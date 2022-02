Robin Sharma es experto en liderazgo y dominio personal. Ha trabajado para organizaciones y empresas del nivel de Nike, Microsoft, Unilever, GE, FedEx, HP, Starbucks, la Universidad de Yale, Oracle, PwC, IBM Watson, por nombrar algunas. Pero en realidad es más conocido por ser uno de los autores más leídos en el mundo. Sus best sellers internacionales, como El club de las 5 de la mañana, El monje que vendió su Ferrari y La guía de la grandeza, han vendido millones de ejemplares en más de noventa y dos idiomas y dialectos. Ahora regresó con su nuevo libro, El manifiesto del héroe cotidiano.

Para usted, ¿qué significa ser un héroe?



Un héroe no tiene que ser alguien famoso o célebre. Para mí, un héroe es cualquier ser humano que vive sus dones naturales, honra sus valores y hace del mundo un lugar más brillante. Todos podemos ser héroes de nuestras propias vidas. El manifiesto del héroe cotidiano es un manual completo sobre cómo vivir así, lo cual es especialmente importante en este mundo tan desordenado en el que ahora habitamos.



¿Ser productivo lo convierte a uno en un héroe?



Sí, ser productivo es una forma de ser un héroe cotidiano. Luchar contra la distracción y hacer su mejor trabajo para agregar valor a los demás es definitivamente heroico. Sin embargo, hay muchas otras formas de ser un héroe. Mantenerse positivo en un mundo negativo, dejar a las personas mejor de lo que las encontró, superar sus miedos, hacer realidad sus sueños son otras formas de convertirse en un héroe cotidiano.



¿Cómo define el éxito? ¿Ser millonario? ¿Ser un gran atleta?



Hay un modelo llamado ‘las 8 formas de riqueza’, que muchos lectores han encontrado extremadamente útil para definir y luego lograr el éxito. Para mí, el éxito se trata de realizar las ambiciones que son importantes para ti. Sí, la sociedad dice que el éxito es tener mucho dinero. Sin embargo, muchas personas ricas son muy pobres, en muchos sentidos. El éxito involucra ocho elementos claves, que el modelo explica. Estos incluyen el desarrollo personal, la familia y la aventura. Al centrarse en estos, cualquier persona puede encontrar el verdadero éxito.

¿Cuál es el primer paso para establecer un propósito?



El primer paso es saber que usted puede encontrar un propósito exactamente donde está hoy. Todo trabajo tiene dignidad y todo trabajo tiene honor con él. Cuando volvemos a centrar nuestras mentes en el valor y la bondad que podemos aportar a otras personas a través de nuestro trabajo y viviendo vidas heroicas y valientes, encontramos un propósito.



¿Cómo mantener la fuerza de voluntad?



La fuerza de voluntad es como un músculo: cuanto más lo ejercitemos, más fuerte se volverá. En el libro comparto muchas herramientas para construir una autodisciplina de clase mundial. Levantarse más temprano, caminar hacia las cosas que nos asustan, negarnos a quejarnos, hacer un trabajo difícil que pone a prueba nuestras habilidades y comer menos alimentos son formas sencillas de fortalecernos.

¿Cómo lograr hábitos positivos?



La investigación del University College London confirma que debemos permanecer con el nuevo hábito durante 66 días. La mayoría de nosotros queremos instalar un nuevo hábito, pero nos damos por vencidos después de una semana. Continúe con el proceso hasta que se construya la nueva vía neural dentro del cerebro. Luego continúe practicándolo hasta que se vuelva automático. La consistencia es la madre de la maestría. También es importante estar rodeado de personas que tienen hábitos positivos. Modelamos subconscientemente a las personas con las que nos asociamos.

¿Puede explicar el método de mentoring? ¿Cuál es la base principal de este método?



