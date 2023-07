La edición 130 de la revista BOCAS lleva una picante y ruidosa entrevista con el expresidente Ernesto Samper, en la que, entre otros temas, volvió a abordar el 'proceso 8000', el escándalo que sacudió a Colombia en 1994 y que fue originado en la acusación de que su campaña presidencial había recibido financiación del narcotráfico.

La edición #130 ya está en circulación en los principales supermercados del país. Foto: Revista BOCAS

Veinticinco años después de haber culminado su periodo presidencial, el exmandatario dijo que lo más duro de su gobierno fue haberse dado cuenta de que “Botero estaba del otro lado. No alcanzamos a valorar que una persona como Botero fuera uno de los que estaban metidos en el ilícito. Durante los primeros meses, Botero se presentaba como uno de los defensores de la campaña y nosotros creíamos en eso. Pero cuando se volteó y le dio vuelta a la estrategia, y pasó de acusado a acusador, ese fue el momento más duro”.



Sobre Botero Zea, quien fuera el gerente de su campaña y, después, su exministro de Defensa, también dijo: “¿Quién iba sospechar que el nieto de Germán Zea, el hijo de Gloria Zea, el hijo del pintor Botero tenía un interés personal en llevarse los dineros de la campaña para su casa. Eso sí no se lo hubiera podido suponer ni un tipo estudiado en Harvard y especializado en Scotland Yard”.

Un cuarto de siglo después, Vladdo le jala la lengua al expresidente –próximo a cumplir 73 años–, quien recuerda, con memoria de elefante, los sucesos y los personajes que marcaron aquella época. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

De la misma manera, Samper volvió a defenderse y a declararse inocente en el mentado caso: “Digamos que el proceso 8000 me cogió muy al comienzo del gobierno, con una dificultad muy grande, y es que realmente yo no sabía qué había pasado en la campaña, y, tratando siempre de ser honesto, no podía aceptar nada que no hubiere sido resultado de algo probado o judicial o mediáticamente; pero quizás me hubiera gustado tener más experticia en el manejo de todos estos temas tan sórdidos que le toca manejar al presidente de Colombia. Ser presidente de Colombia cuatro años es como ser presidente de Suiza 40 años”.



El expresidente Samper, además, dijo a la revista BOCAS que hubo una conspiración, dividida en tres frentes, con el fin de desestabilizarlo: “Creo que los conspiradores estaban, como Dante, en tres salas distintas del infierno. Había unos conspiradores sociales, dentro de los cuales estaban los medios y los de los cocteles, a los cuales asistían el embajador de Estados Unidos y monseñor Rubiano… Unas reuniones que uno decía, bueno, son conspiradores de coctel. Y el segundo círculo del infierno eran los conspiradores ideológicos, porque los había. Había gente que estaba inclusive trabajando decretos; gente que estaba en un plan de un golpe de Estado. Y había los conspiradores de sangre, que eran los peores; los que estaban dispuestos a llegar a lo que llegaron para poder cumplir sus designios, que fueron los que trataron de secuestrar a Cancino, que era mi abogado, ahí perecieron dos escoltas; fueron los que asesinaron a Álvaro Gómez. Era gente que estaba moviéndose en un plano absolutamente criminal".

