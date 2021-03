La Semana Santa en Ciénaga de Oro: una fiesta que es Patrimonio

Ciénaga de Oro es un municipio ubicado en Córdoba, una zona que desde antes del encuentro con los europeos, estaba destinada a ser grande. Era parte del gran territorio Zenú, una tierra de riqueza en oro y una necrópolis sagrada donde se enterraban los restos de caciques y jefes de otros pueblos. Incluso años después, tras su fundación colonial, se dice que descendieron desde sus cerros "abundantes pepitas de oro" en medio de lluvias torrenciales, leyenda que le dio su nombre al municipio, el mismo que hoy es patrimonio por su celebración de Semana Santa.

Pero más allá del oro, el legado de esta antigua influencia ancestral existe en sus prácticas culturales. La Semana Santa, como muchas festividades religiosas, fue propicia para el mestizaje, la interacción de etnias y culturas en las tierras orenses. Y ahí radica la singularidad de esta celebración: que no le interesa solo al cristiano o católico sino que cada año es una excusa para hablar de la diversidad de toda nuestra identidad colombiana.



Además de las procesiones regulares de la liturgia, que divierten a toda la población con sus múltiples personajes y representaciones de la historia bíblica, los orenses festejan con ferias gastronómicas donde hay intercambio de platos tradicionales como el mote de palmito o el garapacho de hicotea. Asimismo, realizan actividades sobre técnicas artesanales como la orfebrería, conciertos, y promueven la medicina tradicional. Y es que la convivencia entre lo sagrado y lo que llamamos "profano", ese sincretismo existente en toda América Latina, es lo que mantiene vigente la Semana Santa.

Más que el valor económico,

Más que el valor económico, es el valor sentimental, porque todos esperamos la llegada de la Semana Santa. En la época de mi niñez, era para mí algo grande

¿Quiénes lo hacen posible?

La Junta Cívica pro Semana Santa es una organización laica que rescata las prácticas culturales y los valores del municipio. En colaboración con la Parroquia, representa y toma las decisiones de un equipo de casi 600 personas que hacen posible la celebración que ya tiene poco más de dos siglos de historia. Hoy enfrentan el desafío de conservarla en medio de una emergencia sanitaria. Sin embargo, sus integrantes se mantienen en pie y mucho más desde que en Marzo de 2020, la Semana Santa de Ciénaga de Oro fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura. En esta ocasión también se inauguró su Museo de Tradiciones Populares y que hoy en día es un referente de desarrollo local y sostenible.



Varios de sus integrantes tienen una herencia familiar detrás, la cual los motiva a trabajar en ella. Pero otros, como Freddy Ballesteros, integrante de la Junta Cívica Pro Semana Santa, se involucró por iniciativa propia hasta que un día lo llamaron para hacer parte de ella y ya lleva 16 años de estar en la organización de la manifestación. No obstante, no vive de esta labor sino que es profesional en Ingeniería Eléctrica y actualmente trabaja en una empresa en Montería, la capital del departamento de Córdoba. "La pandemia me jodió, duré un año sin laborar y fue un año difícil porque no me entró ni por la Semana Santa ni por ningún lado. Entonces en estos momentos me sostengo por mi trabajo, por mi profesión".



Pero esa no es la suerte de todos. Él mismo comenta que hay varios de sus compañeros que se dedican al rebusque diario. "Lo poquito que se ganan ahí en el museo, no lo toman como sueldo sino como ahorro. Nadie tiene un sueldo como para mantenerse de esto". Ballesteros comenta que en ocasiones gana algunos insumos por las cosas que hace en fabricación artesanal para los pasos de las procesiones y las imágenes que se exhiben. "Estoy fabricando unos gorros para los 'sayones', pues me pagan mi mano de obra por hacer eso. Y de pronto intervengo una imagen reparándola y restaurándola. Pero si no hago, me voy en blanco. Por lo menos el año pasado me fui en blanco".

Por su parte, hay otros integrantes que no reciben un sueldo por su labor, sino un pequeño incentivo por su trabajo. Los 16 jóvenes que trabajan en el museo reciben un ingreso de 200.000 pesos anuales por mantener su infraestructura, cuidar las imágenes y los pasos, entre otros. Ellos hacen parte del relevo generacional que conserva los bienes artesanales de la manifestación. "Los muchachos que están ahí, créeme que están 100 por ciento porque les gusta, mas no por ese incentivo", comenta Ballesteros.



Antonio Castillo hace parte del grupo de museístas, siendo el miembro más antiguo. Entre sus labores, se encuentra hacer una especie de archivo digital en el canal de Youtube: una compilación de los documentales y transmisiones de la celebración de años pasados, desde 1989 hasta hoy.



Durante la pandemia empezó esta labor. Con la incertidumbre de la presencialidad, el canal ofrece una serie de transmisiones antiguas en la Semana Santa para remembrar las celebraciones de años pasados, pero durante todo el año publica contenido. Su plan es subir los videos hasta llegar al 2022, cuando se espera que vuelva a la normalidad. "Más que el valor económico de lo que me pagan ahí, quizás es el valor sentimental, porque todos esperamos la llegada de la Semana Santa. En la época de mi niñez, era para mí algo grande".



