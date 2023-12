Salvo Patria / Buena Muela

Hay un plato que no han podido sacar de la carta desde que comenzaron hace 12 años. Es un postre: La Milhoja de la Patria, con arequipe de búfala y helado de vainilla chocoana. La gente -me incluyo- no lo perdona en su visita. ¡Un 'tote'!

Pero seria muy injusto reducir a este restaurante a un dulce inolvidable. Por fortuna, este proyecto es mucho más que eso. Incluso es, a mi parecer, uno de los pocos locales colombianos que aplica a rajatabla el concepto de cocina sostenible: tiene muy en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan, quién los cosecha, cómo se mueven en los mercados y cómo se sirven en sus mesas. Productos sanos y ricos de los cuatro puntos cardinales del país. Y eso ya es mucho.



Se llama Salvo Patria, un restaurante casual de nueva cocina colombiana y, desde hace rato, un referente en Bogotá. Un lugar que expresa un fogón auténticamente criollo, que propone platos al centro de la mesa y que alcanza puntos altos y otros no tanto.



Arranquemos por sus entradas: tiene uno de los mejores chorizos de cerdo del país -suave y de gran sabor-, con puré de manzana sabanera. Un tamal de maiz y hongos con mole de plátano maduro, maní y cebolla ocañera, al que le falta deleite. Unos pinchos de corazones de pollo asados, casi crocantes, muy ricos. Unos brócolis en tempura no muy bien logrados, debido a que falla su textura interna. Un tremendísimo ceviche de cherna roja, ponzu de limón mandarino y tucupí, acompañado de arepas de mute (otro platillo memorable). Unos exóticos y muy gustosos agnolotti (pasta rellena) de maíz asado, con salsa de mantequilla de hormiga culona y peto tostado.



De sus fuertes, hay un plato con pinta de ramen, que no es un ramen, pero que es un caldo de pollo y cerdo, con palmitos, tucupí, panza de cerdo crocante (blen crocante), una buena mazorca (de las de verdad, gustosa y robusta) y fideos de mambe (que es el polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de coca). La idea del 'ramen amazónico' es extraordinaria, pero creo que ni la textura ni el sabor de la pasta de mambe aportan en placer. Igual, es una gran sopa. La despaché feliz.

Luego están un Jugoso chuletón de cerdo ahumado, con un cogollo de lechuga asado y una tremenda costilla de res braseada a lo largo de dos días -que prácticamente no necesita cuchillo-y que viene bañada en sus propios jugos, con pétalos de cebolla ocañera y cebollín.



¡Poderosos platos!



De lo dulce, pueden obviar las peras en porto de mora (no pasa mucho). Vayan, una y otra vez, por la reina que es la milhoja.



Producto, sabor y nuevo recetario colombianos, todo servido de manera casual y con el discurso de fondo de la sostenibilidad perfectamente sustentado. Ejemplar conciencia ambiental y varios puntos altos de ricura.



En general, en Salvo Patria se come sabroso.

