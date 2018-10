'Arma mortal' estrena protagonista y avanza al filo de la navaja

No preguntar sobre la salida de Clayne Crawford se advertía a los periodistas que visitaron la Warner Bros. en Los Ángeles para presenciar las grabaciones de la tercera temporada de la serie 'Arma mortal' (Lethal Weapon).

Al final de la segunda y exitosa parte, Crawford –uno de los dos protagonistas– fue despedido y su personaje, eliminado. Para explicarlo, los medios hicieron eco de una historia de mal comportamiento. Así que, para garantizar la supervivencia de la producción –inspirada en las cuatro películas que hicieron Mel Gibson y Danny Glover entre 1987 y 1998– necesitaban con urgencia a otro actor.



Tenían que demostrar algo que para los seguidores de la historia original era imposible: que esta podía mantenerse sin el rol de Martin Riggs (interpretado por Gibson en la película y del actor despedido, en la serie). La razón: El personaje es el “arma mortal”, el tipo que corre todos los riesgos sin temor a morir; es más, quiere morirse, debido a una triste tragedia familiar.



Sin él, necesitaban a alguien que hiciera equilibrio con Roger Murtaugh –policía, esposo y padre–, interpretado por Damon Wayan en la serie.

La feliz noticia que daba la producción a la visita de periodistas de América Latina a los estudios era que Seann William Scott -inolvidable protagonista de 'American Pie' y, por tanto, encasillado como actor de comedia- había dado la talla.



Convertido en Wesley Cole, Scott se había vuelto fit, musculoso y, a diferencia del anterior protagonista, su don de gentes casi desataba suspiros en el ambiente. Y estaba rodando escenas de acción, mucha acción, que hacían honor al título del show y lo dejaban extenuado y literalmente sudoroso después de trabajar más horas de las previstas.

Por momentos, llegaba alguien a pedir total silencio. Entonces se sabía que estaban rodando emocionantes escenas: en el fondo se oían disparos y explosiones. Scott estaba ocupado.

Esperándolo, la visita hizo tour por los sets disponibles en el momento: la morgue, la sala de interrogatorios, la jefatura de policía con sus escritorios llenos de casos por resolver y un cuarto frío de un restaurante, con todo y fiambres de utilería que, al parecer, en algún episodio se hará picadillo. Por momentos llegaba alguien que pedía total silencio, entonces se sabía que estaban rodando emocionantes escenas: en el fondo se oían disparos y explosiones. Scott seguía ocupado.



Se sabía que el otro protagonista, Wayans -que junto con el actor despedido entrará a los listados de las parejas de actores que tenían química en la pantalla pero se odiaban detrás de cámaras-, no daría entrevistas. pero los jóvenes que encarnan a sus hijos adolescentes hablaron de su emoción al continuar en una serie que, debido a estos cambios ajenos a su éxito, estuvo al filo de la navaja.

El elenco de Arma Mortal, en su tercera temporada. Foto: Cortesía Warner Channel

Los giros de la serie con el cambio de personaje

También Keesha Sharp, la actriz que hace el papel de Trish, esposa de Murtaugh en la trama, se refirió al giro obligado de la historia al cambiar de actor: Riggs murió, y Trish está afectada. Su marido, leal compañero –como todo policía bueno de serie de televisión–, ya no quiere ni cambiarse de ropa.



“Trish ha tenido que hacerse cargo de la familia –dice–. No se deja llevar por la desesperación porque su marido y los niños la necesitan. Pero, en el momento en que siente que los llevó a un punto donde pueden seguir adelante, al fin se quiebra. Es importante ver que eso pase, porque no siempre somos fuertes”.

Al llegar Cole (Scott), Trish quiere integrarlo a su familia. “Tendrá una lucha por eso, porque amaba a Riggs y no puede solo reemplazarlo –agrega–. Así, se pregunta: ‘¿Puedo invitar a alguien a la familia, que podría salir herida otra vez?’ ”.



El guionista Mattew Miller contó cómo se salvó la serie y cuál fue el impacto en el elenco: Como Trish, aún no sabían si podrían seguir sin salir heridos.



Pero tuvieron que moverse rápido: Se sabía que Crawford no volvería y había zozobra: ¿Desaparecería la serie? Finalmente, una llamada dio luz verde para la entrada de un nuevo personaje. Partieron de una lista de nombres y discutían los posibles actores cuando vieron pasar a Scott; iba por otro proyecto.

Para darle crédito a la providencia, Scott después les contó que tan pronto tuvo noticias sobre la salida de Crawford, alcanzó a pensar en postularse. "Fue perfecto, estaba escrito en las estrellas", celebraba Miller. Un par de llamadas y pocos días bastaron para convencer a todo el mundo.



Y el primer capítulo de la tercera temporada, en la que tenían que "introducir" a Scott convertido en Wesley Cole, la nueva 'arma mortal', fue para todos como un nuevo programa piloto. Es decir, como si volvieran a hacer ese primer capítulo al que se le mete alma, corazón y, sobre todo, mucho más dinero del que se invierte en cualquier episodio posterior en una serie de televisión.

Ahora que protagonista la serie 'Arma Mortal', Seann William Scott afirmó que "nunca había interpretado a un personaje inteligente antes". Foto: Cortesía Warner Channel

“Esta temporada es diferente –contó Miller–, pero su dinámica sigue siendo de comedia de acción”.



Mantiene la primera idea: un show sobre dos policías rotos que necesitan el uno del otro para estar completos. Ahora, Murtaugh tiene que superar la desaparición de Riggs, está herido emocionalmente y piensa que no volverá a ser policía otra vez. Necesita a alguien que lo saque del agujero. Es lo que hace Cole cuando rompe con su pasado y consigue trabajo en la policía.



¿Cómo lo enlazaron? Riggs y su historia se vuelven paasdo. El primer capítulo muestra a Wesley Scott, un curtido agente de la CIA, en Siria, en medio de terribles circunstancias. "Pasan seis meses y vemos a Murtaugh incapaz de salir de su casa. Por su parte, Cole ha salido de la CIA y volvió a Los Ángeles a intentar reconectar con una hija de 12 años y una exnovia, es cuando consigue trabajo en la policía".

Cole: un personaje muy diferente

"A diferencia de Rigs, Cole es un tipo que ha hecho muchas cosas malas -dice Miller-, tiene mucha sangre en sus manos y quiere compensar por las muertes que ha causado. Entonces, no está sentado en una habitación con un arma pensando matarse como lo hacía Riggs. No le gusta usar su arma, la usa como último recurso. En el primer capítulo lo usamos como una máquina de matar, así que sabemos que puede hacerlo, pero ahora busca la paz en cada situación.

Finalmente, cuando ya nadie lo esperaba, y los representantes del estudio se excusaban porque Scott seguía grabando, el actor tuvo un descanso para responder dos o tres preguntas: “Esto es especial porque soy fanático del show; no paraba de ver los episodios, y ahora estoy aquí”, dijo el actor.



Lo emociona que su personaje sea tan diferente de lo que hizo antes. “Es un desafío porque Cole es muy físico, pero amo eso. Realmente, no me gustaba ver pateado mi trasero en las películas, y ahora puedo patear algunos”.



Y resaltó otra gran diferencia: “Nunca interpreté a un personaje inteligente antes, todos los que hice eran idiotas. Entonces, cada poquito de comedia que tenemos viene de otro lugar, porque Cole es brillante, es exagente de la CIA”.



Todo auguraba un buen renacimiento. Y el debut de Scott puede ser un éxito. Pero, semanas después, Damon Wayans, el otro protagonista anunció que dejará la serie al final de la temporada. Así, Arma Mortal está al filo de la navaja, otra vez.

Dónde y cuándo

Arma Mortal’ se ve en Latinoamérica por el canal pago Warner Channel, cada martes a la medianoche.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Cultura y Entretenimiento

@Lilangmartin

*Los Ángeles. Por invitación de Warner Channel.