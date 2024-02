Psicóloga explica las tres frases que le ayudan a identificar a una persona narcisista

El narcisismo es un trastorno de personalidad caracterizado por un sentir de superioridad en el que se busca la atención y la admiración constante, afectando la salud mental, la conducta y las relaciones sociales.



De acuerdo con 'MayoClinic', es posible que a las personas que lo padecen les cueste sentir empatía por quienes les rodean, invaliden sus sentimientos y no comprendan las consecuencias de sus acciones.

Pese a que sus señales parecen claras, identificarlo no es nada fácil. De hecho, todos los días es posible encontrarse con personas de estas características en cualquier espacio sin saberlo, bien sea en el ámbito laboral, familiar, con amigos o incluso la pareja.



Sin embargo, expertos afirman que existen algunos signos que podrían ayudar a reconocer actitudes o patrones que evidencien un carácter narcisista en la gente. De acuerdo con la psicóloga estadounidense Erin Leonard en un artículo para el portal 'Psychology Today', existen tres frases que suenan "inofensivas", pero en realidad son "manipuladoras".



La especialista en relaciones de pareja y vínculos afectivos nocivos, señala que un narcisista trata siempre de "desviar la responsabilidad, eludir la culpa y generarla en la otra persona" a través de dichas expresiones como "lamento que te sientas así".

Las personas narcisitas suelen ser egoístas, poco empáticas y vanidosas. Foto: iStock

Aunque esta primera oración parece demostrar simpatía y una preocupación, Leonard asegura que se trata de una forma de reducir los sentimientos del otro, donde este se niega a analizar el porqué de aquellas emociones.



"El lamento que te sientas así refleja que el narcisista no siente empatía por el otro. No aceptan sus sentimientos. No miran hacia adentro y dicen: debo haberla lastimado, no. En cambio están diciendo que el otro está equivocado, porque no está de acuerdo con eso. No honran los sentimientos", afirma la psicóloga en su cuenta de TikTok.



La segunda expresión hace referencia al comportamiento de quién le reprocha, aludiendo a problemas de ira. Frase que según Erin se emplea con la intención de desviar el problema sin hacer autocrítica y atribuirle la culpa a la otra persona, acusándole de estar "fuera de sí".



Por último, está el ataque directo hacia los demás con la oración "tú lo arruinaste". Una técnica que suscita la culpa en el otro, al tiempo que el narcisista busca exagerar la situación y presentarse como una víctima en la conversación, y al punto de también negarse a entablar una conversación razonable donde se escuchen las partes.



"Entonces, si alguien se atreve a desafiar o confrontar a un narcisista o intentar solucionar un problema con ellos se sienten conmocionados e indignados. Intentar abordar un problema suena como una afrenta para ellos. Así que si escucha esto regularmente de su pareja, por ejemplo, es posible que esté con una narcisista", concluye la experta.



A pesar de que estas frases pueden dar un indicio, no significa que las mismas sean un diagnostico acertado. Por ello recuerde siempre acudir con su psicólogo de cabecera, con el fin de que este pueda darle una respuesta y asesoría adecuada con respecto a su caso en especifico.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

