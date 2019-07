Ricky Martin se enfrenta a gobernador homófobo

El pasado sábado 13 de julio se dio a conocer un chat en Telegram donde el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su círculo más cercano hacían comentarios machistas y homofóbicos.



Entre esos controversiales mensajes, hubo algunos dirigidos al cantante boricua Ricky Martin. "Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado", aseguró Christian Sobrino, representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal -según se puede ver en la página 647 que se filtró de la conversación-.

Frente a los insultos, el cantante se manifestó a través de su Twitter para responderle a los mandatarios:



"Las expresiones compartidas en un chat por parte del Gobernador de Puerto Rico y coreadas por otros funcionarios públicos son completamente repudiables y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno", escribió.



Sentenciando, además, que "NO podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales “líderes”".



A pesar de que los manifestantes han pedido la renuncia del gobernador, este aseguró firmemente que no iba a renunciar. “Entiendo a todos los que están ofendidos y frustrados por las declaraciones que escribí en un chat privado, es por eso que estoy aquí disculpándome. Mi intención no fue humillar a nadie”, aseguró Roselló en una rueda de prensa. Sin embargo, no piensa dejar el cargo. “La contestación es clara y contundente: no voy a renunciar”, puntualizó.

Frente a esto, Ricky Martin asegura que "es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón. Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos", siguió diciendo en su Twitter.

La juventud no está reñida con la responsabilidad. Su conducta no es producto de un error o inexperiencia. Ha sido un acto consciente y deliberado, totalmente irresponsable y que atenta contra los derechos humanos de las personas que habitan el pueblo que dirije y representa. — Ricky Martin (@ricky_martin) July 13, 2019

Al final, le pide al gobernador que "reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida".



Y le pide que "haga un acto de verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo".



Ricky Martin no fue el único artista en pedir la renuncia del gobernador. Residente y Bad Bunny también se manifestaron en contra del mandatario.

El mensaje es simple y claro , todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador Ricardo Rosselló su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más. — Residente (@Residente) July 13, 2019

yo creo que está hasta de más pedirle una renuncia al gobernador, el sabe que le toca si o si. De lo contrario, creo que llegó el día en que PR suelte el twitter, el facebook, el instagram y salga pa' la calle — 👁 (@sanbenito) July 13, 2019

El lunes 15 de julio a las 5 pm se convocaron unas nuevas manifestaciones que buscan que el gobernador renuncie a su puesto.



Las 889 páginas de los chats en Telegram entre Rosselló y sus allegados las publicó el Centro de Periodismo Investigativo.



