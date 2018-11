Hogwarts abrió sede en Colombia

En vísperas del estreno de la película ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’ conocimos el café temático Momento incantatem, o momento encantado para los muggles. Un lugar con el que los fans de la saga de Harry Potter han soñado por mucho tiempo.

Desde que ingresamos al lugar la banda sonora de las películas nos indicó que estábamos entrando en un mundo diferente al de la ruidosa Bogotá. En cada pantalla del lugar, a cualquier hora que usted llegue, estarán proyectando una de las 8 películas del joven mago.



“Mi hermana y yo estuvimos en Orlando, Estados Unidos, y quedé sorprendida, dije: necesitamos un sitio así en Colombia porque la comunidad de nosotros acá es mucha”, cuenta Janine Tapia, copropietaria del lugar. Y afirma: “siempre lo visualicé, un lugar donde las personas pudieran venir a tomarse la foto y tener la parte fina de Harry Potter”



Un fan de la saga sabrá apreciar los detalles que parecen sacados de las páginas de los libros. La música del lugar, las largas capas negras que utilizan quienes atienden, los cuadros, los nombres de las bebidas como: poción multijugos, la famosa cerveza de mantequilla, sangre unicornio -una bebida con alcohol-, entre muchos otros detalles como el excelente diseño de su menú, que es igual al mapa del merodeador. Así que recuerde que antes de abrirlo deberá jurar solemnemente que sus intenciones no son buenas.



De acuerdo con su propietaria, en Momento incantatem los clientes encontrarán la magia. “La mayoría de personas nos dicen que apenas entran aquí se sienten en otro lugar, como si no estuvieran en la ciudad. Que se sienten diferentes, viven la experiencia que les ofrecemos”.

Es tanto así que, si usted aún no tiene una casa definida, allí podrá vivir su ceremonia de selección. Un ‘mago’ le hará tres preguntas, le pondrá el sombrero seleccionador y usted escuchará la misma voz de las películas diciéndole a qué casa pertenece.



Para quienes van por primera vez, el factor sorpresa nunca dejará de estar. Ya sea porque llega a su mesa la humeante bebida mágica que pidió o porque ve entrar por la puerta el mejor cosplay que ha visto de ‘ojo loco’ Muddy o del guardabosque Hagrid.



En este café temático los visitantes rara vez piden la clave del wifi, la mayoría va en busca de la magia de la historia, de alguien con quien conversar sobre los libros y las películas.



Cada último domingo del mes es organizado un concurso de cosplay, así que ya no tiene que esperar hasta Halloween para desempolvar esas túnicas que están guardadas o, si no tiene, allí le prestarán todo lo necesario para que parezca un alumno más de Hogwarts. Los ‘duelos’ y las tribias tienen lugar cada viernes y sábado. Se sorprenderá en ver cuantos quieren demostrar todo lo que saben del universo mágico de Harry Potter.



ÓMAR GONZÁLEZ