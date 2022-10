Viví recientemente una experiencia gastronómica con un nombre que, sin duda, alborota la curiosidad: Alimento Futuro. Sucede en un pequeño salón del hotel Click Clack en el que solo caben ocho comensales, dispuestos en una mesa con forma de medialuna. Frente a ellos, una anfitriona oficiará a lo largo de casi tres horas como presentadora y guía de la vivencia, que contará también con la intervención del chef y del mixólogo.

La experiencia podría verse de muchas maneras: como un menú degustación de nueve pasos con maridaje; como una exposición –y la invitación a tomar conciencia– sobre los alimentos que están acabando con el planeta y la presentación de ingredientes nutritivos y agradables que constituyen una alternativa; como un pequeño espectáculo interactivo en el que cobran gran importancia los sabores, los colores, las texturas, los sonidos y las imágenes que se proyectan en un telón.



Quizás la respuesta correcta sea “todas las anteriores”.



Hay que decir, para tranquilidad de los que aún no saben si van a pagar por pasar un mal rato, que se come bien y se bebe bien a lo largo de este menú degustación.



Eso sí, es muy probable que lleguen a la mesa ingredientes que nunca se habían probado. Incluso, cabe la posibilidad de que alguien prefiera no probar alguno de los pasos. Pero la mayoría de los platillos no solo están muy bien preparados –y muy bien servidos–, sino que son pequeños manjares.

Lo cierto es que hay un ingrediente fundamental en la experiencia, que es la sorpresa, y debido a la cual no quisiera entrar en el detalle de cada paso, para que este aderezo siga resultando definitivo para quienes se animen a desentrañar el misterio de Alimento Futuro.



Luego de esta vivencia es inevitable hacerse preguntas sobre la alimentación que llevamos y sobre cómo esta pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. Pero también sale uno con el recuerdo de sabores muy agradables y, tal vez, con la satisfacción de haber ampliado un poco el repertorio de ingredientes.



Hotel Click Clack

Carrera 11 n.º 93-77.

Tel. 1-7430404.

SANCHO

Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.co