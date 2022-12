El debut de Jenna Ortega en la pantalla grande ocurrió hace nueve años en una película de Marvel. Durante diez segundos, la actriz estadounidense participó en la tercera entrega de 'Iron Man' en el papel de la hija del vicepresidente. Sin diálogo, sin alguna acción importante, solo una sonrisa y una silla de ruedas. Esa misma niña, que es probablemente de los personajes menos memorables de toda la cinta, es ahora la mujer detrás de una de las series más exitosas de Netflix: 'Merlina'.

Cargar con el legado de una familia como los Adams, cuya primera aparición en pantalla ocurrió en 1964, casi cuarenta años antes del nacimiento de Ortega, fue una tarea titánica para esta joven actriz. Pero, según la crítica, no solo le hizo justicia a un personaje icónico de la televisión, sino que también estuvo a la altura de la primera producción televisiva de Tim Burton, el hombre detrás de ‘Beetlejuice’ (1988), ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ (2005) y ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010), entre muchas otras exitosas producciones.



El éxito de 'Merlina' está “anclado a la magnética actuación de Ortega, que cimienta su estatus como una de las mejores actrices emergentes de la industria”, afirma Rosa Parra, una de las críticas del portal Rotten Tomatoes. Las cifras de la serie en esta misma página confirman esta afirmación, pues actualmente tiene un 71 por ciento de aprobación entre la crítica especializada y 86 por ciento entre la audiencia.

Pero lo más impresionante no es eso, sino el récord que rompió cuando se estrenó, a finales de noviembre. 'Merlina' destronó a 'Stranger Things' como la serie de habla inglesa más vista en la historia de Netflix. Tan solo seis días después de su estreno, el spin-off de 'Los locos Adams' acumuló más de 340 millones de horas vistas en todo el mundo, cinco millones de horas más que su antecesora. Eso sí, todavía está lejos de la serie más vista de la plataforma, un récord que aún ostenta 'El juego del calamar', con 527 millones de horas vistas.



Una carrera en ascenso

Jenna actualmente trabaja en la secuela de la película Scream (2022), que se estrenará en marzo de 2023. Foto: Netflix / EFE

Lo cierto es que si el nombre de Jenna Ortega ya sonaba con fuerza en la industria, su interpretación como 'Merlina Adams' le dio un empujón mucho más grande a una carrera que comenzó con comerciales de televisión, pasó brevemente por las pantallas de Disney, y que ahora la consolida como una de las reinas del suspenso y el terror.



Según contó en una entrevista con el medio estadounidense 'MSNBC', un libro de monólogos fue el comienzo de su carrera como actriz. Su madre se lo había regalado después de varios años en los que ella había insistido en que quería actuar de manera profesional, a pesar de que en ese momento ni siquiera llegaba a los diez años. Un día cualquiera estaban en su carro cuando de repente Jenna empezó a llorar. Su madre, preocupada, le preguntó qué le pasaba, y ella entró enseguida a recitar uno de los monólogos de su nuevo libro. Desde entonces, su madre se comprometió a ayudarla con su sueño de ser actriz.

Después de un tiempo cazando audiciones para comerciales y series, Jenna debutó en la televisión con un papel secundario en la comedia 'Rob', en 2012. Un año más tarde tuvo su primera aparición en cine con 'Iron Man 3' (2013) y, además, dio sus primeros pasos en el cine de terror por la secuela de 'Insidious'. Al año siguiente, obtuvo su primer gran papel, para interpretar la versión joven de Jane en la serie 'Jane the Virgin' (2014).



Mientras ella participaba en la serie, Disney, con su insaciable olfato para detectar el talento joven, la atrapó y le dio el papel protagónico en la serie 'Stuck in the Middle' (2016), una sitcom que recreaba la vida de Harley Díaz, la hija del medio de una familia de siete hermanos. Un hecho curioso de esta serie fue que uno de los diálogos que tenía auguró su papel como 'Merlina' (o Wednesday, como se la llama en inglés), cuando exclamó: “If I was a day of the week, I’d be Wednesday! " ("¡Si fuera un día de la semana, sería el miércoles!"). Al tiempo que hacía esta serie, prestó su voz para la serie Elena de Avalor, también de Disney, en la que le daba vida a la princesa Isabel. Gracias a esto, la industria empezó a perfilarla como otra jovencita de Disney, pero ella tenía otros planes.

