Diego Soto-Miranda tiene 47 años, mide un metro y medio –por la postura parece que mide menos–, tiene el pelo corto, canoso, y los ojos color café. Viste traje gris, camisa blanca, corbata roja y zapatos de cuero. Pero no camina.



Es barrister, parte de un exclusivo círculo de abogados del Reino Unido al que acceder es muy difícil. Muchos lo intentan toda la vida y no lo logran. Se les reconoce por usar peluca gris y toga negra, prendas tradicionales del derecho inglés desde el siglo XVII, que preservan la imagen solemne y casi hollywoodense de los estrados del que fue el imperio más vasto del planeta.

Es un hombre obstinado y exitoso. En cada capítulo de su vida, especialmente en sus temas personales, y muy a pesar de profundas dificultades, ha salido vencedor. Tenía 40 años la primera vez que sintió que no siempre podía salirse con la suya. Acababa de perder un caso por el patrimonio del difunto Garret Wellesley –pariente del duque de Wellington, quien fuera primer ministro británico y comandante en las guerras Napoleónicas hasta la batalla de Waterloo en 1815–, quien desheredó a una de sus hijas (Lady Elizabeth Wellesley), dejándole todo a su hermano Graham Wellesley. Casi una década después, el recuerdo aún le quita el sueño. Hasta ese momento, este abogado valluno –y ya inglés, luego de vivir casi toda su vida en Londres– se creía imbatible.



Soto-Miranda está sentado en su silla de ruedas en una de las salas de su oficina, y su asistente –una mujer joven, latina y de pocas palabras– no lo abandona. Trabaja en el centro de Londres y se especializa en derecho internacional y comercial británico, le interesan los derechos humanos y ha litigado en cortes y tribunales laborales y de inmigración de ese país, entre otros. Estudió en The London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del mundo, después de apelar un rechazo inicial de la institución cuando tenía 18 años.

Es el único colombiano en el mundo con el título de barrister, y obtenerlo no le fue sencillo. Antes de empezar su pregrado, Soto-Miranda tenía claro que esa era su primera meta profesional, aunque veía la condescendencia con la que algunos opinaban sobre su sueño. No los culpaba, pues la desconfianza no era solo por su discapacidad, sino porque no pertenecía a la élite, a una familia de renombre o poder. Un latino hijo de inmigrantes de clase media baja era una rareza que no se veía entre los barristers.



Aun así, sus profesores le ayudaron a buscar la práctica –pupillage– exigida para aplicar al cargo. En su época, apenas tres de cada diez aspirantes obtenían un puesto de este tipo; entre miles que aplicaban anualmente, menos de quinientos pasaban la prueba. Soto-Miranda no hizo una, sino dos prácticas, pues en la primera tuvo problemas por lo que llama “visiones políticas”; de la segunda se graduó con éxito.

Aparte de eso, Soto-Miranda necesitaba el dinero para pagar la escuela de barristers. Se ganó dos becas para los estudios especializados y se unió a la Honorable Sociedad de Inner Temple –una de las cuatro únicas asociaciones encargadas de entrenar y elegir a los barristers–, pero había más gastos por venir. Por su condición, tenía que contratar a un ayudante permanente y no tenía cómo pagarle.



Sin embargo, se las arregló: con ayuda de una abogada prestigiosa, pareja de uno de sus profesores, instauró una demanda en contra del Ministerio de Educación británico para que el Estado cubriera ese costo, y la ganó. Gracias a todo esto, aún hoy sigue trabajando en la misma oficina que lo recibió hace más de 20 años como practicante y en la que espera, algún día, alcanzar el título de consejero del rey.



Soto-Miranda se toma, para hablar de sí, el tiempo de quien lo tiene de sobra, aunque es consciente de que no es su caso. No escatima detalles en sus relatos, como si cada momento que recuerda de su vida fuera la escena de una película que ha repetido cientos de veces. Hasta escribió y publicó una autobiografía en 1997, cuando su carrera como abogado ni siquiera había comenzado. Su vida le resulta asombrosa.

