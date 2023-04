El lulo es una fruta ideal para hacer jugos para el almuerzo, pero con esta también se puede preparar un delicioso ceviche de lulo.

A continuación le proponemos una receta, con base en Master Chef Celebrity.

Ingredientes: Carne de lulo, 16 ostras, 'leche de tigre' filtrada 600 ml, 1 cebolla morada, 20 hojas de cilantro, 2 hojas de albahaca, 4 hojas de menta, ralladura de lima y ralladura de limón.

Preparación del ceviche de lulo y ostras

Facebook Twitter Linkedin

El lulo nivela el colesterol y los triglicéridos. Foto: iStock

Corte los lulos por la mitad. Con la ayuda de un pequeño cuchillo, haga cortes con mucho cuidado, siguiendo todas las partes de las membranas y la piel que encierran la carne de lulo, procurando no romperlas. Reserve la carne, semillas y jugo que pueda soltar en un bol.



Pase una cuchara por la cascara del lulo respetando dos membranas internas que forman un triángulo, en esta cavidad coloque helado de pisco y en el resto de la cascara, el ceviche. Reserve las cascaras en agua helada para que no se oxiden.



Con la ayuda de una puntilla afilada, limpie la carne del lulo, separe la parte carnosa de las semillas duras. Deseche las semillas y guarde la carne para el ceviche y el zumo para el helado.



(Le recomendamos: Aprenda a preparar 3 recetas caseras colombianas y representativas del país)



Introduzca la base de ceviche en un bol y añada la cebolla morada cortada a láminas muy finas, añada un par de ralladuras de lima y limón sin la parte blanca con la ayuda de un rallador, añada también la carne de los lulos.



Abra las ostras y sáquelas de sus conchas procurando que no quede ni la más pequeña cascara. Corte las ostras en tres ó cuatro trozos y añádalas al ceviche. Marine unos 5 minutos y sirva sin demora.

Más noticias

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS