‘Entrego lo que siento en el momento’: Rosana

Corría el año 1996 cuando Rosana, con la publicación de su primer álbum, Lunas rotas, saltó a la fama. El trabajo discográfico incluía canciones que hoy, 22 años más tarde, siguen siendo muy recordadas por el público, como A fuego lento y Si tú no estás. Desde ese momento, la artista ha grabado nueve álbumes y ha vendido más de 10 millones de discos.



Ahora, como parte de su gira internacional, Rosana está en Colombia con un formato acústico que promete ser muy íntimo.

A su paso por el país, la cantautora habló con EL TIEMPO sobre su tour y la evolución de su carrera musical.



‘Como en casa’ promete tener un formato muy íntimo, acústico. ¿Qué puede esperar el público?



Bueno, la gente va a poder decidir las canciones que van a sonar. La gente va a ir pidiendo las canciones y yo las voy a ir cantando. Va a ser un espectáculo no solamente íntimo, no solamente muy libre, sino que además va a ser un espectáculo único, porque lo va a dirigir el público.



¿Cómo es eso de que el público va a elegir el repertorio?

​

Pues hay quien lleva letreros, hay quien pasa papeles, hay quien grita, hay quien pide, hay de todo, porque realmente de lo que se trata es de eso. Por eso se llama, además ‘Como en casa’, porque es como si uno hiciera una fiesta en el salón de su casa, vinieran los amigos y uno fuera cantando lo que los amigos van pidiendo.

Su más reciente álbum, ‘En la memoria de la piel’, se publicó 20 años después del primero, y la crítica habló de una reinvención de Rosana. ¿Usted lo cree así?

​

Bueno, como todas las cosas vivas, como todos los elementos vivos, uno va avanzando, le van pasando cosas, y por lo tanto te vas mimetizando, te vas poniendo la ropa que te apetece ese año, ese día. A veces un disco tiene que ver con lo que alguien quiere escuchar, con lo que la gente quiere escuchar, y por tanto se encuentra de una manera más inmediata con el público. Pero yo creo que no es una cuestión de reinvención, sino que es una cuestión de estar viva, y de, espero, ir evolucionando.



¿Cómo ha evolucionado su música en 20 años de carrera?

​

Estando viva. Voy entregando lo que tengo ahora, porque sino sería como ver una foto de cuando tenía cinco años y decir ‘qué bonita la ropa, pero ya no me queda’. Al final uno se va vistiendo con lo que va comprando este año, y lo mismo te pasa con la música. Uno va entregando lo que siente en el momento, que no es lo que sentía hace 20 años, ni lo que te pasa ahora es igual a lo que te pasaba hace 20 años, ni nada parecido. Uno va viviendo y se va encontrando todos los días, todos los lunes son lunes, pero no todos los lunes son el mismo.

¿Qué se esperaba de una cantautora hace 20 años, y qué se espera ahora?

​

Yo no sé, la verdad, lo que se espera. Sé lo que doy, y lo que le doy a la gente es lo mejor que tengo en cada canción, la verdad de lo que siento en cada canción, y de lo que pienso en cada canción. No sé exactamente qué es lo que se espera, supongo que cada persona del mundo esperará una cosa diferente, pero más allá de lo que se espere de mí me gusta dar lo mejor que tengo, y esperar que eso sea bien recibido.



¿Cree que es posible mantenerse fiel a la esencia de un género, desligándose de las tendencias del mercado?

​

Si hay algo peculiar en mi música es que me paseo por varios géneros distintos de repente. En unos es balada, pero en otros es reggae, o es pop, o es rock, hay un poco de todo. Si uno va a mi discografía encuentra que no hay una única etiqueta que me defina, probablemente porque no me gustan las etiquetas, y yo creo que siempre existió la música que marca una tendencia de moda en un año concreto.



La vida se va moviendo, y una cosa es la tendencia musical, y otra cosa es que, cuanta más música haya distinta, cuantos más géneros musicales existan, más encuentra la gente lo que quiere consumir. Una de las ventajas que aporta ahora mismo internet es esa, que está lo que se pone en los medios convencionales, y luego están otras cosas que también están llenando estadios y no están sonando. Ahora, la música está un poco descolocada, porque hay gente de repente que está sonando en todas las emisoras y no tienen conciertos, y hay gente que no está sonando en ninguna emisora y llenan estadios.

Una de sus canciones más famosas es ‘A fuego lento’. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo la compuso?

​

​¿Sabes lo que me pasa? Que yo no pienso sobre las canciones, yo no se hacer canciones por oficio, no se plantearme sobre lo que voy a escribir y entonces lo escribo. Se sentarme, se sentir, y escribo lo que siento, a veces ni yo misma se por qué lo escribo y lo descubro después, me doy cuenta después de haberla escrito. No proceso las canciones por la cabeza, bueno, ni la vida, pero las canciones tampoco, no proceso casi nada por la cabeza, yo la cabeza la tengo para llevar el pelo, todo es emoción, me muevo por emociones.



LAURA VITA MESA

@lauravitam

PARA EL TIEMPO