El 14 de febrero de 1989, día de los enamorados, la tranquilidad de Salman Rushdie se vio alterada por una llamada de una periodista de la BBC de Londres, que terminó con una pregunta lapidaria: "¿Qué se siente uno al saber que el ayatolá Jomeini lo ha condenado a muerte?". Su delito era haber escrito Los versos satánicos, un libro que fue considerado una blasfemia contra el Islam, el Profeta y el Corán.

Rushdie recuerda que apenas pudo responder con un hilo de voz: “Uno no se siente bien”. Pero por dentro pensó: “Soy hombre muerto”. Su vida se trastocó. Tuvo que acostumbrarse a vivir con un escuadrón de policías metido en su casa. Durante 13 largos años se desplegó alrededor suyo el más amplio operativo de seguridad de la policía británica. Su cabeza tenía tanta protección como la corona de la reina Isabel.



Rushdie da la impresión de ser un hombre tímido y distante. Tiene maneras suaves, voz baja y una mirada adormecida, producto de una enfermedad que le estaba cerrando los párpados y de la que tuvo que operarse hace un tiempo. Pero hasta esa operación estuvo marcada por la amenaza de los extremistas islámicos: una de las enfermeras –cuando supo quién era– quería salirse del quirófano porque temía por su vida. La enfermera no era la única asustada. "Me di cuenta de que la gente que estaba cerca de mí comenzaba a temer también por su vida. Yo, por mi lado, tenía que ser fuerte y mostrarme sin ningún temor. Así todos iban a pensar: si Rushdie no tiene miedo que es el amenazado, pues yo tampoco".



La gran pasión de Rushdie, amén de la literatura, es el cine. Pero también se declara feliz con un triunfo del Totthenham, el equipo de fútbol más popular del norte de Londres, donde tiene una de sus residencias. Es amigo de Bono y puede presumir de haber escrito la letra de una canción de U2. Su último gran placer fue ver en primera fila la carrera de Usain Bolt en los Juegos Olímpicos. Hasta ahora ha escrito 16 libros, entre ellos La vergüenza, Harún y el mar de las historias, El último suspiro del moro, La sonrisa del Jaguar (basado en la historia de la guerrilla en Nicaragua), Shalimar el payaso y La encantadora de Florencia. En 1981 ganó el premio Booker, uno de los más prestigiosos de la literatura inglesa, con su monumental novela Los hijos de

la medianoche, pero la sombra de Los versos satánicos es tan larga que nunca se ha librado de ella, no solo por la amenaza, sino porque ha desencadenado hechos horrorosos como el asesinato de su traductor al japonés.



Rushdie admite una fuerte influencia en su obra por parte del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Hasta ahora –dice– nunca han estado juntos, pero lo siente tan cercano que en su último libro –su propia autobiografía: Joseph Anton– compara un viejo amorío de su mamá con el romance de Fermina Daza y Florentino Ariza, los protagonistas de El amor en los tiempos del cólera.

El reconocido escritor Salman Rushdie. Foto 2015. Foto: AFP

Usted fue a Colombia en 2009, al Hay Festival, y es una figura mundial, ¿por qué nunca se ha sentado a charlar con García Márquez?