Para los orenses, la celebración no inicia con la cuaresma, como es lo estipulado, sino un año antes cuando se empieza a planear su logística.

Antes de la pandemia

El festejo como tal inicia con el primer desfile procesal a partir del viernes previo: 'el viernes de los siete dolores' por las siete angustias que vivió la Virgen María con Jesús. Después ocurre el desfile del Domingo de Ramos con la Entrada de Jesús en la ‘burrita’, organizado por un grupo de jóvenes llamado Pastoral Juvenil. El Jueves y Viernes santo se realizan las grandes procesiones: el jueves participan 14 'pasos', constituidas con imagenes hechas y adornadas por la misma población cargadas sobre plataformas. Desde niños a través de procesos pedagógicos, la celebración se mantiene vigente con la participación de todas las edades y condiciones sociales.



El lunes, martes y miércoles santo no se hace un desfile procesal pero sí se hacen otros eventos de la mano de la parroquia, como la feria gastronómica, juegos tradicionales, conciertos musicales, la recreación de actividades asociadas con el campo relacionadas con cultivos, caza, pesca entre otros, y demás actividades que van cambiando. Estas son dinámicas laicas que organiza la Junta.

Viernes de los siete panes’, con medidas de bioseguridad. Desde que inicia la cuaresma en el miércoles de ceniza, cada viernes se hace una procesión hasta llegar al viernes santo. Foto: Foto: Archivo Junta Pro Semana Santa

Retos por la pandemia

El año pasado, cuando estaban a puertas de inaugurar la celebración, se declaró la pandemia. Esto alteró muchos de sus planes y sus ánimos, pero finalmente lograron que al menos se realizara un pequeño desfile en cada día de la tradicional procesión. Asimismo, se hicieron varias transmisiones virtuales de la exposición en el Museo, una colección que hoy exhibe las 30 escenas de las procesiones, más los 18 pasos pequeños de la semana santa chiquita, un proyecto lúdico pedagógico para enseñarle a los niños sobre la representación.



"Este año se tiene pensado el Domingo de Ramos llevar el paso de la burrita a la iglesia para hacerle una entrada triunfal. También el jueves santo se podría hacer una mini procesión que recorra el camino del Museo a la parroquia, eso es a dos cuadras. El viernes sería igual con la imagen del Cristo de adoración y el sábado estaría solamente la imagen del resucitado", comenta Ballesteros.



No obstante, todo esto está sujeto a cambios ya que Córdoba fue declarada en alerta roja por aumento descontrolado de casos por covid-19. Las determinaciones para la celebración de la Semana Santa se vuelven más restrictivas y a medida que pasen los días, la Junta definirá finalmente cómo mantener su patrimonio en estas condiciones. "Internamente manejamos de pronto hacer un minidesfile no tradicional de la semana santa, porque con este tema del covid, la idea no era generarle expectativas a la gente" añade Antonio Castillo.

Desde el viernes 26 de marzo, inicia la celebración con la procesión del encuentro de Jesús en Jerusalén

Por su parte, las actividades culturales más particulares de los orenses no tendrán lugar este año, sobre todo por temas de presupuesto. Y es que cada año se requiere gran financiación para las cinco procesiones de la Semana: pago de manos de obra, materiales en ferreterías, almacenes de telas, talleres de carpintería, entre otros.



En años anteriores, la celebración se organizaba a través de varios aportes desde distintas entidades: el Ministerio, la Alcaldía y la Gobernación. Sin embargo, desde el 2020 no se han dado los fondos pues, según dice Ballesteros, "los dineros los utilizan para solventar gastos de covid, hospitalización y esas cosas de covid y todo lo que tiene que ver con la pandemia a gastarlo en una procesión". Solo se habló de un ingreso reciente por parte del municipio, pero estará destinado a pagar gastos que quedaron del año pasado.



En todo caso, la celebración se transmitirá por Facebook Live en los grupos abiertos llamados ‘Tertulia Casabera’, manejado por los jóvenes, y en un canal local que trabaja con la Alcaldía llamado canal cuatro ‘Canal4TVCienagaDeOro’. También se mostrará el contenido de otros años en el canal de Youtube y además, se está realizando un concurso de altares por redes sociales en cada uno de los días de la Semana Santa.



Desde el viernes 26 de marzo, inicia la celebración con la procesión del encuentro de Jesús en Jerusalén. "Se hace la parte litúrgica del sacerdote haciendo la exposición y la oratoria de los 7 dolores, y enseguida se hace una miniprocesion. Ahí mismo alrededor del museo" explica Ballesteros. Los orenses no pierden la fuerza para conservar su celebración a pesar de la pandemia. Invitan al resto del país a conectarse con ellos a través de sus redes, y ojalá, visitarlos en una próxima Semana Santa.