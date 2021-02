Respuestas al test de cumpleaños de Shakira

A continuación, las respuestas a las preguntas sobre la artista que Colombia lleva en el corazón y que el año pasado celebró con una brillante presentación en el Superbowl. Shakira cumple 44 años y recordamos así sus canciones y su vida.

En este link puede ver las preguntas del test '¡Feliz cumpleaños, Shakira! ¿Qué tanto sabe de la barranquillera?', cuyas respuestas publicamos a continuación:

1. C. 'Me enamoré'



2. D. La venta de todo su catálogo musical.



3. D. 'El Oásis'



4. C. Viña del Mar



5. C. Magia



6. B. Oswaldo Ríos



7. A. 'Whenever Wherever' (Suerte)



8. B.'Waka Waka'



9. B.' Hips Don’t Lie' (Las caderas no mienten)



10. B. Por un problema de salud en sus cuerdas vocales, estuvo a punto de perder la voz.



11. C. Once años



12. B. 'Dónde están los ladrones'