Me impresionó mucho lo muy bien preservada que está la ciudad de Cartagena, su arquitectura, sus lugares históricos. Y respecto a García Márquez... Hace diez años estuve en Ciudad de México –donde él tiene su residencia–, pero en esa ocasión García Márquez estaba en Cuba visitando a su amigo Fidel Castro. Yo estaba con otros escritores, entre ellos Carlos Fuentes y él me dijo, “oye, es muy loco que tú y Gabriel García Márquez no se hayan conocido personalmente, casi todos los escritores en el mundo se han visto alguna vez y ustedes no”. Yo le dije, “Pero ¿qué puedo hacer? Vengo a México y él se va a ver a Fidel... [risas]”. Fuentes me dijo: “Lo sé y voy a hacer algo al respecto”. Se fue a otro salón, regresó cinco minutos después y me dijo: “Ven, acompáñame, que alguien quiere hablar contigo”. Me llevó a otro lugar, me entregó un teléfono y me dijo: “Habla, García Márquez está al otro lado”. Fue una muy agradable y extraña conversación, porque él hace que no entiende mucho inglés, pero realmente entiende más de lo que dice, solo que no le gusta hablarlo. Y bueno, mi español es bastante terrible, los dos tenemos en común el francés y terminamos hablando en tres idiomas diferentes cerca de una hora. Fue una conversación muy afectiva, él fue muy amable en sus apreciaciones sobre mi trabajo y fue muy grato poder decirle que su trabajo ha sido muy importante para mí. Hablamos de nuestros libros y seguimos sin conocernos cara a cara, pero al menos tuvimos esa conversación y me sentí muy contento de que hubiera pasado.



¿Cómo ha cambiado su vida desde la sentencia del ayatolá Jomeini?

No me gusta el término sentencia, porque no fue un proceso legal. Fue simplemente una amenaza terrorista. En ese tiempo mi vida cambió dramáticamente con la llegada de varios policías que tuvieron que vivir en mi casa; rápidamente la situación se convirtió en una molestia. En marzo de 2002 Gran Bretaña decidió que la amenaza había caído y que por lo tanto no necesitaba continuar con la protección de la policía. Mi vida ha vuelto bastante a la normalidad. Me muevo fácilmente a donde quiera. Estuve en Colombia en 2009 en Hay Festival, en Cartagena y después en Bogotá, voy a donde quiera con normalidad.



¿Cómo es su rutina ahora, mantiene algún tipo de seguridad personal?

No, no tengo ninguna clase de seguridad ahora.



¿Vive en Londres?

Vivía en Londres, pero ahora reparto mi tiempo viviendo entre Londres y Nueva York. Vivo más en Nueva York, pero mantengo un lugar aquí porque mis hijos viven aquí.



Su autobiografía se llama Joseph Anton por Joseph Conrad y Anton Chejov, y ese era el seudónimo que usaba para mantenerse en el anonimato mientras la amenaza estaba vigente, ¿cuándo y por qué decidió escribir sobre usted mismo y sobre ese tema?

No fue una decisión demasiado racional, fue más bien instintivo, simplemente tratar de hacerlo. Tengo que decir que por largo tiempo no quería escribirlo, porque cuando venían a mi cabeza esos momentos tan difíciles era molesto volver atrás y pensar en el inicio de los problemas, cuando realmente quería pensar en algo más, escribir novelas, historias, lo que realmente quieres hacer. Por largo tiempo esa fue la idea y después ya solo pensé que había llegado el tiempo de hacerlo. Como ya lo dije, quería esperar hasta que pudiera escribir sobre todo sin sentir un peso en la espalda y con el apropiado desprendimiento emocional, mirando hacia atrás y contando la historia sin sentirme alterado.

¿Se ha arrepentido de haber escrito Los versos satánicos?

Me han preguntado lo mismo como cinco mil veces y mi respuesta es siempre la misma: No.



Lo digo por el impacto que generó. Para un escritor puede ser interesante generar reacciones y críticas, pero evidentemente no la clase de reacciones que usted tuvo que sufrir.

Yo me siento muy orgulloso de ese libro, también ahora que hay un menor escándalo, porque la gente finalmente ha empezado a leer el libro como lo que es: un libro. Mucha gente descubrió que realmente lo disfruta y le gusta. Creo que si los lectores ven que es una pieza de trabajo completamente seria y buena, no tengo de qué arrepentirme.



¿Se siente perseguido?

Fui perseguido, pero ahora no me siento así, lo veo como algo que pasó mucho tiempo atrás. Mi vida es realmente normal ahora, diez años atrás no lo era.



¿Cuál parte fue la más difícil de recordar y escribir?

