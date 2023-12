¿Qué viene para su signo del zodiaco en 2024? El Profesor Salomón habló en 'Bravissimo'

El profesor Salomón habló en el programa Bravissimo para cada uno de los 12 signos del zodiaco y lo que llegará en el 2024. Además, dio recomendaciones para todos acerca de rituales y actividades necesarias para atraer el éxito y la abundancia.

“Escuche que tiene que hacer, que debe cambiar para recibir el 2024”, dijo el profesor Salomón.



El año bisiesto es un año donde se pueden presentar dificultades en temas de energía, entonces de acuerdo con él es clave tener una mejor actitud para recibir este nuevo año.



Tauro: será un año próspero con todo lo que tenga que ver con el amor, la familia y los negocios. Para aquellos que están solteros, el profesor Salomón indica que llegará la pareja y se alejarán los problemas. La recomendación es bañarse en vino tinto.



Puede leer: Bèl Medicina Estética se consolida como líder en el mercado



Géminis: es momento de dejar la tristeza, es momento de avanzar y sacar adelante nuevos proyectos aprovechando la inteligencia y la creatividad. La recomendación es bañarse en champaña.



Cáncer: hora de reaccionar, ya que será un año próspero en salud, dinero y amor. Será un año de recuperar lo que se ha perdido y la recomendación es portar una manilla de acero en la mano izquierda para cuidarse de la envidia.



Leo: el amor llegará en el 2024 dejando atrás todos los problemas que se vivieron en este año y el dinero no faltará para este signo. “Necesito que coloquen el trigo en azucar y en arroz”, agregó.



Virgo: Tendrá trabajo, oportunidades, ideas y recuperará muchas cosas. El extranjero los va a llamar, por placer o por rumbo de vida. Es necesario buscar un año viejo para limpiar las energías que no dejó avanzar, luego es recomendable quemnarlo.



Libra: este año estuvo fatal, pero en el 2024 se trabajará para mejorar. Es recomendable tener una balanza para el dinero, para el amor y para equilibrar en la vida.



Sagitario: las cosas estarán andando bien y mejorará aquello que no funciona del todo. Luego de mitad de año llegarán varios viajes e invitaciones, será un año de galopar con fuerza y buena energía. Busque una billetera con signo de un dólar para que traiga prosperidad.



Capricornio: deje la soberbia y el mal genio, el año 2024 será un año estable en el que logrará lo que desee. No dude de lo que hace entonces siga adelante en un nuevo año. La recomendación es limpiarse con salvia para usted y su hogar.



Más noticias: Autoridades en alerta por lesiones con pólvora: van más de 300 reportados en diciembre



Acuario: el año 2024 será su año y una senda de triunfo estará presente en su día a día. Todo lo que haga o emprenda tendrá éxito y tendrá que hacer los 12 baños ya que cada uno es una virtud.



Picis: deje las lágrimas, es momento del positivismo y de seguir adelante, dejando de lado el drama. Debe usar las 8 pulseras, una para cada uno de los primeros meses.