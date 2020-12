¿Otro año más de ‘streaming’? La cultura hace sus apuestas

Toques virtuales

Ante la imposibilidad de conciertos en vivo, cantantes y agrupaciones apostaron por el streaming para mantener su conexión con el público y seguir activos ante el cierre de espacios o estadios para tocar. Poco a poco, esa propuesta evolucionó y se ha convertido en la alternativa para que sus fanáticos puedan ver (y pagar) por una presentación virtual.



El grupo coreano BTS y Dua Lipa tuvieron un éxito brutal en ese formato, y otros como Evanescence, Kylie Minogue, Justin Bieber o Alejandro Sanz también probaron suerte.



El regreso de los festivales y los recitales con público a reventar para el 2021 sigue marcado por un halo de incertidumbre, así que se espera que el streaming continúe siendo una opción que agrupe a miles (o millones) mientras se regresa a la normalidad.

La diversidad audiovisual

Con la idea de que el cine se integre con las dinámicas audiovisuales y sonoras del país, el Ministerio de Cultura fusionó las direcciones de Comunicaciones y Cinematografía.



“En 2021 vamos a fortalecer el ecosistema a través del marco normativo existente, el afianzamiento de los nuevos incentivos de ley y de nuestras acciones y programas que buscan tener una mayor diversidad de miradas y voces, así como de una descentralización de la producción para fortalecer la producción de contenidos en los territorios”, comenta Jaime Tenorio, director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos de la entidad.



El próximo año también se formalizará la ampliación de inclusión de la ley filmación Colombia a otros géneros audiovisuales como las series, las producciones web y los videoclips.



Evolución de los domicilios

El 2020 mostró que los domicilios pueden ser más que una forma de llevar comida a las casas. Los restaurantes volcados hacia ellos seguirán priorizando platos que no pierdan calidad en el viaje (bien sea por domicilio o take out), y las experiencias que ofrecen irán más allá de comidas rápidas. Varias plataformas han creado alianzas para sacar líneas más gurmé que lleguen a casa. Y las ofertas de cenas listas para ser finalizadas y servidas en la seguridad del hogar por parte de las cocinas siguen perfeccionándose.



Los chefs están más dispuestos a comprar ingredientes y cocinar en casas o a impartir instrucciones vía Zoom o demás plataformas. Los restaurantes que atienden de forma presencial promoverán, además de la calidad de su comida, la transparencia en materia de bioseguridad.



La Feria del Libro se mueve a agosto

El próximo será un año de transición en el sector editorial, que ha aprovechado estos meses de pandemia para fortalecerse a nivel tecnológico a fin de asumir los retos de la “nueva normalidad”, como se lo comentó a este diario Enrique González V., presidente de la Cámara Colombiana del Libro.



Agregó que la Feria del Libro de Bogotá se trasladará el próximo año al segundo semestre, del 9 al 23 de agosto. “Seguramente tendremos una feria distinta, pero con la misma calidad en cuanto a programación cultural, académica, profesional y comercial a la que estamos acostumbrados. El reto es enorme y por eso, todo el equipo de Camlibro y Corferias trabajamos desde ya para que en agosto nos volvamos a encontrar en un espacio seguro”, explica el directivo.



Buscar alianzas en el teatro

Jorge Hugo Marín, director de La Maldita Vanidad, afirma que “el panorama teatral está determinado por la vacuna, y eso va a hacer que podamos retornar de manera más activa”.



También, que esperan más apoyo para su supervivencia económica y es necesaria la búsqueda de alianzas entre grupos y salas. Por lo pronto, del 15 al 31 de enero tienen programado presentar la obra Mejor en un cuarto de 2 × 2 y el 29, la coproducción con el Teatro Mayor El sueño de la vida, de Federico García Lorca, con 13 actores, entre otros.



Otra sala, Quimera, según Jorge Prada, su director, “juega con la incertidumbre. Vamos a intentar probar unas funciones una vez a la semana de Cenizas a las cenizas, La muerte y la doncella y Errantes, que tienen 2, 3 y 4 actores, respectivamente.



El regreso de los grandes estrenos

La pandemia obligó a posponer la mayoría de los grandes estrenos programados para el 2020. Uno era la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, que llegará el primero de abril. El filme es trascendental: es el número 25 en el recorrido de Bond en el cine, el último con Daniel Craig como el 007 –en la trama su personaje será relevado por una agente mujer–, llega Rami Malek como el villano, y ha sido el más costoso en su historia en la gran pantalla.



Por su parte, Marvel traerá en marzo Morbius, el vampiro archienemigo de Spider-Man; la esperada historia sobre los orígenes de Black Widow, en mayo, con Scarlett Johansson, y en noviembre estrenará Eternals, con Angelina Jolie y Kit Harrington.



Disney tendrá en mayo Cruella, sobre su famosa villana, y DC Comics con Warner Bros. vienen con una nueva versión de El escuadrón suicida, que se estrenará en agosto.



La ambición de la TV internacional

Para el 2021 se espera que la atención que recibieron la TV internacional y las plataformas se mantenga.



Muchas producciones reanudaron sus rodajes de nuevas temporadas y retornos muy esperados. Un ejemplo de esto es Cobra Kai, que presentará su tercera temporada en Netflix en enero.



Mientras que HBO tendrá 30 monedas, la apuesta pagana y terrorífica del español Álex de la Iglesia, en el primer trimestre del año. También habrá mucha expectativa por las series Wandavision (foto), Loki y El soldado de invierno, que se desprenden del universo de Marvel y llegarán por la plataforma de Disney+, que dejó a todos atónitos con el final de The Mandalorian, que regresará en diciembre del próximo año, junto con El libro de Boba Fett.



Amazon tiene One Night in Miami y Starzplay, The Stand, inspirada en la obra de Stephen King.



Ya vienen los estrenos nacionales en TV

Tras un año de solo dos estrenos televisivos y muchas repeticiones, llegan las nuevas producciones y se retoman las que quedaron suspendidas por la pandemia.



Caracol, aún sin fecha de estreno, tiene La reina del flow 2, Los Briceño, El hijo del Cacique, El cartel de los sapos, el origen, Los medallistas y La reina de Indias, así como los concursos El desafío y A otro nivel, entre otros.



Por su parte, a partir del próximo 12 de enero, el canal RCN retoma Pa’ quererte y Enfermeras, dos producciones suspendidas por la emergencia y que tenían muy buen rating.



Además, se estrenará la nueva versión de Café (foto), así como los dramatizados La conquista y La nieta elegida, esta última con libretos de Julio Jiménez, y una serie sobre el gran músico Leandro Díaz. En concursos tendrán Factor X, La máscara y otros.



Proyecciones de la Economía Naranja

Luego de crear 42 Áreas de Desarrollo Naranja en 17 ciudades de 9 departamentos y en Bogotá (uno de ellos, en Barrio Abajo, en Barranquilla, foto), que en la pospandemia incentivarán las industrias creativas, el Ministerio de Cultura tiene entre sus objetivos del 2021 crear el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura), a través de la ley ReactivARTE, para el desarrollo de proyectos de economía creativa.



Igualmente, se espera liberar alrededor de 90.000 millones de pesos para financiar la ejecución de procesos, acciones y proyectos, a través de la estampilla Procultura.



Del mismo modo, se dejó permanente la reducción al 4 por ciento de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, que van a inyectar liquidez a empresas y personas naturales.​