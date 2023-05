Rica en hierro, vitaminas B y C, potasio y carotenos, la remolacha es uno de los alimentos más saludables que se pueden encontrar. La mayoría de personas la consume cocinada, pero los expertos coinciden en que la mejor forma de aprovechar todas las propiedades que ofrece la remolacha es comerla crudo; y una de las mejores formas de hacerlo es preparar un zumo.

(Puede leer: Estos son los beneficios del jugo de remolacha para la salud)



Con base en unCOMO, le contamos una de las recetas más sencillas para elaborar un nutritivo jugo de remolacha.

La remolacha es una raíz vegetal que aporta muchísimos beneficios a su salud en el momento de consumirla, y al hacerlo a partir de su jugo podrá aprovecharse de las siguientes propiedades: Estimula el apetito y facilita la digestión de los alimentos; está repleto de antioxidantes, por lo que es excelente para combatir el envejecimiento de las células y prevenir algunos tipos de cáncer; ayuda a mantener estable la presión arterial; ayuda a reforzar el sistema inmunitario y favorece la eliminación de toxinas y la depuración del organismo.



Ingredientes: Dos remolachas medianas, agua, 1/2 limón y azúcar o edulcorante.

¿Cómo se hace el jugo de remolacha?

1. Lo primero que debe hacer para elaborar este jugo, es preparar las remolachas, limpiándolas y cortándolas de forma adecuada. Empiece por quitarle las hojas que tenga y retirarle la punta de la raíz con la ayuda de un cuchillo. Seguidamente, lávelas bien para dejarlas libres de cualquier resto de suciedad, y retire la piel con un cuchillo o un pelador. Tenga en cuenta que también es posible dejar la piel de la remolacha y no quitarla, pero en este caso el jugo final tendrá un sabor más amargo. Por último, corte la remolacha en piezas alargadas y luego júntelas para cortarlas en cubitos.



2. Vierta todos los trozos de remolacha en el vaso de la licuadora y añada una taza de agua fría. Extraiga el zumo del limón, hágalo usando un exprimidor manual o eléctrico y no olvide colar el líquido obtenido si no quiere notar restos de pulpa al beber el jugo de remolacha.

Facebook Twitter Linkedin

La remolacha es nutritiva, Foto: IStock

3. Añada el jugo de limón exprimido a la licuadora junto a la remolacha y procese a potencia media todos los ingredientes para que se integren y queden completamente triturados. En el caso de que el jugo de remolacha haya quedado demasiado espeso, entonces añada un poco más de agua y ¡listo! Pruébelo y agregue la cantidad de azúcar o edulcorante al gusto, aunque también puede añadir algún tipo de endulzante como la miel para que tenga un sabor más agradable.



(Le recomendamos: La ingesta de aguacate está asociada con un menor riesgo cardiovascular)



4. Aunque puede preparar el zumo de remolacha únicamente a base de esta hortaliza, también puede añadirle a la preparación otras frutas y verduras como la manzana o la zanahoria para obtener un licuado mucho más nutritivo y vitamínico.

Más noticias en EL TIEMPO

Estos son algunos beneficios del agua de perejil para la salud

Dietas detox: ¿para qué sirven y cuáles son sus riesgos?



Sanar heridas del pasado para entregar esos kilos emocionales

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS