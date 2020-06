Estudio resalta las series y películas LGBTQ+ de Netflix

Hay efemérides que al mirarlas y comparar el presente con el pasado pareciera como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cuando se miran en detalle ciertas circunstancias en realidad los avances son enormes, pero los esfuerzos que aún quedan por hacer son titánicos. Este es uno de esos casos.

En los años 50 y 60 eran comunes las redadas de policías en barrios frecuentados por homosexuales. Para ese entonces, los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales enfrentaban un sistema y una sociedad aun más represora que hoy en Estados Unidos y en el mundo. Empero, todo empezó a cambiar cuando hace 51 años, el 28 de junio de 1969, las cosas se salieron de control para la policía en el club Stonewall, situado en el barrio Greenwich Village en Nueva York. Las personas que se encontraban en ese lugar se enfrentaron a la autoridad por los abusos que se estaban cometiendo.



La unidad ante el agotamiento generado por la constante presión por parte de la policía llevó a que rápidamente llegaran más y más personas históricamente rechazadas, y las protestas aumentaron. ¿Suena parecido a lo que pasa ahora en Estados Unidos? Ese día se reconoció como el día en el que por primera vez las personas de la comunidad LGBTQ+ se movilizaron en las calles y decidieron dejar de esconderse como lo habían hecho hasta ese momento.



A partir de ese día hasta ahora, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, y millones de personas en todo el mundo salen a las calles a gritar en una sola voz que no están dispuestas a dar marcha atrás en los derechos por los que tanto han luchado.



En Colombia, la primera marcha del orgullo tuvo lugar en 1982, dos años después de la derogación de la norma del código penal que consideraba a la homosexualidad como un delito. Y a pesar de que han transcurrido 36 años en los que ha habido un avance en derechos, los cambios dictados por la Corte Constitucional no han sido implementados en su integridad, según señala la organización Colombia Diversa.

A esto se suma los constantes actos violentos contra las personas LGBTQ+. En los últimos cinco años, más de 1.300 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) han perdido la vida de manera violenta en 9 países de América Latina y el Caribe. En Brasil se estiman otras 1.600 víctimas en este mismo período. Esto equivale a, por lo menos, una persona LGBTI asesinada diariamente en la región. En Colombia han sido 542, según señala el último informe de la organización Sin Violencia LGBTI.



Sin embargo, son muchos los logros. Un ejemplo sencillo pero claro son los resultados de un estudio publicado por Netflix y Glaad (una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la difamación de la comunidad). El estudio señala que la gran mayoría de los encuestados LGBTQ+ sienten que el entretenimiento ahora refleja de forma más precisa a la comunidad que hace dos años.



En Colombia, algunas de las series favoritas están ayudando a generar empatía entre los espectadores. Más del 70 % de las personas colombianas dijeron que series como Élite y Sex Education, y personajes como Theo de El mundo oculto de Sabrina y Robin de Stranger Things ayudaron a aumentar su entendimiento sobre la comunidad y a mejorar sus propias relaciones interpersonales con personas LGBTQ+.



“Dada la polarización actual que se está presentando alrededor del mundo, la representación en pantalla es más importante que nunca. Netflix y los narradores de historias de todo el mundo tienen la oportunidad de aumentar la aceptación de la comunidad a través del entretenimiento”, dijo Mónica Trasandes, directora de Medios en Español para Glaad, y señaló también que “los datos lo demuestran: mostrar una mayor representación acelera la aceptación”.



La encuesta, que fue realizada por NetQuest en mayo de 2020 y se basó en más de 850 respuestas, encontró, por ejemplo, que el 73 % de todos los encuestados dijeron que vieron una serie o película que les dio un mejor entendimiento de las personas que forman parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer (LGBTQ) y/o les permitió relacionarse mejor con alguien de la comunidad LGBTQ+.



Además, 74 % de los encuestados que no hacen parte de la comunidad informaron que haber visto personajes LGBTQ+ en la pantalla los hizo sentir más cómodos con gente lesbiana, gay, bisexual, transgénero o queer que conocen.



Por su parte, 88 % de los encuestados de la comunidad sienten que las series y películas reflejan de forma más precisa a la comunidad hoy que hace dos años. Y un hallazgo particularmente interesante es que el 70 % de los encuestados LGBTQ+ sienten que el entretenimiento ayudó a que sus familias entendieran mejor a la comunidad.



Sin embargo, el estudio también resalta áreas importantes de mejora como contar historias queer de mayor impacto, incluidas más historias de padres, madres y familias LGBTQ+, y que ofrezcan una mirada más profunda sobre las relaciones interpersonales entre la comunidad y sus familiares y amistades. Esto es particularmente relevante, ya que 70 % de los encuestados LGBTQ+ dijeron que las historias en la pantalla ayudaron a generar mayor comprensión por parte de sus familiares.

EL TIEMPO habló con Mónica Trasandes sobre este estudio:

Es necesaria más representación...

