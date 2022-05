¿Podría una máquina aprender a soñar con las memorias colectivas de nuestra sociedad? ¿Pueden los datos convertirse en pigmentos y crear grandes obras de arte? Refik Anadol (1985, Estambul) ha dedicado su vida a responder esas preguntas. Inspirado en la cinta futurista Blade Runner (1982), este artista audiovisual y diseñador creó en el 2014 Refik Anadol Studio, un referente –y pionero– de la estética o ‘poesía’ de datos con inteligencia artificial.

La edición 116 está en circulación desde el 24 de abril de 2022 Foto: Revista BOCAS

Anadol ha creado cientos de esculturas compuestas con datos, actuaciones audiovisuales en vivo e instalaciones inmersivas que cuestionan las fronteras entre el mundo físico y el digital. Sus obras han sido expuestas en más de 50 ciudades en los seis continentes. Ha recibido varios premios y galardones como el Google’s Artists and Machine Intelligence Artist Residency Award (2016 y 2018), German Design Award (2021), GQ Turkey Men of the Year (2019), entre muchos otros. Hoy, Refik Anadol es un pionero de la arquitectura postdigital y uno de los mayores artistas audiovisuales del mundo.



​BOCAS presenta en estas fotos obras inmersas en una arquitectura maleable, dinámica y relativa a la construcción de memoria: más de 1.700.000 archivos de la cultura universal en una base de datos multimedia y 113 millones de imágenes públicas de la ciudad de Nueva York, todo transformado en una exposición deslumbrante. Con un pincel ‘de pensamiento’, las máquinas aprenden a hacer asociaciones visuales con los datos a través de algoritmos de aprendizaje o, como dice Refik, ¡aprenden a soñar!

Es un diseñador y artista de medios turco-americano. Foto: Serge Hoeltschi

En cada obra encontrará un link que lo llevará a la proyección audiovisual de su respectiva obra.



































1. Machine Hallucination: Nature Dreams (Berlín, 2021)

Machine Hallucination: Nature Dreams (Berlín, 2021) Foto: Refik Anadol

Machine Hallucination: Nature Dreams (Berlín, 2021) utiliza más de 300 millones de fotografías de naturaleza de acceso público recogidas entre 2018 y 2021 para conmemorar la belleza de la Tierra. Es el mayor conjunto de datos en bruto de la naturaleza jamás reunidos para una obra de arte.



​Vea la proyección de la obra acá.

2. Infinite Space (Artechouse, Miami, FL, 2019)

Infinite Space (Artechouse, Miami, FL, 2019) Foto: Refik Anadol Infinite Space (Artechouse, Miami, FL, 2019) Foto: Refik Anadol

Infinite Space (Artechouse, Miami, FL, 2019) es una exposición que proyecta la idea del ‘infinito’ a través de asociaciones visuales de archivos diversos: fotografías del espacio, archivos culturales, la actividad de la superficie del mar, entre otros.



​Vea la proyección de la obra acá.

3. Melting Memories (Estambul, Turquía, 2018)

Melting Memories (Estambul, Turquía, 2018) Foto: Refik Anadol

Melting Memories (Estambul, Turquía, 2018) es una obra sobre el funcionamiento de la memoria. La obra permite interpretar estéticamente los movimientos motores dentro de un cerebro humano en una fusión entre la neurociencia y la tecnología.



​Vea la proyección de la obra acá.

4. Machine Hallucination (Nueva York, 2019)

Machine Hallucination (Nueva York, 2019) Foto: Refik Anadol

Con más de 100 millones de fotografías de Nueva York encontradas públicamente en las redes sociales, Machine Hallucination (Nueva York, 2019) visualiza la historia de la ciudad a través de recuerdos colectivos que constituyen su conciencia oculta.



​Vea la proyección de la obra acá.

5. WDCH Dreams (Los Ángeles, CA, 2018)

WDCH Dreams (Los Ángeles, CA, 2018) Foto: Refik Anadol

Para la celebración de los 100 años de la Filarmónica de los Ángeles, WDCH Dreams (Los Ángeles, CA, 2018) fue una proyección de todo el archivo digital de la filarmónica en su historia. Es una instalación artística sobre el icónico exterior de la obra arquitectónica de Frank Gehry, el Walt Disney Concert Hall.



​Vea la proyección de la obra acá.

6. Archive Dreaming (Estambul, Turquía, 2017)

Archive Dreaming (Estambul, Turquía, 2017) Foto: Refik Anadol

Archive Dreaming (Estambul, Turquía, 2017) Foto: Refik Anadol

Como una biblioteca inmersiva, Archive Dreaming (Estambul, Turquía, 2017) recoge 1.700.000 documentos culturales de las colecciones de SALT Research en una red neuronal que redefine la idea de los museos en el siglo XXI.



​​Vea la proyección de la obra acá.

7. Interconnected (CLT Airport, Charlotte, North Carolina, 2018)

Interconnected (CLT Airport, Charlotte, North Carolina, 2018) Foto: Refik Anadol

Interconnected (CLT Airport, Charlotte, North Carolina, 2018) es una obra pública que toma los datos operativos de un aeropuerto (tráfico aéreo, la información de los vuelos) y los transforma en una pieza de arte.



​Vea la proyección de la obra acá.

8. Quantum memories (Melbourne, Australia, 2020)

Quantum memories (Melbourne, Australia, 2020) Foto: Refik Anadol

Quantum memories (Melbourne, Australia, 2020) Foto: Refik Anadol

Inspirado en la teoría de mundos paralelos, Quantum memories (Melbourne, Australia, 2020) especula nuevas posibilidades de la naturaleza tomando 200 millones de fotografías de paisajes naturales.



​Vea la proyección de la obra acá.

9. Renaissance Dreams (Milán, Italia, 2020)

Renaissance Dreams (Milán, Italia, 2020) Foto: Refik Anadol

Renaissance Dreams (Milán, Italia, 2020) es una exposición multidimensional que fusiona todo el corpus de textos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas del Renacimiento.



​Vea la proyección de la obra acá.

Esta crónica gráfica hace parte de nuestra edición 116 en los meses de abril-mayo del año 2022.



