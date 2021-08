Sara Uribe: así se camufló para ir al centro de Medellín

Sara Uribe se camufló y se fue para el centro de Medellín a realizar algunas compras, claro, no podía ser de otra manera, pues si la presentadora no lo hubiera hecho, pues el intento de comprar habría fracasado.

Contó en su Instagram, que quiso recordar viejos momentos, cuando se iba para el centro a caminar y a comprar algo. Tiempos en los que no era una persona reconocida.



Le puede interesar: ('No tenemos cantantes así en Rusia': 'youtuber' al escuchar a Diomedes Diaz)



Uribe recorrió sitios típicos de la capital antioqueña, volvió a ir a zonas a las que hace mucho tiempo dejó de visitar.

Facebook Twitter Linkedin

La historia de amor de Sara Uribe y Fredy Guarín; ¿van a ser papás? Foto: Instagram: @sara_uribe

Cómo les parece que me vine pa’l centro, pa’l hueco de la ciudad de Medellín. FACEBOOK

TWITTER



“Cómo les parece que me vine pa’l centro, pa’l hueco de la ciudad de Medellín. Me tocó camuflarme porque o si no, no me dejan. Me vine a comprar cositas por aquí, vea como en los viejos tiempos. Nadie me reconoció, nadie”, dijo.



Se armó con todo: gafas oscuras, tapabocas, gorra y un vestido normal fue la pinta con la que se camufló para irse de comprar al ‘hueco’, sitio emblemático de la capital antioqueña.



La camiseta parecía grande, un peinado no tradicional, con lo que logró despistar a los miles de seguidores en una zona tan concurrida como el centro.



La idea tuvo éxito. Emocionada lo hizo saber en su red social. Contó cómo hizo y qué adquirió mientras se fue de paseo.



Le puede interesar: (Críticas a profesor que calificó la homosexualidad como 'cochinada')



Y ya viendo la publicación, pues causa curiosidad que sus seguidores se dividieron en comentarios. A algunos les pareció bien y normal lo que hizo, pues consideraron que de forma natural no hubiera podido escaparse de los videos, fotos y autógrafos.



Otros se burlaron, señalaron que no era una figura del espectáculo tan reconocida como para hacer ese show.