Mi papá murió aquí, en Londres, en un bailadero que se incendió en 1980 y en donde murieron 37 personas. FACEBOOK

TWITTER

Nació en Palmira casi por accidente, en 1975. Su mamá tenía apenas 17 años cuando quedó embarazada. Al poco tiempo su padre, con quien nunca había vivido, se fue para Inglaterra. En la niñez se enfermaba con frecuencia y tenía problemas para moverse. Aunque por un buen tiempo su madre y su abuela confiaban en que Dios lo curaría, eso nunca pasó. A los seis años lo diagnosticaron con atrofia muscular espinal, una enfermedad progresiva y genética en la médula que impide el funcionamiento y el desarrollo de los músculos.



Lo educaron en casa, le enseñaron lo básico, escribir, leer, sumar, restar; en esos años los colegios públicos no recibían estudiantes con enfermedades tan feroces. Las medicinas, citas médicas y exámenes eran costosos, la familia difícilmente lograba costearlos. En 1982, decidieron enviarlo a Londres con su abuela paterna, quien un año atrás le había enviado desde esa ciudad la que sería su primera silla de ruedas. Su padre, que trabajaba como mesero en una cadena de hoteles en la capital inglesa, había muerto.



Diego Soto-Miranda vive desde entonces en Londres con su mamá. Su hermano menor también se dedica a las leyes y se ven casi todos los días. Adora Colombia, aunque la última vez que estuvo en el país fue en 1991 y casi lo mata una gripa, que lo tuvo en cama por casi cinco meses.

¿Cómo era su vida en Palmira, Valle, antes de venirse para Reino Unido? ¿Qué recuerda de ese tiempo?

Mi vida, muy feliz. Nací inválido, pero dentro de mi familia eso nunca fue un tema de preocupación, sí, era una diferencia, pero no una a la cual se le prestara mucha atención. En mi familia tenía primas de mi misma edad, a ellas les pedía hacer todo lo que yo quería. Si yo quería portarme mal, hacer algún daño, las mandaba a ellas: “Ve y daña esto, trae esto”; todas mis maldades de niño las hacía por medio de ellas y me divertía ver cómo con palabras yo causaba todo ese caos.

¿De dónde cree que viene eso, por qué disfrutaba ver ese caos?

Esto va a sonar muy mal, pero creo que era una manera de manifestar mi poder sobre el mundo; como yo era tan inmóvil, tan incapaz de moverme y de hacer mucho, me divertía ver el poder que mis palabras podían tener. Digamos que era una manera de desarrollar ese movimiento atrapado dentro de mí.

¿Y su vida en el Valle era solo urbana o también rural?

Ambas. Vivía en Palmira, pero pasaba largas temporadas en un pueblo al norte del Valle llamado Toro. De allá es la familia de mi mamá y por ser un niño tan diferente a los demás, toda mi familia me sobreprotegía. Yo iba al pueblo y era prácticamente un ángel bajado del cielo, muy especial. Les agradezco a ellos haber inflado mi ego tanto, que cuando conocí el mundo real no me hizo tanto daño.

¿Cuál es el mundo real?

La discriminación, de que no todo el mundo se iba a arrodillar ante mis plegarias, de que iba a haber personas que me iban a llevar la contraria, la competencia, que no me iban a entender. Mi crianza me blindó de todo eso. O sea, yo ya podía manejar el rechazo, asumiendo que ellos eran los equivocados, porque según mi familia yo era un genio.

¿Cuando dice “ellos” se refiere a personas en Colombia que lo discriminaron?

Perdón, la palabra es exagerada; digamos, personas que no me veían tan especial como mi familia. El apodo que me tenían los viejos del pueblo, la familia del pueblo, era ‘divinitas’, de divino, bajado del cielo, angelical, alguien que tiene poderes superhumanos. Entonces, estas cosas fueron llenando e inflando mi ego, tanto que de verdad llegué a creer que el mundo no podía conmigo. Físicamente sí, obviamente, pero mentalmente nada me podía derrotar, y eso me ha servido. Para ser barrister primero enfrentas cincuenta mil y un rechazos, y si no tienes un ego que te sostenga, en la primera semana te derrumbas.

