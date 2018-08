¿Sabe cómo se llamaba Netflix originalmente?

Netflix ha revolucionado la forma en que se consumen contenidos de entretenimiento, incluso desde antes de que se convirtiera en lo que conocemos hoy en día.



La compañía fue nació hace 21 años, el 29 de agosto de 1997, bajo el nombre de Kibble, bajo la batuta de Reed Hastings y Marc Randolph. Cansados de las multas que cobraba Blockbuster por devolver tarde los dvd que alquilaban, los fundadores decidieron montar un servicio de alquiler de películas online, por suscripción, que enviaba los dvd por correo a los clientes, que a su vez debían devolverla después de verla, para poder seguir disfrutando de los servicios de Kibble.

En el año 2000, los fundadores de Netflix ofrecieron a Blockbuster que compraran su compañía por 50 millones de dólares, para convertirse en el complemento online de la enorme cadena de alquiler de películas. Blockbuster rechazó la oferta. Para el año 2003 Netflix alcanzó su primer millón de suscriptores, mientras que en el 2007 empezaron a abandonar su modelo original de alquiler de dvd para dedicarse a la distribución de video por demanda a través de internet.



La compañía siguió creciendo en 2013, impulsada por la creación de contenidos originales, pues el 1 de febrero de ese año lanzaron la serie televisiva 'House of Cards'. Otras producciones originales que han marcado un hito por su éxito son 'Orange Is The New Black', 'Narcos', 'Stranger Things' y 'The Crown'.



Hoy en día Netflix tiene más de 130 millones de suscriptores en 190 países del mundo, y ha introducido servicios como el streaming offline de sus contenidos. Como dato curioso, cerca de 3 millones de personas siguen suscritas al servicio de envío de dvd por correo.



Laura Vita ​