que un escándalo amoroso se convierte en una obra musical ineludible: el álbum Rumours de Fleetwood Mac, publicado en 1977, es el doloroso resumen de la ruptura sentimental de sus integrantes Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y canciones como Go Your Own Way, Second Hand News y Never Going Back Again son parte inolvidable del mejor repertorio escrito y cantado en la década de los setenta. En Go Your Own Way, el cantante Lindsey Buckingham abre la canción confesando que “amarte no es lo correcto que hay que hacer”, y más adelante los coros se los hará su propia esposa, quien le es infiel con el baterista Mick Fleetwood, y canta en Dreams que “los truenos solo pasan cuando llueve”, que “los jugadores solo te aman cuando juegas” y que “las mujeres vienen y se van”, mientras Buckingham le hace uno de los más tristes solos de guitarra de la historia.

Jagged Little Pill de Alanis Morissette, de 1995, tuvo en You Oughta Know a una canción cuya disrupción lírica, obscena e incorrecta, fue censurada por la radio y MTV en su momento al confrontar explícitamente a una ex pareja sobre quién era mejor amante: “An older version of me, is she perverted like me, would she go down on you in a theater?”, preguntaba con voz temblorosa y al borde de la histeria Morissette, antes de estallar en un coro fúrico y cargado de alaridos, “pues aquí estoy, para recordarte todo el desastre que dejaste cuando te largaste”, con el que ganó el Grammy al álbum del año y logró vender 45 millones de copias, el disco más vendido de la década de los años noventa. Y cómo olvidar a Lemonade de Beyoncé, de 2016, un disco entero sobre la infidelidad de su esposo Jay Z, en el que entre otras cosas, lo compara con su padre en letras como: “Eres parte del linaje de los hombres de mi vida, que llegan a las 3 de la mañana a decirme mentiras”.

Con tan solo 40 segundos de publicación, el tema ya tenía 2.8 millones de reproducciones. Foto: YouTube: Bizarrap

Vista sin pasión ni favoritismos, la sesión de Shakira con Bizarrap es pop latino en esteroides, una combinación perfecta de terapia en que el estatus de celebridad no impide entregar una historia íntima y personal, que inevitablemente hará partícipe a un público global de ella. Pero hace parte también de un agresivo plan de promoción, que cierra una trilogía de canciones escritas junto a un joven caleño llamado Keityn, conocido dentro de la industria discográfica latina como ‘El genio del lápiz’. Tanto Monotonía junto a Ozuna, como Te Felicito junto a Rauw Alejandro, son parte del repertorio que Kevyn Cruz ha confeccionado junto a Shakira en menos de un año. “Muchos de esos procesos de composición se hacen a través de ‘camps’”, afirma otro ejecutivo musical (los ‘camps’ son reuniones de equipos de compositores y productores que tienen como propósito escribir canciones para un gran artista). “Ya el artista ha hecho su pitch, es decir: ha explicado a la disquera o a la editora qué tipo de música quiere. Hacen una primera ronda sin el artista y posteriormente le muestran el resultado de ese campo. En ese momento, el artista decide con qué compositores y productores avanza. Esto lo hacen artistas como Enrique Iglesias, Nicky Jam y Shakira”.

Hay posibilidades de que no haya habido muchas reuniones ni campos alrededor de esta canción en particular. “Bizarrap no va a este tipo de encuentros. Pero Keityn sí. A Keityn todo el mundo lo llama”. Al hacer un repaso por el repertorio compuesto por este cotizado compositor colombiano en Spotify aparecen canciones como Tusa y PROVENZA de Karol G, Hawái de Maluma y la controversial Perra de J Balvin junto a Tokischa, entre un centenar más de canciones populares en las nuevas audiencias.

Todas las maniobras descritas para reinventarse en un negocio cada vez más complejo y caprichoso, y sus conexiones indirectas con escándalos, rupturas y desamores pasados solo demuestran un nivel de profesionalismo impecable. Esta semana falleció Jeff Beck de los Yardbirds, uno de los cinco mejores guitarristas de rock de la historia. U2 lanzó una versión recalentada de su éxito Pride (In The Name Of Love) de 1984 y murió la hija de Elvis Presley, Lisa Marie. Todas fueron noticias importantes. Pero ninguna logró el impacto en la conversación pública como lo hizo Shakira con una canción. En ese doloroso camino de transformación, en el que mudan pieles del pasado y se pasan a vivir a nuevas texturas sin importar lo que digan, se miden los grandes artistas. Bob Dylan cantó alguna vez una frase ya célebre: “el que no está ocupado naciendo, está ocupado muriéndose”. Pasa con los artistas: los que no nacen de nuevo se dedican a morir lentamente.

No es el caso de Shakira, Shakira está más viva que nunca.