Tenía diarios y periódicos de esas fechas, no fue problema recordar, porque tenía todo ese material. Una de las razones por las que yo escribí el libro ahora y no antes, es porque quise esperar hasta que no fuera difícil desprenderme del rechazo que me producía la historia. No quería sentir dificultades emocionales.



¿Y la mejor parte de recordar?

Bueno, hay muchos momentos felices [risas]. Yo creo que usted puede ver, cuando lee mi libro, lo importante que es mi familia en mi vida. Hay muchos recuerdos con mis hijos. El momento en que finalizó la amenaza fue un muy buen momento.



¿Cómo fue su niñez entre India e Inglaterra?

Mi niñez en Bombay fue muy feliz. Amo el lugar donde nací y aún lo recuerdo con enorme placer. En Inglaterra empecé mi aburrida etapa en el colegio y fue bastante difícil para mí. No me gustaba, pero después entré a la universidad y fue muy diferente. Mis días en la universidad fueron interesantes y maravillosos, y descubrí que había otra parte social y cultural de Inglaterra que podía disfrutar. Mi punto de vista cambió. Pasa con mucha gente al comienzo y no es nada fácil.



¿Cómo analiza hoy el extremismo religioso?

Sigue habiendo demasiado alrededor del mundo. Es extraño, porque cuando hablo de mis años de juventud, los años sesenta, todos pensábamos que estas cosas no iban a pasar. Estaba completamente equivocado. No solo por el islam. Hay raíces de extremismo religioso en muchas naciones. En muchas regiones de Estados Unidos es posible ver que el poder del ala derecha del cristianismo es muy fuerte y peligroso. En India, de donde yo vengo, también hay un extremismo religioso en el norte islámico. Parece ser un fenómeno mundial y creo que es uno de los más grandes problemas de la humanidad en este tiempo.

El autor de ‘El ruido de las cosas al caer’ (izq.) conversa con su colega, ahora estadounidense (der.), durante la XIII edición del Hay Festival de Cartagena. Foto: Ricardo Maldonado / EFE

A veces parece una contradicción que en un mundo globalizado, con mayor acceso a información, se den ese tipo de manifestaciones...

Yo creo que el problema es que los líderes de las religiones no se han modernizado y mantienen su punto de vista medieval. Vivir en el siglo XXI y que piensen como si estuvieran en el siglo XV es lo que está creando grandes dificultades.



¿Qué piensa de la llamada primavera árabe?

Yo soy muy optimista por donde está comenzando, aunque ahora sea un poco confuso. Hay un cambio de lenguaje. La hermandad egipcia no está hablando de fanatismo. Uno de los primeros actos del nuevo presidente fue condenar la situación de Siria, algo que en otro momento habría sido muy difícil de imaginar con Mubarak. La gente se está dando cuenta de que hay maneras de cambiar el mundo.



¿Cuál cree que será el efecto del islam en la cultura?

Depende del significado que uno le dé al islam. Si es esa clase de islam que ataca a mi mundo cercano, es muy regresivo y fascista, pero eso no es todo el islam. En muchas formas, los líderes extremistas del islam presionan a la gente más que los musulmanes, hay gente más presionada por ayatolás que otra gente por Irán. Gente más deprimida por talibanes y otra gente por Afganistán. Creo que al final esa clase de presión deja un rechazo y esa cara del extremismo pasará; creo que ya está pasando. La primavera árabe es un indicador. Ahora hay otras cosas más interesantes que hacer, que ser terrorista: uno puede cambiar el mundo sin ser terrorista. El fenómeno de movimientos populares en el mundo árabe es malo para los grupos terroristas y los líderes extremistas.



Leí hace unos días que usted era bastante optimista con la llegada de Barack Obama hace cuatro años a la presidencia de Estados Unidos y su rol en el escenario internacional... ¿Lo sigue siendo?