¿Y esa idea de indestructibilidad se mantiene?

Sí; reconozco que eso viene de mi niñez y de mi crianza. Bueno, cambié de rumbo, para la época vivíamos cómodamente, mi padrastro era un mediano empresario, tenía una fábrica de mobiliario de casas. Pero después, como a los 6 años, mi mamá y mi padrastro se separaron y nuestra economía cayó por completo, ya no había cómo financiar mi cuidado médico.

¿Cómo era ese cuidado?

Las personas con mi enfermedad somos propensas a que una gripa se convierta en infección en los pulmones y, por consiguiente, puede llevar a neumonía, y la neumonía suele ser muy mortal para la gente como yo. Igualmente necesito fisioterapia regularmente, casi que a diario. También necesito silla de ruedas, chalecos ortopédicos, y todo eso en mi época era privado en Colombia, no había EPS, no había Sisbén. Por lo tanto, al separarnos, ese recurso ya no estaba. Gracias a Dios mi familia paterna mantenía contacto con mi mamá y vino la propuesta de que me fuera para Londres, donde el Estado provee para todo el mundo que tiene necesidad. Y bueno, me trajeron, entré a la escuela por primera vez en mi vida.

Su familia le decía que era un genio, ¿al llegar a Londres sintió que podía aplicar ese genio que tanto le resaltaban?

Sí. Antes era solamente la opinión de los demás, ahora ya podía demostrarlo con hechos.

¿Cómo le fue con el inglés cuando llegó a Londres? ¿Qué recuerda de eso?

Cuando llegué a Londres no sabía ni papa y a los seis meses ya hablaba inglés, perfectamente bien.

¿A qué se dedicaba su abuela, a donde llegó usted primero?

En esa época la mayoría de los latinos se dedicaban, y todavía se dedican, a trabajos manuales, limpiaban casas, hoteles, oficinas. Mi abuela trabajaba en una lavandería.

Después llegó su mamá con su hermano…

Sí, cuando yo llevaba aquí seis meses, pues mi familia paterna descubrió que cuidarme no era tan fácil, era un poquito más complicado. Yo tenía 8 años y había que atenderme como a un bebé: bañarme, vestirme, darme la comida, pensar en con quién dejar el niño para salir. No era fácil.

¿Qué estaba haciendo ella? ¿Se cerró su vida por completo en Colombia?

No es tan difícil. Cuando uno no tiene nada, empaca la maleta y se monta en el avión. Mi madre no tenía trabajo, vivía de la familia y de lo que mi padrastro aún le daba para mi hermano, hijo de él. Era muy joven, tenía como 23 años, por su edad conservaba las esperanzas de rehacer su vida. Tenía una opción bastante probable, unirse a la Policía Nacional, en esa época empezó la moda de mujeres policías y ella se postuló; creo que pasó el primer examen, pero en medio de eso salió el viaje para Londres y entre ser policía o irse para Londres, ella eligió Londres.

Eran otros tiempos, claro, pero ¿cómo fue ese proceso migratorio?

Tú llegabas con tu visa, en emigración en el aeropuerto te preguntaban a qué venías y decías que eras turista, o vengo a trabajar, o tengo una oferta de trabajo, y si el oficial de migración te creía te dejaba entrar. Si no, te devolvían en el siguiente vuelo.

¿Y qué dijo su mamá?

Buena pregunta. Me imagino que diría que venía a ver a su hijo.

¿Dónde estaba su papá?

Mi papá había muerto aquí, en Londres, en un bailadero que se incendió en 1980 y en donde murieron 37 personas. Era un sitio sin licencia, sin salidas, un antro. Entre mi mamá y mi papá no había ninguna animosidad. La separación de ellos fue amena. Ellos fueron pareja accidental, diría yo. Se casaron porque era lo que se hacía en esa época, pero no era una relación suficientemente fuerte como para matrimonio; vivieron juntos unos meses como esposos y al final decidieron muy cordialmente separarse: “Tú pa’ tu casa y yo pa’ la mía”.

¿Entonces su mamá llegó a Londres y a qué se dedicó?

Ella también limpiaba hoteles, como mi abuela.

Y mientras tanto usted entró al colegio, ¿cómo eran sus compañeros? ¿Cómo era la vida para usted?

Maravillosa, aunque no era visualmente lo que pensaba. Cuando estaba en Colombia me hablaban de Londres y yo me imaginaba algo tipo película de ciencia ficción, carros voladores. Es más, yo soñé con Alexa antes de que la inventaran. Me imaginaba un aparato al que le hablabas y te encendía el televisor y llamaba domicilios. Al llegar acá no vi nada diferente en términos de tecnología. Pero sí sentí el frío, llegué un 31 de diciembre y pensé “qué mierda esto, helado”, pero culturalmente me enamoré de este país. Veía la diversidad y la amabilidad de la gente, veía abundancia, riqueza. Iba a la escuela y todos los días a las once de la mañana me llevaban a hacer ejercicios y todo era gratis. La comida de los ingleses a mí me encantó. En vez de Alicia en el país de las maravillas, yo era Diego en el país de las maravillas. Acá por primera vez me senté en una silla de ruedas eléctrica.

¿Tiene contacto con algún amigo de la infancia?

He tenido pocos amigos contemporáneos, de mi edad. Todos mis amigos eran, sobre todo, profesores.

¿A qué se debe?

El mundo de mi edad poco me interesó. El fútbol, la moda, la música de ellos, lo vi siempre muy superficial y me aburría, mientras que cuando los profesores estaban preparando la siguiente clase yo los interrogaba. Les preguntaba “¿Qué haces?, ¿por qué lo haces?, ¿qué dice ahí?, ¿cuál es el propósito de la siguiente lección?”. Ellos me explicaban el porqué de las cosas. Hablando de amigos, en el año 89 fuimos a Colombia por primera vez de vacaciones. Tenía como 15 años y fue una experiencia fenomenal, volví y me reenamoré del país o más bien de la cultura social. La idea de la tradición de sentarse en el parche de la esquina, el parche del andén, de los peladitos y peladitas del barrio que se veían en el andén. Por primera vez conseguí novia oficial en Colombia.

Le rindió, ¿cuánto se demoró para tener una novia en Colombia?

Tres meses estuve en Colombia. A la semana de llegar ya tenía novia. Yo no creo en perder tiempo, ese cuentico de que seamos amiguitos, que la manito y la sonrisita, no tengo tiempo para eso.

¿Por qué?

En el fondo de mi alma, de mi mente, soy consciente de la opinión médica y de mis mínimos prospectos de llegar a la vejez. Entonces yo vivo con ese ímpetu; algunos le llaman afán, yo le llamo realismo. La vida te presenta oportunidades y si te la pierdes es culpa tuya. Entonces yo pienso que no tengo tiempo de perder tiempo. Entonces, vi a la nena, me encantó y bueno, pues manos a la obra. Ella me llevaba 4 años, algo que solo ocurre en Colombia; allá hay menos preocupación por esos paradigmas sociales. En Europa la gente se complica demasiado la vida. Esa mente tan liberal en el sentido no político en Colombia me encantó.

Y usted, después de esos 3 meses, ¿regresó a Inglaterra y terminó el colegio?

Yo regresé a Inglaterra y feliz de hacerlo, pero más por razones intelectuales que emocionales; emocionalmente seguía enamorado de Colombia. En el año 91 volvimos, pero me enfermé en el avión y pasé cinco meses en cama. Necesitaba una pipa de oxígeno cada día y medio, era carísimo. Cuando se nos estaban acabando los recursos, volvimos a Londres. Me hospitalizaron y estando allí conocí a la profesora de los niños que estaban ingresados en el hospital. Con Dios no hay casualidades. Cuando salí del hospital ya no pude volver a la escuela y esa profesora se encargó de reunir recursos por medio de ONG, el Estado y otras iniciativas para contratar profesores privados que terminaron mi secundaria en mi casa.

