Sin duda, Selena Gómez es una de las figuras más notables del mundo Disney y de Hollywood. Su talento para la música y la actuación le han permitido establecer un reconocimiento tanto en la industria del cine como en la musical.



Sin embargo, a pesar de sus éxitos en el entretenimiento, hay aspectos de su vida en los que a la celebridad no le ha ido tan bien cómo quisiera. En el amor, su suerte no ha sido la mejor.

Entre 2010 y 2018, la actriz tuvo un noviazgo con Justin Bieber del que mucho se habló porque parecían que tenían gran conexión, pero que al parecer no finalizó en los mejores términos.



Pese a durar ocho años juntos, la intermitencia de su unión, -pues terminaban y regresaban de nuevo-, y los rumores de supuestas infidelidades afectaron la relación más larga y polémica de los dos hasta el momento, que finalmente acabó con toda intención de entablar un alargue de la misma con la propuesta de matrimonio de Bieber a Hailey Baldwin, según 'Vogue'.



Aunque la artista ha tenido otras parejas como The Weekend, con quien duró apenas unos seis meses en 2017, no sé le ha conocido otro romance desde entonces.

Las exigencias de Selena

Recientemente, la artista de 31 años reveló lo que esperaba de un hombre, conforme a sus exigencias para entablar una relación amorosa. Contrario a lo que muchos puedan creer estás no son nada difíciles de cumplir si son genuinas.



En medio de una entrevista para la radio estadounidense 'Sirius XM' la intérprete de 'Lose you to love me', dejó en claro lo que busca en una posible pareja en cuanto a su personalidad y su actitud tanto con ella como con la familia de la cantante.



“Pienso que tengo estándares, y creo que vivo en un mundo en donde los chicos confunden los estándares con el alto nivel”. Se necesita que cumplan X, Y y Z para estar conmigo".



Y añade: "No busco a alguien 'cool' en el sentido de que los demás opinen que eres increíble. Solo tienes que ser amable, hacerme reír y también ser bueno con mi familia y la gente que me rodea", afirmó la celebridad para la emisora.



La lista de requisitos para gustarle a Selena no es nada extensa ni difícil de cumplir, pero sí ha aclarado que no pretende conformarse con menos. Sin duda, la actriz ya tiene claro que necesita en un noviazgo para mantener su bienestar.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

