Artistas de diferentes ámbitos de la cultura le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en el que le piden más protagonismo y la oportunidad de que sus expectativas y preocupaciones, relacionadas con el sector , sean tenidas en cuenta dentro del gobierno.

En la misiva, firmada por más de 700 personas, le dicen: “Estamos pidiéndole la oportunidad que nunca hemos tenido de construir colaborativamente con el primer gobierno progresista de Colombia una política de Estado en el tema cultural que represente la pluralidad de nuestro país y signifique un desarrollo en las subjetividades ciudadanas con miras a la paz y el cambio. Tenemos certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del gobierno. Ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo, para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos”.

En el mismo texto reconocen la visión del mandatario para lograr tramitar los cambios necesarios para lograr la paz, el cuidado de la naturaleza y de la vida y le recuerdan el poder que tiene la cultura en esos procesos y le recalcan la necesidad de un mayor protagonismo.

“Cuánto podría ayudar en esto la cultura. Ningún cambio será duradero y sostenible si además de político, no es también cultural. Por eso no entendemos la situación actual de nuestro sector, que en un gobierno reformista debería tener otro lugar en la lista de sus prioridades”, se lee en otro apartado del mensaje.



“Gente de la cultura de toda Iberoamérica observa con expectativa cuál será la apuesta cultural del primer gobierno progresista de Colombia sin entender por qué lo que se avizoraba como una propuesta que inspiraría otros países y agendas culturales del continente, hoy parece una apuesta perdida. Esa misma desazón e incertidumbre habita en las regiones y en varios de los procesos culturales más significativos del país. La bandera de la diversidad, de las perspectivas de género e interseccionalidad, de la ciudadanía cultural y de las libertades creativas no están siendo desarrolladas en este momento por falta de un verdadero liderazgo y de un diálogo sectorial”, agrega el texto.

¿Crítica al Ministerio de Cultura?

También se reveló una crítica al Ministerio de Cultura y se insistió en la carta una mayor receptividad por parte del gobierno. “Las mayorías culturales del país, esas multitudes creativas a quienes la idea de un cambio ha convocado desde hace décadas esperan de su parte una postura de apoyo a la cultura que de verdad los represente. Le pedimos que oiga las quejas que vienen apareciendo en muchos medios de comunicación. Lea las cartas que desde muchos sectores del arte y la cultura le han escrito, los más de cincuenta artículos y editoriales publicados por agentes culturales que con libertad e independencia le solicitan dar un viraje en ese campo, Por favor oiga y lea esos liderazgos leales a la visión progresista de una Colombia diversa y humana que le hablan con respeto, pero también con claridad: No hay un rumbo cierto en el Ministerio de Cultura, lo que hoy sucede en esta cartera no representa una visión progresista de las artes y la cultura”, fue parte de ese mensaje.



“Merecemos un mejor destino para nuestro sector. No entendemos la interinidad dañina en casi todos los cargos directivos de la entidad, ni tampoco que no existan agendas, ni acciones claras sobre las necesidades más urgentes de los artistas y gestores culturales en los territorios. Nos preocupa la ausencia de políticas y ejecutorias en temas medulares como: patrimonio material e inmaterial, infraestructura cultural, turismo cultural, desarrollo económico del sector, garantías laborales de los artistas, desconcentración y descentralización de las políticas y presupuestos de la cultura. Tampoco vemos apuestas claras en el fomento y diálogo regional, ni nuevas líneas y estrategias de fomento, cultura de paz, avances normativos o planes sectoriales. El fomento del libro, las bibliotecas y la lectura están subvalorados en la apuesta actual del Ministerio. Se está descuidando la formación y difusión para todas las artes y las escrituras, la convergencia digital y las nuevas ciudadanías entre muchas otras agendas que están paralizadas o peor aún, que no cuentan con un liderazgo que las piense y las gestione”.

Asimismo, los actores culturales lo invitaron a desarrollar un diálogo más profundo. “Esa sociedad sensible sólo es posible con el diálogo y la escucha, esa que con tanta generosidad usted hoy ofrece a los grupos armados para el logro de la paz total o la que se evidencia en foros y reuniones para empresarios, sindicatos o comunidades étnicas. Señor presidente, lo invitamos a sentarse con representantes del sector cultural para ratificar la visión progresista de la cultura que usted propuso en campaña y que exige el nombramiento de un ministro o ministra que la acompañe para formular una política cultural como la que su gobierno prometió a la ciudadanía.

La carta fue firmada por artistas como la cantante Adriana Lucia, Andrea Echeverri de la banda Aterciopelados, la escritora Pilar Quintana, la actriz Vicky Hernández, el director tailandés Apichatpong Weerasethakul;el periodista y fotógrafo documental, Jesús Abad Colorado López, el actor Ernesto Benjumea Plazas, la actor 22. Ernesto Benjumea Plazas, Sylvie Durán Salvatierra, Exministra de Cultura y Juventud Costa Rica; el dramaturgo y actor Fabio Rubiano; Diana Bustamante productora, gestora y realizadora audiovisual; el actor Santiago Alarcón; el artista plástico Lucas Ospina y la directora de cine Laura Mora, son algunos de los 725 firmantes del mensaje al presidente Gustavo Petro.

