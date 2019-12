Domicilios a la carta / El Condimentario

Los domicilios de comida no son una novedad. Pollo, pizza, hamburguesas y sushi son los líderes. La verdadera revolución llegó con la tecnología, los celulares inteligentes y las aplicaciones. “Pida lo que quiera cuando quiera” es la consigna. No solo saca de apuros y calma ganas, sino que son una solución ante el caos del tráfico y los agites del día a día. Muchos restaurantes se han sumado a la ola del domicilio y sus cocinas ya no son solo para servir a la mesa, sino para empacar, servir y enviar sus platos buscando preservar la calidad y la temperatura.

Algunos a través de su página web y otros afiliándose a Rappi, Domicilios.com y Uber Eats, las tres aplicaciones más populares. Por supuesto se oyen quejas sobre demoras y manejo de los pedidos porque nada es perfecto, pero en general, según mi experiencia, el servicio es realmente bueno.

Soy fanática del domicilio y como regalo de Navidad, siguiendo mi tradición de recomendaciones de fin de año, hice una lista, basada en mi experiencia de golosa comensal, de los mejores domicilios de restaurantes en Bogotá. Aquellos que llegan bien servidos y la calidad es casi como estar en el lugar. Veamos:

Tomodachi Ramen Bar: ¡de locos! El caldo viene en un recipiente separado que conserva el calor y en otro llegan los secos: fideos, proteína, condimentos. Perfecto para días fríos o para calmar el guayabo. Usan empaques ecológicos, punto para ellos.

El Techo Mexicano: México es más que tacos. Pedir el chicharrón de queso, la sopa de tortilla y las tostadas de camarón. Aunque si el antojo es de tacos: los gobernador de langostino.



Lorenzo Gyros: un viaje a Grecia quedándote en casa. El gyro de falafel con papas adentro es un must. Buenísimo tener la opción de quitar la cebolla, el ajo o picante para los quisquillosos con estos ingredientes.



Cosette Café Bistro: ricos los combos de sándwich, ensalada o sopa para el almuerzo. Y por favor pedir siempre la torta de chocolate, el postre perfecto, suculenta mezcla de ponqué con mousse.



Central Cevichería: jamás habría imaginado que se pudiera pedir ceviche a domicilio, que llegara fresco y bien presentado. Mis preferidos son los mixtos a la pimienta y Caribe.



Mochi Mochi: es un postre japonés. Una especie de pastelito de harina de arroz relleno de helado artesanal. Sabores favoritos: manzana verde, chocolate y lulo.

Suna: opción saludable y sabrosa. Los zoodles de la Tierra, fideos de zucchini con pesto y tomates orgánicos y las galletas de avena con harina de almendras.



La Plaza de Andrés: tener las delicias de este increíble restaurante en casa parece mentira. Siempre pido la arepa de choclo, los chicharrones y la joya santafereña (ajiaco con todas las de ley).



Dilucca To Go: cocina italiana de este tradicional restaurante, pero en tu mesa. Los antipastos y carpaccios son imperdibles.



Da Portare: un portal de domicilios de 14 restaurantes de zona K. Insuperable variedad de platos del mundo. Lo que más pido al desayuno es el caldo de costilla, la arepa de queso y los kalentations.



De postre: deseo que su 2020 sea sabroso, que coman lo que los haga felices y que cocinen más en casa. Buen provecho.

MARGARITA BERNAL@MargaritaBernal