Luego vino la universidad y estudiar derecho. ¿Su gusto por las palabras tiene que ver con su interés por el mundo del derecho?

Totalmente. Desde mi niñez, una de mis tías me llamaba ‘mi doctor de leyes’. Para mí la abogacía me iba a dar todo: algunos dolores de cabeza y mucha felicidad. Porque con palabras yo puedo construir un mundo ideal y puedo derrumbar un mundo que no me gusta.

Ahora usted es barrister, ¿es el único colombiano del mundo con este cargo?

Soy el único 100 por ciento colombiano y nacido en Colombia. Hay un par de personas más que tienen algún parentesco de mamá o de papá colombiano, pero no los conozco, solo los he oído mencionar.

Cuénteme de un caso que lo haya marcado.

Para mí todos mis casos son muy importantes. Yo no veo a mis clientes como clientes, yo los veo como un reto que Dios me manda.

¿Alguno de esos retos le ha dejado alguna enseñanza, algo que no olvide?

Quizás sí. Uno de esos lo perdí y todavía me molesta. Representé a una señora miembro de una familia de la nobleza. El papá antes de morir la desheredó dejándoles todo a su hermano y a sus hijastras. Lo peleé como tres años gratis, solo porque vi la injusticia de lo que un papá le podía hacer a una hija. Me enfrenté yo solo a dos firmas de abogados contratadas por un duque que tenía a dos barristers de un nivel aún más alto que el mío y cuatro más de mi nivel. Era un pequeño ejército. El juicio duró una semana y lo perdí. Y perdí la apelación. Después, la persona encargada de que se cumpliera el testamento del señor puso una demanda y la perdí. No importaba dónde metiera la cabeza, perdía. Mi sospecha es que yo ya me estaba enfrentando a gente demasiado poderosa, estamos hablando de un duque de Inglaterra, y la plata que ellos tienen yo no me la puedo imaginar. Las influencias políticas; son una familia descendiente de uno de los duques más famosos de la historia de este país. Mordí más allá de lo que podía. A veces pienso, “¿cómo yo perdí?, ¿dónde estuvo mi error?”, y me parece injusto, pero lo entiendo ahora, la lección para mí era esa, aprender a aceptar que no puedo ganar todo.

¿Hasta ese momento de su vida había sentido que podía ganar todo siempre?

Sí. O sea, todavía lo pienso, a veces estoy comiendo y pensando en ese caso.

Todavía lo atormenta

Sí. La señora todavía me manda casi a diario mensajes religiosos por WhatsApp. Es imposible olvidarla. No la bloqueo por eso, porque es la manera en que Dios me recuerda que yo también fallo.

Usted llevó un caso en contra de una de las aerolíneas más grandes de Reino Unido y Europa…

Sí. Hubo un accidente de uno de sus aviones que se estrelló en el aeropuerto en España. En ese avión iba un brasilero que vivía en Londres y su viuda me contrató. Era un caso muy complicado, todo ocurrió en España y los afectados estaban en Inglaterra y en Brasil, entonces había una disputa complicada sobre la jurisdicción de la demanda. Mi argumento fue que debía ser Londres, pues él figuraba como consumidor en Inglaterra, ya que todo lo había comprado por internet desde la capital inglesa. La aerolínea prefería que fuera todo en España. Entre los barristers que la aerolínea contrató estaba el que fue uno de mis primeros pupil masters, uno de los de mi primer pupillage. Doce años antes, él me había dicho que yo no podía ser barrister, porque era demasiado inválido para poder hacer el trabajo y que debía considerar otras carreras. Todos estos años después, estaba en un caso contra él, en su especialidad, y le ganamos. Para mí fue una victoria espectacular. Un día antes del juicio, el equipo jurídico de la aerolínea nos contactó y nos dijo que accedían a nuestra demanda. Les pagaron a mis clientes la suma que reclamaban y a mí mis honorarios. En total, fueron como 2 millones de libras.

