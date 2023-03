Unas de las recetas muy fáciles de hacer es la de las galletas veganas de chocolate. Le explicamos el paso a paso para que después e hornearlas pueda disfrutar de esta delicia casera, la cual no tienen ningún ingrediente de origen animal y su sabor es estupendo, a tal punto que no tiene nada que envidiar a las recetas de galletas clásicas.



Unas nueces, el chocolate negro, leche vegetal y aceite. Esos prácticamente son los ingredientes que se requieren para preparar una merienda muy sana y perfecta para mantener una dieta vegana o vegetariana, una receta que con las chispas de chocolate pueden servir para cualquier hora del día.



Cómo hacer galletas con chispas de chocolate veganas:



Ingredientes:

Mantequilla o aceite de coco a temperatura ambiente

Azúcar

Leche de almendra o de avena o cualquier otra vegetal que prefiera, pero que esté a temperatura ambiente.

Vainilla

Harina de trigo, polvo para hornear, sal y bicarbonato de sodio

Chispas de chocolate obscuro para que sea vegana

Es importante que cuando haga galletas veganas u cualquier otro pan que lleve mantequilla vegetal o aceite de coco NO use nada frío.



Es determinante comprobar que ninguno de los ingredientes sean de origen animal, por lo cual hay que tener cuidado al comprar el chocolate. El endulzado con azúcar se puede reemplazar por sirope o la tradicional azúcar morena, según su gusto.

Y la leche puede usarse la de almendras, de soya o de arroz.



Ponga en un tazón todos los ingredientes secos y mezcle bien el azúcar, la harina, el polvo de hornear y la sal. En el caso de que use sirope para hacer las cookies veganas, entonces hay que dejarlo aparte.



Aparte, mezcle los ingredientes líquidos, es decir, la vainilla, la leche de su gusto, el aceite y el sirope, si es el caso.



Luego añada esta mezcla a la de los ingredientes secos y amase para que se integre lo mejor posible. El resultado debe ser una masa ligeramente suave.



Para finalizar con la masa de las galletas de chocolate, agregue las chispas junto con las nueces picadas y vuelva a revolver todo para que quede repartida de manera compacta y uniforme.



Seguidamente, forre una bandeja de horno con papel vegetal y reparta porciones de masa con ayuda de una cuchara. La receta con dichos integrantes da para entre 12 y 15 galletas chips.



Recuerde dejar algo de espacio entre cada galleta, porque al cocinarlas crecerán, con eso evitará que se peguen.



Póngalas en el horno precalentado a 180ºC durante unos 10 minutos aproximadamente o hasta que las galletas hayan tomado un color dorado.



Luego retire y deja enfriar sobre una parrilla. Su apariencia inicial será blanda pero apenas comiencen a enfriar se endurecerán un poco.

Estas galletas veganas con chispas de chocolate son ideales para disfrutar en compañía de un café o té, leche vegetal o incluso para acompañar el desayuno.



No olvide que importante dejar que alcancen temperatura ambiente para que se endurezcan. Guárdelas en un empaque hermético en un lugar fresco o en el refrigerador.



• Es importante que todos los líquidos estén a temperatura ambiente, esto va a evitar que se separe la grasa en bolitas chiquitas.



• El aceite de coco funciona muy bien para las recetas dulces, pero cualquier aceite de sabor suave está bien. También se podría sustituir por alguna mantequilla de frutos secos, aunque es posible que haya que añadir un poco más de leche, ya que las mantequillas son más densas.