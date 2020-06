Prepare 'pad thai' vegano al estilo de Chef Is Back

En marzo, por la pandemia, quedaron atrás los banquetes ingeniosos para 500 personas y las mesas en forma de lienzo con ingredientes que componían un cuadro que ofrecía el chef Pedro Fernández, a través de Chef Is Back.

“Empezamos a cocinar en vivo desde las redes, para ayudarles a quienes tenían ingredientes que no sabían utilizar. La iniciativa fue de la chef Margarita Bernal y nos pegamos a esa idea. Nos pareció bonita. Así que hicimos tutoriales, en vivos, respondimos miles de mensajes a preguntas como: ¿qué hago con esta lata de garbanzos?”.

Fernández resalta que se evidenció lo mucho que las ocupaciones y formas de trabajo habían alejado a la gente de la cocina. “Cuando se vieron encerrados, sí o sí, había que cocinar. Muchos la pasaban mal, así que agradecieron mucho esto”.

Por eso decidió montar un club de cocina, la escuela de cocina virtual Love Is Back:



“Por el amor de estar de vuelta -dice-. Creemos que el amor es el mejor antivirus que existe. Le enviamos a la gente cuatro recetas semanales, dos en video y dos en pdf (con fotos del paso a paso), es un programa de 72.000 pesos el mes. Un porcentaje de lo recibido va para ayudar con mercados a personas que lo necesitan: jubilados de Medellín y la fundación Se vale soñar, para niños con cáncer. Hasta la semana pasada repartimos 70 mercados. En la medida en que vayamos creciendo, podremos ayudar más”.

La inscripción en Love Is Back permite estar en contacto permanente con el chef. “Estoy a disposición para resolver cualquier pregunta en relación con la cocina. Practicamente es tener un chef al lado tuyo”, explica.



El nombre de The Chef Is Back, marca que también asesora restaurantes (ha diseñado kits para domicilios para diversas empresas, en esta época) surgió cuando Fernández, que trabajó por años en cocinas fuera del país y había dejado este trabajo durante ocho largos años, volvió a los fuegos y sartenes en Colombia, donde antse no había cocinado.



“Un amigo me dijo que hiciera la comida de su cumpleaños. Dije que ya no lo hacía, pero al final acepté. En el evento me preguntaban cómo se llamaba mi empresa y respondí: The Chef Is Back", recuerda.

Ahora, desde su naciente escuela virtual, Love Is Back, Fernández ha guiado preparaciones de yogur griego, paellas, tortas. “Trato de que las recetas sean fáciles, para que quien quiera pueda hacerlas sin problema”.



Sobre la receta que comparte a continuación dice: “Escogí el pad thai vegano porque a través de los vegetales podemos tener una alimentación con los nutrientes necesarios para una dieta económica, divertida y diferente”.

La receta: 'Pad thai' vegano

Ingredientes:

4 champiñones cortados en cuartos

4 portobellos cortados en laminas

¼ brócoli cortado en pedacitos

½ zanahoria en juliana

160 g de fideos de arroz

¼ de taza de pulpa de tamarindo

1 cucharada de vinagre blanco

1 tallo de cebolla larga cortada en diagonal

1 ajo rallado

1 cucharada de cilantro picado

2 cucharadas de salsa soja

2 cucharadas de aceite de sésamo

½ taza de repollo finamente picado

4 cucharadas de maní

60 ml de aceite de oliva

Sal al gusto

1 cucharadita de pimienta

½ cucharadita de curry en polvo

1 cucharada de canela rallada

1 pizca de pimienta de cayena

Preparación

1. Hidratar los fideos de arroz en agua tibia hasta que estén blancos y suaves.

2. En una olla con agua hirviendo blanquear el brócoli por 1 minuto. Luego, llevarlo a un bowl con hielo y agua.

3. En un wok caliente, mezclar los hongos, el champiñón, la cebolla, el repollo, el brócoli y la zanahoria.

4. Agregar el aceite y el ajo rallado. Saltear.

5. En olla aparte, a fuego bajo, echar el curry, el vinagre, la salsa soja, la panela y la pasta de tamarindo. Mezclar y reposar.

6. Cuando los vegetales estén dorados, integrar los fideos y la mitad de la salsa.

7. Agregar la mitad del maní, sal, pimienta y pimienta de cayena.

8. Servir y bañar con el resto de la salsa y el maní, aceite de sésamo y cilantro.

¿Quién es Pedro Fernández?

Pedro Fernández, @TheChefIsBack, es cocinero y pastelero de Le Cordon Bleu (París). Trabajó por años en cocinas del exterior. Tuvo el espacio ‘Código Latino’ en elgourmet.com. Su empresa The Chef Is Back ofrece catering y asesorías a restaurantes. Durante esta etapa de pandemia ha trabajado con marcas y restaurantes en diseño de productos domiciliables como kits de cocina y experiencias de clases en vivo, además de sus iniciativas mencionadas.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

@Lilangmartin

Lilang@eltiempo.com