Sí, necesitamos más representación, y una representación real porque a veces la que hay es horrible. Entonces, empezamos a trabajar con Netflix, asesoramos a los guionistas que no saben sobre la comunidad, y generamos un vínculo con personas de la comunidad para que les cuenten su historia de vida a fin de mejorar esa representación. Hemos aprendido mucho y seguimos adelante, y ahora estamos viendo este estudio que nos muestra que el entretenimiento tiene un efecto muy fuerte, y que ayuda a acelerar la aceptación.

¿Cómo ha cambiado la representación de la comunidad LGBTQ en el sector del entretenimiento?

Cada vez se ha apostado más por contenidos en los que las personas de la comunidad se vean identificadas. Si las historias no son diversas y no reflejan el mundo, la gente no se ve identificada. Y también vemos que mucha gente joven está diciendo que ellos no son exclusivamente heterosexual o cisgénero... entre el 22 % de los jóvenes dicen que se consideran LGBTQ. La sociedad va cambiando y evolucionando y más personas están diciendo: ‘mamá, papá, abuelo, abuela, soy gay, soy lesbiana, soy trans’... entonces, los padres, las madres están abriendo sus mentes.

¿Qué falta?

Hay avances, claro, pero se necesita mucho más porque todavía es un porcentaje muy chico de los programas que vemos en cualquier cadena o en cualquier cine. Son muy pocas las películas y series que son representativas de la comunidad LGTBQ. Todavía vemos muchos estereotipos.

J. K. Rowling publicó mensajes contra la comunidad trans, ¿cómo hacerle contrapeso a personas con tanta influencia y que resultan homofóbicas?

Yo creo que lo que ayudaría mucho es hablar con personas trans y que ellos y ellas cuenten por qué comentarios como esos causan dolor... entonces, sería bueno darle voz a las personas trans. Tenemos la esperanza de que eventualmente se den cuenta de por qué lo que dicen no es correcto y genera dolor. El trabajo de Glaad es tratar de decirlo.

¿Cree que el principal problema es de falta de información o es más cultural?

Creo que es falta de información y no cultural porque yo he visto cambios en las culturas. En Estados Unidos, donde yo vivo hace 10 años, he visto la evolución con temas como el matrimonio. En mi caso, por ejemplo, me preguntaban hace años que por qué quería tener hijos, si es que era para llevarlos de fiesta. En cambio ahora me dicen: ‘Qué lindo que tengan hijos’. La gente no entendía quienes somos, entonces tenían esta falta de conocimiento y muchos prejuicios. Piénsalo de la siguiente forma, si no conoces a alguien de la comunidad, pues todo lo que conoces es lo que has visto en los medios, y si lo que has visto en los medios es estereotipado, solo se tienen los prejuicios. Cuando se conoce a personas de la comunidad, esos prejuicios se van de la cabeza.



La televisión llega además a los hogares, a las familias que son tan importantes para las personas LGBTQ...

Es muy importante el apoyo familiar en la vida de un joven que es LGBTQ. Un poquito de apoyo familiar, solo con que tu padre diga: ‘te quiero, te apoyo...’, eso hace una gran diferencia de cómo le irá en la escuela, en el colegio, en la universidad y, en general, en su vida.

Las familias a veces pueden ser muy perjudiciales...

Yo he visto cambios en la sociedad norteamericana, y tengo esperanzas de que tenemos que seguir hablando del tema en la sociedad latinoamericana. Todos nos hemos criado en un mundo homofóbico y transfóbico, todos. Incluso las personas LGBTQ. Entonces, tenemos mucho por desaprender y aprender otras. Hay es que educar a las personas para que abran su mente y su corazón. Yo creo que hay oportunidades de que mejore..., muchos padres de familia no saben cómo asumir que sus hijos sean gay o bisexual o trans. Nadie te hace trans, ni gay ni heterosexual..., uno nace como nace. Lo mejor que se puede hacer es apoyar a ese hijo o hija...

Un reto principal es el entretenimiento para niños, ¿cómo ves el manejo de ese contenido? Muchos padres brincan cuando ven ese tipo de contenido para niños...

Cada vez se está haciendo más y más. Pero hay que tener en cuenta es el tema según la edad de los niños. Hay programas que hablan de que este niño tiene dos mamás o dos papás..., es cuestión de reflejar el mundo como es de acuerdo a la edad de los niños. Pero eso ya se está viendo. Por ejemplo, yo vivo en Los Ángeles, y mi hija tiene amistades con padres muy diversos. Ella no es la única niña con dos mamás... y el mundo ya es diverso, las escuelas lo son.. Sé que hay gente que le quiere meter miedo a los padres, pero el mensaje a los padres es que la diversidad es algo muy lindo, muy positivo....

Guía del orgullo de Netflix seleccionada por Glaad

Circus of Books Muertos para mí Dear White People Disclosure Si supieras Hannah Gadsby: Douglas Hannah Gadsby: Nanette Kipo y la era de los magnimales Luz de luna Yo nunca Orange Is the New Black Pose La vida moderna de Rocko: Cambio de chip Sense8 Sex Education She-Ra y las princesas del poder Special Historias de San Francisco

SIMÓN GRANJA MATÍAS