En 2019 participó en la segunda temporada de la serie de suspenso de Netflix' You'; en 2020 protagonizó el slasher 'The Babysitter: Killer Queen', y en 2021 protagonizó 'The Fallout', un drama sobre un par de adolescentes que sobreviven a un tiroteo escolar. Muy rápidamente se desmarcó de los papeles infantiles que había estado haciendo en Disney y le demostró a la industria que también podía ser una pieza importante en el cine de terror. Solo este año ha hecho parte de tres producciones del género: Scream, X y la película de los 'Foo Fighters Studio 666'.



La versatilidad que Jenna Ortega ha mostrado en pantalla es lo que le ha permitido tener un currículum tan variado. Actualmente se encuentra en el rodaje de la película 'Scream VI', cuyo estreno será en marzo de 2023.



El regreso de Merlina

Facebook Twitter Linkedin

Merlina es una serie de comedia y terror protagonizada por Jenna Ortega. Foto: Netflix

La joya de la corona para esta actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña, la producción que la puso en boca de todo el mundo, fue Merlina. En esta producción, Ortega interpreta a la hija de Homero y Morticia Adams, una niña con poderes psíquicos que es enviada a la academia Nevermore después de ser expulsada de su colegio anterior. A lo largo de la serie, Merlina debe sortear las incomodidades sociales de estar en este nuevo entorno, mientras se propone resolver un misterio que comienza con el asesinato de uno de sus nuevos compañeros. Entre el humor, el terror y el suspenso se mueve esta nueva Merlina, que camina junto con la actriz que le dio vida al mismo personaje en la película de 'Los locos Adams' en 1991.

Christina Ricci tenía 12 años cuando tomó el papel de Merlina en la película dirigida por Barry Sonnenfeld. En esta ocasión vuelve como Marilyn Thornhill, una profesora de botánica de plantas carnívoras en Nevermore. En entrevistas ha evitado decir cuál versión del personaje le parece mejor, pues considera que cada uno le pertenece a su época. Sin embargo, ha elogiado el trabajo de Ortega al decir que es “verdaderamente increíble para hacer a Merlina una badass moderna”.

Lo cierto es que este fue un papel muy retador para Ortega, pues la atención al detalle de un director como Tim Burton la llevó a aprender y practicar mucho para encarnarlo. Desde temas tan sencillos como que debía ser consciente de su parpadeo (pues durante la serie Merlina casi no lo hace) hasta que debió aprender esgrima, a tocar el violonchelo e, incluso, un poco de alemán.

Todo este esfuerzo ha sido retribuido por la crítica, que en su mayoría ha elogiado la serie y la interpretación de Ortega. Pero además, algunos han destacado que este papel es un giro fresco a la representación latina en la televisión norteamericana. Diana Leon-Boys, doctora en comunicación y profesora asistente de la Universidad del Sur de la Florida, afirma en entrevista con el portal estadounidense 'Popsugar' que el personaje de Merlina en esta serie deja de lado el estereotipo de la latina que puede hacerlo todo gracias a sus ganas y su buena actitud. En general, el personaje tiene un tinte mucho más oscuro, lo que, según ella, “no se ve mucho en las figuras femeninas de la televisión, especialmente en una niña latina”.

Todos estos elementos hacen parte del rotundo éxito que ha tenido la serie en todo el mundo y cimientan el crecimiento de la carrera de Jenna Ortega. Sea en el humor, el drama o el terror, esta actriz ha demostrado con su versatilidad que es una de las nuevas promesas de Hollywood.

SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @SantiagoGomez98