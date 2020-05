Restaurantes, con la inventiva a tope para que la gente regrese

Restaurantes y diseñadores de todo el mundo ensayan sistemas y esquemas para que este golpeado sector se pueda normalizar. Hay propuestas de todo tipo.

Una campana protectora hecha en Francia

¿Habrá que comer bajo campanas transparentes en los

restaurantes a partir de ahora? El actual contexto sanitario ha llevado a muchos diseñadores a la búsqueda de soluciones estéticas y prácticas para que, respetando las medidas de distanciamiento y prevención, los restaurantes puedan volver a operar con plenas garantías para sus clientes.



Uno de ellos es el diseñador francés Christophe Gernigon, quien ideó una burbuja o campana transparente que cubre a cada comensal y su comida.



“Esto nació del interés de poder ayudar a los propietarios de los restaurantes”, y a la gente que trabaja en ellos, afirma este parisino, que creó su 'Plex Eat' con el objetivo de darle la mayor libertad, comodidad y protección posible a la gente, a la vez que quería evitar que los restaurantes terminaran pareciéndose a los cubículos de un servicio de internet de barrio.



Su campana está abierta por detrás y suspendida del techo para evitar una sensación de reclusión y permitir, por ejemplo, que el comensal pueda reclinarse hacia atrás en su silla.



Cada unidad cuesta unos 150 euros (615.000 pesos colombianos), y restaurantes de Japón, Alemania, EE. UU. e Inglaterra se han mostrado interesados. Y ya hay un restaurante parisino con el sistema.

Maniquíes en un tres estrellas Michelin de Estados Unidos

Un mesero sirve vino en una mesa con un maniquí elegantemente vestido en el restaurante The Inn at Little Washington, que tiene tres estrellas Michelin. Foto: AFP

Sus miradas están vacías, sus sonrisas, petrificadas, visten elegantemente y no necesitan reservación para estar en uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos. Y tampoco pagarán ninguna cuenta.



El restaurante The Inn at Little Washington, en Virginia, a hora y media de Washington y que ostenta tres estrellas Michelin, encontró una forma divertida –o espeluznante, depende de los gustos– para mantener el distanciamiento social entre sus clientes, pero sin que ninguno de ellos tenga la sensación de estar en un restaurante semivacío: el uso de maniquíes, perfectamente disfrazados y sentados en las mesas.



“Esto nos permitirá ofrecer mucho espacio entre los clientes reales, provocará algunas sonrisas y ofrecerá algunos cuadros fotográficos divertidos”, dice el chef Patrick O'Connell, propietario del lugar y quien tenía planeado reabrir sus puertas el viernes.



Los maniquíes, de tamaño natural, están cuidadosa y refinadamente vestidos para evocar el glamur de los años 40. Y es que el glamur es importante en un lugar donde un menú de degustación cuesta 930.000 pesos colombianos por cliente, sin vino.

Cabinas para una cena con buena vista en los Países Bajos

Las cabinas que ideó este lugar de Amsterdam, permiten cenas en pareja y con plenas garantías para comensales y meseros. Foto: AFP

Un centro cultural de Ámsterdam tuvo la idea de utilizar pequeños invernaderos, generalmente dedicados a proyectos artísticos, para ofrecer a los clientes de su restaurante una serie de comedores privados, acordes con las restricciones debidas a la pandemia, y con vistas a un canal.



Mediamatic está probando esta nueva forma de comer y de servir, y piensan mantenerla cuando las autoridades holandesas comiencen a flexibilizar las normas al respecto, a partir de este 1 de junio.



“El coronavirus nos obligó a replantearnos la forma en que recibimos a los clientes”, explica el director de Mediamatic, Willem Velthoven. “Nos dijimos: ‘Vamos a ver lo que pasa si los sentamos en estos pequeños lugares, si está bien y si podemos servir de manera segura’. Y, de hecho, funciona bastante bien”, explica.



Espaciados entre sí e instalados a lo largo de un canal, los invernaderos contienen una pequeña mesa redonda y dos sillas, listas para acoger a clientes temerosos de la idea de compartir una comida en grupo. “Estar juntos en grandes grupos probablemente no estará de moda por un tiempo, pero estar en una situación social es algo que sí deseamos”, comenta Velthoven.



Los empleados del restaurante usan máscaras de plexiglás y guantes. La comida la colocan sobre tablas que deslizan hasta los clientes, y que fueron diseñadas para proteger a meseros y comensales.

Otros ensayos en busca de la fórmula redentora

Se prueba de todo. Desde la separación de los comensales en sus mesas con vidrios o plásticos hasta ‘encapsular’ las mesas en una suerte de acuarios. Se habla de termómetros de precisión en las entradas y de gel desinfectante en las mesas. En Italia se inventaron un casco-máscara inflable que permite beber y comer, aunque no es precisamente muy estético. Mientras otros, como el famoso restaurante danés Noma, optan por lo más simple: ofrecer dos tipos de hamburguesa y una buena selección de vinos, para que la gente se siente en sus jardines, a distancia, y coma, tranquilamente, al aire libre.