Lo sigo siendo. Sigo pensando que de lejos, Obama es la mejor opción. Si usted ve, el Partido Republicano hoy es aterrador y en parte es aterrador porque es estúpido. La forma en que esta gente habla es simplemente desafortunada y poco inteligente y eso es aterrador. Obama es un hombre brillante, no importa lo que usted piense de él, le guste o no, vote por él o no, usted no puede negar que es un hombre muy, muy inteligente. Yo siempre estoy en favor de la inteligencia y en contra de la estupidez, así que espero que gane otra vez.



Usted ha sido descrito como un escritor que combina realismo mágico y ficción histórica, pero los nuevos novelistas parecen un poco más inclinados a los temas urbanos...

Siempre pasa con las nuevas generaciones que dan algún paso de reacción en contra de los anteriores o porque sienten que deben hacer algo que no se había hecho. Por qué uno va a querer escribir como Gabriel García Márquez, cuando ya existe García Márquez [risas], ese no es el punto. Hay que hacer algo más. Creo que eso es, un poco, cuestión de sentimientos, un poco de que debería hacer algo más de lo que ya se ha hecho. Pero yo nunca, en realidad, pensé en recorrer el mismo camino del tradicional realismo mágico de los escritores latinoamericanos, porque creo que en Latinoamérica es donde saben hacerlo. Siempre he pensado que tengo un estilo muy propio, muy mío. Si hay algo que deba escribir acerca de una gran ciudad, lo haría, porque he estado toda mi vida entre tres grandes ciudades: Bombay, Londres y Nueva York. Creo que desearía escribir algo que vaya alrededor del concepto de la gran metrópoli. Sí, hay muchos libros escritos con más o menos surrealismo, pero la sensibilidad de todos ellos es la metrópoli.



Yo pienso en mí mismo como en un escritor de ciudad, más que de surrealismo o fantasía, aunque algunos de mis libros tienen algo de ello. Pocos, algunos libros como Shalimar el payaso, por ejemplo, es muy realista. No está escrito con la misma voz. Depende de lo que la historia requiera, algunas veces se disfruta hacer una fábula del mundo, y otras veces no hay oportunidades para hacerlo. Pero ahora que pienso en mi forma de escribir..., creo que es un verdadero carnaval de experiencias.



¿Qué tanto han cambiado los lectores hoy en día?

No lo sé; creo que es difícil saberlo, porque uno no sabe quién lee lo que uno escribe. Yo siempre he encontrado que mis libros son bienvenidos entre los lectores jóvenes y eso resulta muy agradable para mí. Cuando mis historias tienen algunos años, hay un excepcional gran éxito entre los jóvenes y con frecuencia estudiantes, que se interesan por esas historias. Es muy gratificante cuando veo que hay lectores, no solo de mi edad, sino mucho más jóvenes. Me siento muy bien ante el hecho de que las nuevas generaciones sigan interesadas en mis libros.

¿Qué prefiere, los libros impresos o los electrónicos?

No me interesa, verdaderamente no me importa. Yo tengo mi iPad y lo uso cuando viajo. No lo prendo cuando estoy en casa, allí prefiero leer en papel con el libro en mis manos, pero tampoco tengo ningún problema con el electrónico. Creo que es simplemente otra forma de leer. Me interesa más que la gente lea, cómo lo hace no es lo realmente importante. A mí me gusta usar las nuevas tecnologías. Resulta muy fácil. No hay razón para rechazar el mundo moderno, es decir, aquí está de cualquier manera. Para los lectores mayores puede ser una experiencia muy poco atractiva, y no sienten mucho placer leyendo así. Pero por ejemplo, si estoy en un avión yo leo en el iPad; algunas veces he visto que hay gente que compra libros en ambos formatos. Yo encuentro que si hay un libro que me gusta mucho y tengo que ir a algún lado, no tengo que cargarlo conmigo, a veces no es fácil llevarlos, por el peso en la maleta. Creo que hay algunos indicadores de que los hábitos de lectura se han incrementado y creo que eso es lo más importante.