También ha representado a asociaciones de madres sustitutas y en un país como este, en donde el sindicalismo es tan fuerte, su rol ha sido clave…

Bueno, poco hablo de esos casos, porque los hago gratuitamente. Pero sí, represento cuidadoras o madres sustitutas que cuidan a niños de los que sus padres no pueden hacerse cargo y el Estado asume su protección. En vez de enviarlo a un orfanato, una de esas madres cuidadoras se lleva el niño a su casa y lo cuida como si fuera parte de su familia. La ley las ve como voluntarias que reciben un dinero por hacer lo que hacen, pero aparte de eso no tienen mucha protección. Muchas veces yo las represento cuando les quieren quitar la licencia injustamente.

Cuando uno oye hablar de los barristers y piensa en lo que son, se imagina aquellos que representan especialmente a la monarquía, a la realeza, a los famosos. ¿Usted ha tenido contacto con personas así, aparte del caso que mencionaba antes?

No, principalmente porque mis clientes suelen ser, hablando metafóricamente, el sirviente y no el amo. Además, es escaso que los barristers hablemos con el representado. Hablamos con el otro barrister, pero nunca directamente con la parte, aparte del interrogatorio en el estrado. Ahora, el jefe de donde yo trabajo, el barrister mayor, fue ministro en los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major.

¿Tiene alguna meta laboral a mediano plazo como barrister?

Totalmente. Dos. Quiero recibir el título de asesor del rey, porque a los barristers de más alto prestigio y reconocimiento se les otorga ese título al final del nombre. Yo sería Diego Soto-Miranda KC (King’s Counsel). En teoría, quiere decir que el rey al tener cualquier pregunta de ley te puede llamar a cualquier hora a preguntarte cuál es la respuesta a esa pregunta. Eso en la realidad no pasa, es un título más por tradición y de prestigio. Me han dicho que tengo un buen prospecto por mi trayectoria de ganar la gran mayoría de mis casos, jurídicamente tengo un buen chance. La otra meta es ser juez de sección nueve de la alta corte, que es un tipo de jueces a los que llaman diez o quince veces al año para ejercer en casos muy especializados.

Habla mucho de Dios, ¿cómo es su relación con la religión?

Alguna vez, cuando era muy joven, pensé en ser sacerdote, quise ser jesuita. Me considero, de una manera muy subjetiva, muy buen católico. Reconozco que me falta mucho para ser santo y tampoco quiero serlo, me parece muy aburrido.

¿Cómo es el tema médico hoy en día?

Tengo varios médicos, pero generalmente los veo cada seis meses o cada año. Medicamentos generalmente no tomo, excepto hace año y medio que empecé a participar en un experimento por medio del hospital de King’s College que dura cinco años y que tiene que ver con mi enfermedad, que supuestamente debe reescribir mi pabellón genético. No he visto ningún cambio.

Y es un medicamento que están probando hasta el momento…

Sí, la expectativa es que les debe funcionar mucho mejor a los bebés, yo me colé, pero no creen que funcione mucho para mi edad.

¿La enfermedad sigue avanzando?

Sí, es progresiva y avanza en etapas. Puede pasar un periodo muy estable y de repente un día, de la nada… Por ejemplo, cuando fui a Colombia la segunda vez, salí de mi casa pudiendo darme la comida yo mismo, pudiendo escribir, manejaba la silla eléctrica, y en una noche quedé como estoy, completamente inmóvil.

Hace un rato, cuando habló de su visita a Colombia en el 89, me dijo que no tenía tiempo para perder, ¿usted ve esa limitación como voluntad de Dios?

Yo no moriré cuando mi médico diga. Si fuera por los médicos, yo tendría que haberme muerto hace 40 años. No culpo a Dios por haberme hecho inválido. Todo lo contrario, la mayoría del tiempo se lo agradezco porque tenerme sentado y quieto me ha obligado a poner mi mente a volar y a mis palabras a construir, a derrumbar. Si yo no tuviera la invalidez, no hubiera logrado tantas cosas tan positivas.

