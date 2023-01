A través de documentales y series de televisión sobre los vikingos se ha podido conocer la rica historia de la mitología nórdica. Acercarse a cómo vivieron los pueblos escandinavos germanos puede ser una de las tareas más apasionantes. Uno de los hechos que permite adentrarse en la cultura nórdica son las runas vikingas.

Según algunos historiadores, las runas vikingas, que esencialmente son un conjunto de símbolos, servían como medio de comunicación entre lo natural y lo sobrenatural, pero también tenían usos más cotidianos.

Esos expertos en la cultura nórdica explican que las runas vikingas tienen un origen mágico y profundo. "Según la mitología, las runas eran símbolos que procedían del Pozo de Urd, o Urðarbrunnr, uno de los tres que se encontraban bajo Yggdrasil, el árbol del mundo. De este pozo surgieron tres Norns, criaturas míticas que decidían el destino de las personas. Por este motivo, el Pozo de Urd se conoce como la fuente del destino", señalan.



De acuerdo con los historiadores, "las Norns utilizaban las runas para llevar el destino a través del tronco y las ramas de Yggdrasil hasta los nueve mundos entre sus ramas. La leyenda cuenta que el dios Odín empaló su propio corazón con su lanza y se colgó del árbol del mundo durante nueve días y nueve noches para comprender el significado de las runas".



Señalan los expertos que "Odín sabía que las runas transmitían un significado profundo, y si lograba entenderlas obtendría una inmensa cantidad de conocimiento y poder. El dios tuvo éxito en su misión y desde entonces se le asoció estrechamente con el conocimiento y la sabiduría".



Los vikingos le dieron a las runas una naturaleza mística y mágica. También las utilizaron en inscripciones de gran importancia, como las piedras rúnicas que marcan las tumbas.



Además, servían como medio de comunicación entre lo natural y lo sobrenatural. Para ellos eran un sistema antiguo de oráculo. Se tallaban en palos para lanzarlas y poder predecir el futuro, o también en materiales más duros, en lugar de escribirlas en pergamino u otro material.

Alexander Skarsgård protagoniza el filme The Northman, dirigido por Robert Eggers, acerca de la cultura nórdica. Foto: Universal Pictures

Las runas están formadas por líneas verticales con ramas o ramitas que se extienden en diagonal, hacia arriba, hacia abajo o en curva. Pueden escribirse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las runas asimétricas se invierten, dependiendo de la dirección en la que se hayan escrito.



Los historiadores que se han especializado en la cultura nórdica han establecido que existieron varios tipos de alfabetos rúnicos. Se llaman futharks debido a las 6 primeras letras del Futhark antiguo, que corresponden aproximadamente a las letras F, U, Th, A, R y K. Es el sistema rúnico más antiguo descubierto.



Según History on the Net, aunque un alfabeto rúnico puede utilizarse para escribir un documento, ese no era su propósito, ya que la cultura nórdica era una cultura oral. Más bien, el futhark se utilizaba con fines conmemorativos, para identificar un objeto o por razones mágicas, para maldecir o curar.



History on tne Net agrega que se creía que las runas se utilizaban principalmente para fines conmemorativos o religiosos. Sin embargo, una importante excavación llevada a cabo en Bergen (Noruega) en la década de 1950 reveló que también se utilizaban a menudo con fines comerciales y cotidianos. Allí se encontraron gran cantidad de inscripciones rúnicas que expresaban oraciones, cartas de amor, chistes, bromas y mensajes personales.