¿Pero entonces qué va a pasar con el libro impreso?

Nunca va a desaparecer. Hay mucha gente que le gusta sentarse en el jardín con un libro en sus manos. Yo siempre voy a tener las dos opciones.



¿Qué está leyendo en este momento?

Acabo de empezar a leer la nueva novela de mi amigo Ian McEwan, Sweet Tooth. Alguien me dijo que ya está en la lista de los más vendidos en las librerías

de Londres. Hemos sido amigos por mucho tiempo y yo siempre trato de seguir y apoyar el trabajo de mis amigos. Me gusta mucho David Mitchell y su novela Cloud Atlas de la que –hace poco– se hizo una película. La leí mucho tiempo atrás, pero ahora quiero echarle un vistazo nuevamente.



Cuando no está escribiendo, ¿qué le gusta hacer?

Qué me gusta hacer... [risas], juego al ping pong y soy muy bueno. Era muy bueno, ahora estoy un poco lento. Mis hijos no creen que puedan ganarme, pero sí que pueden... [risas].



Usted es un amante de los cómics, ¿qué tan grande es su colección?

Ya no existe más... [risas]. Mantengo algunas novelas gráficas y libros. Pero no tengo muchos, algunos serios acerca de Irán, pero mi colección estaba demasiado grande. Ya me ocupaba mucho espacio, y no era práctico mantenerla ni seguirla aumentando.



Su otra pasión es el cine...

Sí, así es y estoy muy contento porque finalmente hay una película de mi libro Hijos de la medianoche. La presentación de la película se hizo en el festival de cine de Toronto y va a estar en el festival de cine de Londres este mes de octubre. Es dirigida por un cineasta de la India, Deepa Mehta, que ha hecho un magnífico trabajo.



Usted también quería ser actor...

[Risas]... Sí, sí que lo quería. Creo que hoy soy más afortunado de lo que hubiera sido como actor. En esta película yo leo la presentación y también hago parte

de la voz en off de la narración, así que de alguna forma tengo mi papel allí.

Salman Rushdie fue atacado en el escenario. Foto: Archivo particular y CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Cómo es su rutina para escribir, cuántas horas por día?

Depende del estado y disposición que tenga para escribir, porque el inicio del proceso es difícil, haces algo y no hay nada, resulta muy duro comenzar y muy agotador. No lo puedes hacer por muchas horas al día. Cuando estoy en ese inicio, lo hago 4 o 5 horas por día máximo, y luego, cuando ya encuentro algo en el proceso, puedo trabajar 12 o 14 horas diarias.



¿Qué hora del día prefiere para escribir?

No puedo trabajar temprano en la mañana. Sé que hay algunos escritores que lo hacen muy temprano, a las cinco de la mañana. Yo no puedo hacer eso. Prefiero hacerlo en horario de oficina, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, muchas veces prefiero escribir en la noche, pero temprano en la mañana... ¡imposible! Olvídelo [risas].



¿Cuál es la parte más difícil de escribir en un libro?

Lo más difícil es el planeamiento del libro que voy a escribir. Pensarlo y hacer un plan sobre lo que quiero hacer. Para mí eso es muy difícil. Antes de escribir, tengo que entender la arquitectura del libro, conocer la historia, tener el molde, la silueta de lo que voy a hacer, qué empieza aquí o allí, qué cosas van pasando. Tengo que entender muy bien todo eso antes de que pueda comenzar a construir la historia en el papel.



Esa es una de las razones por las que Joseph Anton fue –de alguna forma– fácil de escribir. Y conocía su arquitectura. Es la historia de mi vida y sabía la historia, cuáles eran los principales personajes y cómo se iba a desarrollar. Muchas de las cosas que tengo que hacer cuando escribo ficción, como crear los roles, ya estaban hechas; lo único que me faltaba pensar era cómo escribir la historia. Cómo contarla es también la parte más difícil. Pueden haber muchas historias muy similares para contar, pero la diferencia está en la forma de hacerlo. Incluso cuando no se trata de ficción, usted tiene que encontrar la mejor y más interesante manera de contar la historia.



