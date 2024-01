Niña de ‘La Voz Kids’ confesó que se ha inscrito en las 7 temporadas del reality

El pasado 9 de enero de 2024 regresó a las noches de la televisión uno de los programas de canto favoritos por los colombianos: 'La Voz Kids', un 'reality' producido por Caracol Televisión en el que se elige a un grupo de niños por sus cualidades vocales y su talento musical.

El 30 de septiembre de 2023 se cerraron las inscripciones a la convocatoria de la nueva temporada del programa de canto. Este buscaba a los mejores talentos de niños colombianos entre los 5 y 15 años.

El formato consta de cuatro etapas: las audiciones a ciegas, las batallas, los 'knockouts' y la final. Durante esta trayectoria, los participantes serán guiados por un entrenador y un equipo de asesores que son conocidos por ser cantantes.



Durante los primeros capítulos, los jurados de la séptima temporada de la Voz Kids Colombia: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, han mostrado gran emoción por medio de sus redes sociales. También, los presentadores del reality han sido parte importante en la presentación de los pequeños artistas.



También, durante las audiciones a ciegas, los pequeños concursantes comparten con Colombia, sus historias de vida y diferentes pasiones, recientemente, llegó al diamante de ‘La Voz Kids’, Allison Cuaspa, quien con su voz conquistó Greeicy Rendón y Aleks Syntek con la interpretación del sencillo ‘Can’t help falling in love’.

Sin embargo, hubo un detalle que la pequeña le contó a Iván Lalinde segundos antes de su presentación, pues junto a sus padres, Allison Cuaspa, aseguró que se ha inscrito en todas las temporadas de ‘La Voz Kids’ Colombia y fue hasta este 2024 que lo logró.



“Me siento muy emocionada por estar acá, porque desde hace muchísimo tiempo he intentado pasar a ‘La Voz Kids’ (...) Desde que salió la primera temporada de ‘La Voz Kids’ mi mamá me inscribió, pero pues no habíamos pasado, hasta que por fin se nos dio la oportunidad, de hecho pensé que de tantas veces que lo pensé que ya me iba a tocar ir a ‘La Voz Senior’”, dijo con gran alegría Allison Cuaspa.



“Mis papá siempre me han apoyado y me llevaban a presentaciones, entonces, yo abrí un canal en las redes sociales y habían personas que me tiraban comentarios malos, entonces como estaba tan pequeña, me dejé llevar por esos comentarios y dejé de cantar como por dos años, hasta que después retomé y convertí todo lo malo que me decían en algo positivo y por eso seguí intentando y ahora estoy aquí”, narró la pequeña cantante.

