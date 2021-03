Con fotos, hermana de Meghan Markle pone en duda entrevista con Oprah

Samantha Markle, la media hermana de Meghan Markle, puso en duda las declaraciones que la duquesa de Sussex y su esposo el príncipe Harry hicieron en la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey.

(Le puede interesar: ¿Qué viene para la monarquía tras la entrevista de Meghan y Harry?)



Con fotografías, Samantha quiere demostrar que ella y la duquesa de Sussex prácticamente crecieron juntas, contrario a los dicho en la reveladora entrevista, en la que Meghan dijo que ni siquiera la conocía muy bien y que hace mucho no la veía.



“Crecí como hija única... La última vez que la vi debe haber sido hace al menos 18 o 19 años. Y antes de eso, 10 años antes”, fueron las palabras de Meghan.



En declaraciones al medio 'Inside Edition', Samantha negó todo lo dicho por su media hermana e incluso enseñó fotografías para probar que Meghan mintió.



“No sé cómo puede decir que no la conozco y que era hija única. Tenemos fotografías de toda nuestra vida juntas, así que, ¿cómo puede no conocerme?”, dijo Samantha y mostró, entre otras, fotos de las dos juntas, incluida una de su graduación universitaria en 2008.

No sé cómo puede decir que no la conozco y que era hija única. Tenemos fotografías de toda nuestra vida juntas, así que, ¿cómo puede no conocerme? FACEBOOK

TWITTER



(Lea además: Padre de Meghan pone en duda acusaciones de racismo a la monarquía)



Meghan también dijo que Samantha había cambiado su apellido a Markle cuando tenía 50 años, justo cuando ella comenzó a salir con el príncipe Harry. Esta

versión también fue refutada por Samantha, quien dijo que su apellido ha sido Markle desde por lo menos 1997.

“Pensé que era un poco extraño que ella dijera que solo cambié mi nombre cuando conoció a Harry; Markle siempre ha sido mi nombre”, dijo, y lo demostró con su diploma universitario.



CULTURA

Lo invitamos a leer otros contenidos de Cultura

-Boris Johnson se pronuncia sobre la entrevista de Meghan y Enrique



-¿Por qué la prensa compara a Meghan Markle con la princesa Diana?



-El príncipe Enrique y Meghan sacudieron el 'rating' en Estados Unidos