En ese sentido, por eso me gusta escribir ficción, porque para que los lectores se interesen en lo que estás haciendo, tiene que gustarles la forma como lo estás contando. Ellos tienen que sentir que los personajes de cada página están vivos, porque si no es así, no les importa qué va a pasar con el libro. En este tipo de historias, que no son ficción, para que más gente mantenga el interés en lo que está leyendo, uno debe crear personajes de la misma forma que cuando está contando ficción.

El punto de partida es más rápido cuando no es ficción, porque uno ya tiene toda la información. Normalmente yo gasto cuatro o cinco años para escribir una novela. Para escribir Joseph Anton gasté dos años, y es un libro de 600 páginas, así que fue bastante rápido.



¿Cuál es su comida favorita?

Uy, mi comida favorita..., me encanta la comida de India. En Cartagena probé cosas muy ricas, sobre todo durante el Hay Festival. En Bogotá solo estuve un día y apenas pude dar una vuelta en el centro histórico, alguien me mostró lo esencial de la ciudad y en la noche estuve en un evento literario, pero disfruté mucho del café colombiano.



¿Cómo va su relación con U2, tiene otra canción en camino?

[Risas] No, no más canciones, no creo. Me parece que es suficiente con la que hay. Ellos siguen siendo muy buenos amigos míos, de hecho, hace un par de días los vi aquí en Londres (Bono hizo la música de una canción con un texto de Rushdie: The Ground Beneath Her Feet).



¿Oye música cuando está escribiendo?

No, no puedo escuchar nada. Yo sé que hay escritores a los que les encanta escuchar música mientras van escribiendo, pero yo no puedo. De hecho, recuerdo una vez que estuve en Nicaragua, a mediados de los años ochenta y conocí al escritor Sergio Ramírez, que era el vicepresidente de Nicaragua en esa época. Él me contó que todos los días, antes de comenzar sus deberes de gobierno, escribía y oía algo de música. Yo no puedo hacerlo, me distrae.



Sus libros tienen alguna influencia de la música que escucha, de las películas que sigue...

Sí, yo crecí en Bombay y es una gran ciudad de cine. Es como crecer en Hollywood. Tengo gente en mi familia que trabajó en algunas películas, una tía que actuó en películas, un tío que ha sido director. He visto películas casi toda mi vida y cuando estuve un poco mayor, y vine a estudiar a Inglaterra, me tocó mucho el cine inglés y europeo de los años sesenta y setenta. Tenían un gran cine independiente en Italia y Francia. Fue una gran época para el cine en Europa. La música, también, es una de las manifestaciones más importantes del arte. Es global.



Usted escribió un libro sobre la guerrilla en Nicaragua. Conoció ese conflicto y sabe que tenemos uno en nuestro país. Actualmente el gobierno colombiano está iniciando diálogos de paz con la guerrilla. ¿Cómo los ve usted?

Para ser honesto no puedo decir mucho. No tengo el conocimiento suficiente acerca de la situación de conflicto en Colombia, así que no quiero hacer comentarios sobre situaciones que no conozco. Nicaragua fue muy interesante en ese tiempo, mediados de los ochenta, porque el gobierno sandinista fue parte de la guerrilla durante la dictadura de Somoza, pero después, cuando estuvo en el poder, tuvo que enfrentar otra fuerza guerrillera del conservatismo. Fue muy interesante, porque el gobierno de un guerrillero tuvo que enfrentar otra guerrilla. Creo que Nicaragua es un país fascinante, pero muy pobre, creo que es más pobre ahora que cuando estuve allí. Pero sobre Colombia no quiero decir nada, porque realmente no sé lo suficiente.

Esta entrevista fue realizada por Diana Gaona.

