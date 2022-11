“El uribismo tiene un problema de vigencia”, así dice Rodrigo Pardo, el reconocido periodista (64 años), quien conversó con Gustavo Gómez en una profunda entrevista para la Revista BOCAS. “El uribismo es hoy muy poca cosa”, señala a su vez el experimentado político Rafael Pardo (68 años). Ambos hablan sobre el expresidente Álvaro Uribe y lo que representa su influencia política actualmente.

Para el político, quien fue senador en el periodo del expresidente, así como ministro y alcalde encargado en el gobierno de Juan Manuel Santos, señala que no ve a Uribe dentro de la política jugando roles tradicionales. Y agrega: “Subsiste Uribe, unos partidarios en Medellín que le van a ganar la Alcaldía al de Daniel Quintero y pare de contar. Uribe está mansito con Petro. No va a ser senador, ni representante. Le queda una tarea inmensa: ser Uribe”



De acuerdo con la opinión de Rodrigo, el uribismo no ha desaparecido ni caducado pero el país mira para otro lado. No obstante, señala que le ha sorprendido su capacidad de entender la realidad política. “Ha conversado dos veces con el presidente y ha tenido una actitud más tolerante. Entiende que el momento político no da para algo muy distinto a eso”.

Rodrigo Pardo y Rafael Pardo en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Sobre esto, el periodista explica que esta postura del dirigente del Centro Democrático habla mucho del escenario político que enfrentamos: “No solo estamos frente a un presidente de izquierda, con una favorabilidad aceptable, sino que los principales líderes de las toldas tradicionales están de capa caída”.