Todo el libro contiene el método. Hay muchos modelos, herramientas y prácticas. Es difícil resumirlo en un párrafo. Esencialmente, el libro trata sobre negarse a ser una víctima. Y convertirnos en nosotros mismos: héroes cotidianos. Esto comienza con negarse a culpar por nuestras situaciones actuales y asumir responsabilidades personales en todos los aspectos de nuestras vidas. Operar así es poderoso. Dejamos de ceder nuestro poder a los demás y a las condiciones de nuestra vida que no nos gustan.



Habla de lograr una productividad inagotable, pero ¿dónde hay tiempo para detenerse y tomar un descanso? ¿Cómo conseguir un equilibrio entre la productividad y la vida personal, familiar, de amigos...?



De hecho, escribo mucho sobre la importancia de la recuperación y el descanso en el libro. La ciencia confirma que las personas más productivas trabajan en ciclos: un rendimiento muy intenso y luego un descanso profundo. Animo a las personas a recordar que el descanso no es un lujo, es una necesidad.



¿Cuál es el primer hábito que uno debe comenzar a implementar en la vida para organizarse?



Pare de poner excusas. Debajo de cada excusa hay un miedo.



¿En qué punto entra la longevidad en la productividad? ¿Cómo mezclar ambos conceptos?



La clave para la longevidad y una larga carrera y vida es equilibrar el trabajo duro y excelente con la recuperación y el descanso. La longevidad en una carrera también se obtiene al esforzarse constantemente para crecer, innovar y mejorar. Es muy fácil seguir haciendo las cosas que siempre ha hecho porque son seguras y familiares. Esa es una gran manera de volverse irrelevante.



¿Cómo aprender a manejar la frustración? Siempre se habla de alcanzar el éxito, pero ¿qué pasa con los que no lo consiguen?



Si alguien está frustrado, es importante notar y sentir la frustración, en lugar de reprimirla (de lo contrario, se acumulará). Luego, comience a explorar de qué se trata la frustración. La clave es tener éxito en sus propios términos. No lo que la sociedad define como éxito. Si está contento con su desempeño, carácter y vida, entonces tiene éxito. No se compare con otras personas.



¿Por qué uno querría llevar el mundo sobre sus hombros?



El Manifiesto del héroe cotidiano no se trata realmente de llevar el mundo sobre sus hombros. ¡Sería una actividad muy estresante! El libro es un manual para ayudar a las personas a vivir su genio, ser más fuertes y valientes y hacer del mundo un lugar mejor siendo más positivas, productivas y pacíficas. Demasiadas buenas personas han olvidado todo el talento, la sabiduría, el coraje y la bondad dentro de ellas, dados todo el estrés, el miedo y la negatividad en el mundo de hoy. Mi obsesión es ayudar a las personas a recuperar esa parte de ellas que pueden haber perdido. Lo interesante es que cuando cada uno de nosotros se convierte en lo mejor de sí mismo, el mundo se convierte en un lugar mejor. Mejoramos el mundo cuando nos mejoramos a nosotros mismos. La Madre Teresa lo dijo bien: “Si cada uno de nosotros tan solo limpiara su propia puerta, el mundo entero estaría limpio”.



¿Qué consejo les da a alguien que es particularmente miedoso?



Primero, alguien que sufre de depresión debe ver a un médico. Para alguien que tiene mucho miedo, le sugiero que practique la ‘microvalentía’. Tome pequeños pasos cada día para caminar hacia sus miedos. En el libro hay un capítulo llamado ‘Abraza al monstruo’. Es como si mantuviéramos nuestras vidas pequeñas porque están todos estos grandes monstruos que nos aterrorizan. Sin embargo, cuando realmente encendemos la luz haciendo más de lo que tememos, vemos la verdad: los monstruos eran ilusiones. Historias que nos enseñamos a nosotros mismos. Y a medida que seguimos haciendo cosas aterradoras e incómodas cada día, nos damos cuenta de lo valientes que somos en realidad. Corre hacia tus miedos diariamente, y los miedos comenzarán a abandonarte.



