“¿Qué siente uno –preguntó la periodista de la BBC– al saber que el ayatolá Jomeini lo ha condenado a muerte?”. Era un martes soleado en Londres y esa llamada por línea privada lo dejó frío. “Se preguntó cuántos días de vida le quedaban y concluyó que la respuesta era probablemente un número de una sola cifra”. Así inicia el prólogo de Joseph Anton, memorias del tiempo de la fetua (2012), la autobiografía de Salman Rushdie, quien pasó una década escondido después de aquella llamada. Más de 33 años después de aquel momento, el escritor y ensayista británico de origen indio, de 75 años, fue apuñalado en el cuello y en el abdomen este viernes 12 de agosto alrededor de las 11 a. m. en el escenario de la Institución Chautauqua, en el oeste de Nueva York, según confirmó la policía estatal.

de golpearlo cobardemente. Su combate es el nuestro.



Rushdie apenas llegaba al escenario para dar una conferencia en el anfiteatro de 4000 asientos. Acababa de sentarse. Sería una conversación moderada por Henry Reese, cofundador de una organización sin ánimo de lucro de Pittsburgh, City of Asylum, un programa de residencia para escritores exiliados. El escritor, en una ironía del destino, asistía para hablar sobre los Estados Unidos como un refugio seguro para artistas perseguidos. Y de pronto, mientras era presentado, Hadi Matar, un hombre de 24 años cruzó el escenario a toda velocidad y lo apuñaló varias veces en el abdomen y en el cuello.



De inmediato, el agresor (que vive en Nueva Jersey) fue detenido y Rushdie fue trasladado en helicóptero a un hospital local, en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Hasta la noche del viernes 12 de agosto, el escritor se encontraba con respirador y se advertía que podría perder un ojo, según The New York Times. "Las noticias no son buenas", declaró su agente Andrew Wylie al diario. "Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado apuñalado y está dañado", agregó.

El Instituto Chautauqua es reconocido como una comunidad que ofrece programación artística y literaria reconocida por su ambiente relajado y agradable. Foto: Getty Images

Salman Rushdie nació en Bombay (India), en junio de 1947. Antes de convertirse en escritor, estudió historia en la Universidad de Cambridge y tuvo una exitosa carrera en el mundo de la publicidad. En 1980 publicó su segunda novela, Hijos de la medianoche, la cual consiguió elogios internacionales por retratar a la India posindependencia e incluso recibió el Booker Prize. Más tarde sería considerada como el mejor libro del premio en los últimos 40 años.



La sombra atroz de las amenazas apareció con la publicación de Los versos satánicos (1988). La obra levantó asperezas alrededor del mundo musulmán. En el segundo capítulo, Rushdie describe escenas donde el personaje, el profeta Mahound –en alusión al fundador del islam, Mahoma–, engañado por Satanás, predica la creencia en divinidades distintas a las de Alá antes de reconocer su error. La obra fue condenada como blasfema y apóstata por ridiculizar al Corán y a Mahoma.



El 14 de febrero de 1989, el ayatolá Jomeini, el líder Supremo de Irán después de la Revolución iraní de 1979, y quien convirtió al país en una teocracia de corte chiita, dictaminó una fetua o decreto religioso condenando al escritor a muerte. En 1991, el traductor japonés de Rushdie murió apuñalado y sus homólogos italiano y noruego fueron agredidos. La novela fue prohibida en India, Sudáfrica, Pakistán, Túnez y otros países.

El escritor explicó posteriormente que la obra es una historia sobre el desarraigo que sufren las personas migrantes y que fue en gran medida incomprendida. “Se trataba de una novela que hablaba de los inmigrantes del sur de Asia en Londres y su religión no era más que un aspecto de esa historia”, señaló. En una entrevista con la revista Bocas, de EL TIEMPO, dijo que nunca se ha arrepentido de haber escrito Los versos satánicos y contó la historia de su único encuentro con García Márquez.



Durante los 10 años que estuvo bajo protección policial, cambió 56 veces de domicilio, moviéndose cada tres días hasta que se preparó un refugio fortificado para él. A partir de 1993, cansado de ser un “hombre invisible”, Rushdie empezó a multiplicar sus viajes y apariciones públicas, aunque siempre bajo protección del Gobierno británico. “Estoy amordazado y encerrado (...). Me gustaría jugar al fútbol con mi hijo en la plaza. Una vida ordinaria, trivial, un sueño que para mí es inaccesible”, escribió. En los últimos años Rushdie ha tenido una vida más pública en Nueva York y se ha mantenido inquebrantable como un promotor de la defensa de la libertad de expresión. En 2015 se convirtió en ciudadano estadounidense.

El atentado ha conmocionado al mundo entero. “Horrorizado por (saber) que Sir Salman Rushdie ha sido apuñalado mientras ejercía un derecho que nunca deberíamos dejar de defender”, tuiteó Boris Johnson, ex primer ministro de Reino Unido. El presidente de Francia también declaró ante la noticia: "Salman Rushdie encarna la libertad y la lucha contra el oscurantismo. El odio y la barbarie acaban de golpearlo cobardemente. Su combate es el nuestro”. Se esperan más noticias sobre su estado de salud en las próximas horas.

