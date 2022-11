Los Pardo han padecido años muy complicados en términos de salud y en una amplia conversación con Gustavo Gómez para la Revista BOCAS, confiesan sus mayores miedos. “Llegué a tener todas las condiciones, y más, para morir”, señala Rodrigo. “No quiero pensar en la muerte”, expresa por su parte Rafael.

Este último carga desde hace treinta años un problema con la aorta que lo ha tenido entre la vida y la muerte. El político, economista, escritor, senador, dos veces ministro, alcalde encargado de Bogotá, alto consejero presidencial, candidato liberal a la Presidencia señala que nunca ha pensado en la muerte. “La primera vez que tuve un episodio difícil, cuando era ministro, fue de improviso. No tuve tiempo de pensar en ella”, señala.



También cuenta que siempre ha tratado de alejar los pensamientos negativos pese a que ha experimentado tres situaciones cercanas a la muerte. “Incluso cuando el accidente cardiovascular, que es una de las situaciones más difíciles, porque tienes que empezar de cero, aprenderlo todo de nuevo”.

Rodrigo Pardo y Rafael Pardo en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Por su parte, Rodrigo reflexiona que la muerte es “inevitable” e “ilógica”. “Después de que me anunciaran la enfermedad, murió mi padre, y luego mi hermano. El que iba a morir era yo, no ellos”, recuerda. Este ha vivido situaciones difíciles por cuenta de un tumor maligno instalado en su cabeza.



“No estamos preparados para lo único que tenemos por inevitable. No sabemos cómo morir”, advierte el reconocido periodista, quien que ha sufrido dos veces la proximidad con la muerte en su vida. Rodrigo ha liderado medios como El Espectador, Cambio y Noticias RCN, ha sido director editorial de Semana y subdirector de El Tiempo. También se ha desempeñado como Canciller, embajador en Venezuela y Francia.



