La pimienta es una especia muy utilizada en la cocina debido a su sabor picante y aromático. Sin embargo, además de ser un ingrediente culinario, esta planta también tiene varios beneficios para la salud.



Esta planta originaria de India, está compuesta por vitaminas A, B y E, además de nutrientes como el hierro, la fibra, el potasio y el calcio, que pueden ayudar a fortalecer el tejido óseo y reducir los problemas intestinales como el estreñimiento, según el centro especializado 'Mayo Clinic'.

Mejora la digestión

La pimienta negra contiene una sustancia llamada piperina, la cual ayudaría a estimular la producción de ácido clorhídrico en el estómago.



De acuerdo con la nutricionista Mónica Carreira del portal de salud de 'MAPFRE', el ácido clorhídrico es una sustancia necesaria para la digestión de los alimentos, ya que ayuda a descomponer las proteínas en el estómago y facilita la absorción de nutrientes en el intestino delgado.



(Le puede interesar: ¿Cuándo no se recomienda beber agua con limón?).



Un estudio publicado por la revista 'Journal of Agricultural and Food Chemistry' encontró que la piperina también puede aumentar la absorción de ciertos nutrientes, como el betacaroteno y la vitamina B6, al inhibir la actividad de las enzimas que metabolizan estos nutrientes en el hígado y el intestino.

Facebook Twitter Linkedin

La acidez y la presión abdominal son algunas causas de la mala digestión. Foto: AFP

Actúa como antioxidante

Esta especia tiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.



(Siga leyendo: Cáncer de próstata: siete alimentos que debe evitar y sacar de su dieta).



De acuerdo con el Vademécum colombiano de plantas medicinales, publicado por el Ministerio de la Protección Social, las muestras de extractos acuosos y etanólicos de los frutos de nigrum, presentan una potente actividad de los flavonoides que ayudan en la neutralización de los radicales libres.

Alivia el dolor

La pimienta puede ayudar a reducir la sensación de dolor. Esto se debe a que la planta actúa como calmante estimulando la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo.



Según el médico cirujano y especialista en medicina hiperbárica y deportiva, Carlos Ávila, del portal 'Mejor con Salud', la piperina y el alcaloide que componen a esta especia tiene beneficios antiinflamatorios, por lo que ayuda a menguar los dolores musculares. Ya sea en té o pomada las propiedades intervienen como un relajante muscular.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias